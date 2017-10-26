Дневник земли

При грамотном использовании в качестве объектов экологического туризма казахстанские геопарки могут стать весьма существенной частью ВВП и серьезным конкурентом нефти и газу

«При грамотном использовании в качестве объектов экологического туризма казахстанские геопарки могут стать весьма существенной частью ВВП и серьезным конкурентом нефти и газу», – считает старейший геолог страны, член-корреспон­дент Академии минеральных ресурсов РК Илья Фишман.

Наследство, которое не боится кризисов

Национальный комитет по глобальным геопаркам ЮНЕСКО создан в Казахстане в феврале этого года в рамках Концепции культурной политики РК до 2030 года. Среди основных его задач – координация подготовки и предварительная оценка заявок на получение статуса геопарка.

– Геологическое наследие Казахстана заслуживает не меньше внимания, чем минеральное сырье, – считает Илья Фишман. – Более того, его ценность в отличие от последнего не зависит от экономических кризисов, оно неуклонно будет увеличиваться в обозримом будущем. Составляя фактографическую основу всей геологической науки, большинство объектов геологического наследия обладает необыкновенной эстетической и рекреационной значимостью. Основной принцип экологического туризма: чем сохраннее геологические памятники, тем больше доходы от туризма. Они могут рассказать много интересного, так как каждый из них – это окно в историю Земли. Есть хорошо известное и очень точное образное сравнение – «страницы каменной летописи истории планеты». Здесь можно вспомнить о немецких традициях охраны природы. Король Пруссии Фридрих Вильгельм IV, «дабы эти прекрасные памятники доисторических времен сохранить для потомков», не просто издал в позапрошлом веке специальный указ, направленный на сохранение геологических памятников природы, он скупал у землевладельцев участки, где они располагались.

Его подвижничество имело самое благоприятное продолжение. Ярчайший политик современности – нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель – была в недавнем прошлом одним из лидеров экологического движения в Германии, много публиковавшим материалы на тему экотуризма.

– Откуда пошло это понятие – геопарк?

– В середине 90-х годов руководители ряда европейских заповедников – Франции, Испании, Германии, Греции – признав, что геологическому наследию уделяется ничтожно мало внимания, придумали для раскрутки такое понятие, как «геопарк». Эта идея была поддержана ЮНЕСКО, и сегодня во всем мире геопарки растут как грибы. Их основой является неживая природа, иначе говоря, геологическое наследие в виде живописных скал, в которых ярко представлены события далекого геологического прошлого. Многие геопарки могут быть открыты в так называемых ООПТ (особо охраняемые природные территории). При этом первые не отторгаются от вторых, а помогают наглядно раскрыть сущность геологической истории, привлекая тем самым дополнительный поток туристов. Есть страны, чей доход от туризма соизмерим с доходом от всего минерально-сырьевого комплекса нашей республики. При этом значительная часть посещаемых объектов приходится на экотуризм. В свое время я составлял карту объектов экологического туризма окрестностей Алматы. Это леса, арчевники, водопады, вершины, перевалы, скалодромы, лыжедромы, точки для дельтапланеризма и т. д. Каждый такой объект – национальное достояние. Чтобы составить правила пользования ими, я предлагал внести в Закон «О туризме» понятие «объект туризма». Сейчас оно, вроде, принято, но еще не получило широкого распространения при планировании.

Сегодня информация о правилах создания геопарков легко доступна, но все-таки для распространения этой идеи в Казахстане необходим толчок. В 2012 году в преддверии 34-й сессии международного геологического конгресса в Австралии, где Казахстан, как обычно, принимал участие, под авторством моим и моей дочери Юлии Казаковой был издан альбом «Геопарки в Казахстане. Миллионы лет до Шелкового пути». Он вызвал большой интерес у участников конгресса. В том же году Казахстан провел международное совещание «Потенциал Земли и людей», где самой многочисленной была секция по геопаркам. А первая база данных геологического наследия Казахстана создана была нами еще в 90-х годах прошлого столетия. С использованием этой базы было подготовлено постановление Правительства, утвердившего в 2005 году перечень ценных объектов, имеющих геологическую природу.

– Если геопарки станут неотъемлемой частью экотуризма, то что это даст Казахстану?

– Будет способствовать решению сразу несколько задач: сберечь природу, поднять качество жизни местного населения за счет создания дополнительных рабочих мест и способствовать пропаганде знаний об естественных науках. Как показывает мировой опыт, при успешной раскрутке геопарки быстро станут прибыльными. Но первые шаги на этом пути должны быть поддержаны – и экономически, и организационно – государством. Геопарки могут быть открыты во всех регионах Казахстана, даже в тех, которые считаются депрессивными. И еще. Когда говорят о развитии туризма, сразу начинают просить деньги на инфраструктуру, на строительство дорог и прочее. Но опросы ЮНЕСКО показали, что 70 процентов туристов не нуждаются в удобствах. При гарантии личной безопасности и наличии здоровой пищи они согласны путешествовать по плохим дорогам и жить в палаточно-бивуачных условиях (в юртах, например). Во всем мире развитие геопарков начинается с приема именно этих малопритязательных туристов. Они принесут деньги на будущие дороги и отели. Самое главное – это распространение информации. В туризме существует закон: хочешь заработать миллиард, затрать миллион на информацию.

