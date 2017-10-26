«Қазақ елi» выходит на международный формат

Режиссер телевизионного сериала «Қазақ елi» Рустем Абдрашов, закончив интерьерные съемки второго сезона телесериала «Казак елi» в павильонах киностудии «Казахфильм», в рамках программы «Рухани жаңгыру» приступил к натурным съемкам в окрестностях города Капшагая.

Напомним, что автором идеи «Казахского ханства» является Президент РК Нурсултан Назарбаев. «Алмазный меч», первый сезон этого полномасштабного проекта был снят национальной киностудией «Казахфильм» имени Ш. Айманова при участии ТОО «CentauRus Rustem Abdrashev production» по заказу Министерства культуры и спорта РК. Сценарий написан по мотивам романа Ильяса Есенберлина «Заговоренный меч». «Алмазный меч» вышел в начале этого года в двух версиях – как двухсерийная кинокартина в кинотеатрах страны и как 10-серийный телесериал на 31-м телеканале. Прокатом киноверсии занималась сама съемочная группа, телеверсии – Министерство культуры и спорта.

Если предыдущий сезон закончился коронацией хана Керея, то в этом будет рассказана история коронации Жанибека и рождения Хакназара, следующего казахского хана. Но главным событием, вокруг которого сгруппируются другие эпизоды, станет провозглашение Казахского ханства со всеми сопутствующими для государства атрибутами и установление дипломатических отношений с соседними государствами.

Актерский состав в новом сезоне «Қазақ елi» будет тот же самый, что и в первом. Шайбаншах – замечательный актер старой советской школы Досхан Жолжаксынов, Керей – актер из Караганды Кайрат Кемалов, Жанибек – Еркебулан Даиров, Рабия – Карлыгаш Мухамеджанова, байбише – китайская актриса казахского происхождения Жанар Исхак.

Как и «Алмазный меч», «Алтын таг» («Золотой трон») будет состоять из 10-серийной телевизионной версии и созданной на ее основе киноверсии.

– 20-серийный сериал – это уже формат для международных продаж, – заметил генеральный продюсер картины Арман Асенов, давно ведущий переговоры с прокатчиками из других стран. – Ни одна отечественная картина (тем более историческая) стоимостью свыше полумиллиона долларов не отбивает свой бюджет на внутреннем рынке. Для этого надо выходить на международный рынок. Сделать нам это мешало одно «но». Иностранные прокатчики, проявляющие интерес к «Алмазному мечу», в один голос утверждают, что 10 серий – это не формат, необходимо еще 10. И вот результат: как только мы заговорили о съемках второго сезона «Қазақ елi», как уже изъявили желание купить картину Китай, Латинская Америка и Объединенные Арабские Эмираты.

Стоимость дополнительных 10 серий, по его словам, абсолютно бюджетная: $3 млн, или 1 млрд тенге. В прошлом году, напомним, телесериал снимался на бюджетные деньги – 1,5 млрд тенге, а киноверсия – на спонсорские средства. Эти $500 тыс., как утверждает генеральный продюсер проекта, были полностью отбиты через прокат. Вырученная сумма, по словам Армана Асенова, пошла на оплату гонораров актерам.

– В этом году спонсоров на создание киноверсии будем искать поближе к событиям – зимой, – говорит он.

Натурные съемки на Капшагае пройдут с 20 октября по 20 ноября. До конца года планируется снять пять серий, съемки другой половины отложены на весну.

– Из-за того, что при съемках первого сезона на площадку вышли поздней осенью 2015 года, в «Алмазном мече» чувствуется нехватка панорамных съемок пейзажа, – объясняет генеральный продюсер. – В этот раз ситуация повторяется: из-за задержки с финансированием съемки «Алтын таг» тоже начаты поздней осенью, когда природа готовится к зиме, а световой день короткий. Поэтому часть съемок мы решили перенести на весну.

Выход к зрителю второго сезона «Қазақ елi» планируется на декабрь 2018 года.

Разия ЮСУПОВА