Глобальная истерия

– Выше вы упомянули, что каждый памятник природы – это летопись истории планеты Земля. Так что же удалось ученым прочитать в ней?

– А там написано, что если мы хотим знать наше будущее, нам надо заглянуть в прошлое.

Все катастрофы, которые происходили в течение 4,5 млрд лет существования Земли, записаны в этой своеобразной летописи. Они, скажем прямо, случались не так уж и часто – примерно раз в 100–200 млн лет. В результате были массовые вымирания родов, классов, но такого, чтобы жизнь прекратилась полностью, – не было. Наиболее известный пример – вымирание динозавров, которое произошло 70 млн лет назад. Причиной этому стал громадный астероид. Взрыв от его падения поднял в воздух огромный объем пыли. Солнце померкло, над планетой воцарилась тьма. Когда она рассеялась, динозавров уже не было. Эти холоднокровные существа, как известно, согревались только за счет солнечного тепла.

Опасность для жизни может исходить и из глубин Земли. Так, на границе пермского и триасового периодов (около 250 млн лет назад) на земную поверхность поднялось такое количество магмы и газа, что оно вызвало даже изменение атмосферы. Это была, выражаясь современным языком, экологическая катастрофа, но даже после этого жизнь на Земле продолжалась.

– Сейчас нам угрожают глобальным потеплением. Один известный общественный деятель призывал, например, с целью его предотвращения белить скалы под Алматы.

– Глобальные потепления (похолодания) обычно имеют естественные причины. Ледяная Гренландия, когда ее открыли, была зеленой страной (отсюда и название). Климатический вклад человека в это был и остается ничтожным. Но мы, как всегда, преувеличиваем свою роль: человечество еще не стало суперцивилизацией, способной расколоть или как-то серьезно повлиять на ту жизнь, которой живет планета Земля уже 4,5 млрд лет. Она развивается по своим законам, человек появился буквально секунду назад по сравнению с ее возрастом. И царем природы он может быть назван лишь в одном смысле: только человек способен изучить историю Земли и сделать из нее правильные выводы.

Большую роль в истерии по поводу глобального потепления сыграл экс-кандидат в президенты США, Нобелевский лауреат Альберт Гор, выпустивший на эту тему знаменитую книгу «Неудобная правда». Но это опять же ничуть не более как умелое выбивание денег. А что касается скал под Алматы, то почему бы их и не побелить, если за это платят? Хотя нет: загрязнять природу чем бы то ни было экологически безнравственно.

– А как вы относитесь к мнению, что неконтролируемое использование недр чревато тектоническими последствиями?

– А я считаю, что в 99,9 процентах причиной землетрясений является нормальное развитие Земли, и только 0,1 процента на всякий случай оставляю на антропогенное влияние. Я серьезно занимался тектоникой Арало-Каспийского региона. Оказывается, два этих моря – Арал и Каспий – тектонически связаны между собой только через большие глубины Земли. Но утверждать, что вода переливается из одного моря в другое, было бы примитивно. В этой системе задействованы десятки сложных геологических процессов, которые полностью еще никто не изучил. Ясно одно – колебания уровня этих морей существовали и в доисторическую эпоху, то есть до появления человека. Вина последнего в этих процессах так же, как и в изменении климата, ничтожна. Это все равно что, сидя в утлой лодчонке, пытаться сбить с курса мощный линкор.

– Многие в Алматы живут в ожидании землетрясения. Связывая два события – 1911 год и май 2011 года, некоторые ученые утверждают, что существует некая мистическая предопределенность в цифре 100.

– А до 1911 года когда было последнее землетрясение? Правильно, в 1887-м. Согласен, в развитии Земли существует цикличность, но она измеряется десятками миллионов лет. Те незначительные землетрясения, которые происходят в Алматы и окрестностях, – нормальный результат развития Илийской впадины, которое хорошо прослеживается вглубь геологической истории примерно на 30 миллионов лет. Если соотносить это с возрастом нашей планеты, то на земном циферблате миллион – всего лишь секунда. Вообще, что касается предсказания землетрясений, то наука пока еще находится в пути: системы, способной точно предсказать время сейсмического события, не создано. Были отдельные удачи, но они тут же сменялись неудачами, иначе говоря, здесь больше речь идет о теории вероятности.

Сейчас ряд серьезных ученых говорят о некоторой активизации земных недр, но глобальной катастрофы в ближайшие 5–10 миллионов лет, скорее всего, не будет. В любом случае ответ на вопрос о будущем планеты следует искать в ее прошлом, то есть больше вкладывать в геологическую науку.

– Ныне еще модно стало говорить о супервулканах, угрожающих значительной части планеты.

– Действительно, такое явление имеет место быть, но оно еще плохо изучено. Ответ на него может дать опять же только наука. Но каждый в конце концов просит денег на свою отрасль. Я – не исключение. Однако в любом случае решение нужно принимать, соизмеряя риски с затратами. Ведь предупрежден – значит, спасен.

– Верят ли в Высший разум люди, умеющие читать летопись Земли?

– Во всяком случае, это полезно – верить в Высший разум и оценивать свои поступки под этим углом зрения. Здесь, по сути дела, речь идет о нравственности. Вольтер не случайно сказал: если бы Бога не было, его следовало бы выдумать.

Разия ЮСУПОВА