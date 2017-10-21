Истоки на выставке

В музее истории Алматы открылась экспозиция Белорусского национального культурного центра

В зале музея представлены изделия народного промысла, национальная одежда, музыкальные инструменты, посуда, оружие, а также различные книги и журналы. Выставка стала продолжением цикла «Дружба народов», посвященного особенностям культуры и быта разных этносов, проживающих в нашем городе. О своих обычаях и особенностях быта ранее рассказали представители русского, бурятского, осетинского, татарского и других национальных культурных центров.

– В Алматы проживают представители более 130 этносов. Такое сочетание разных культур делает наш город ярким и разнообразным. В нашем проекте мы представляем по очереди все культурные центры мегаполиса. Настала очередь белорусского. С этим народом нас связывают очень давние и тесные дружеские отношения, – сказал на открытии выставки директор музея Алматы Нурлан Дукенбаев.



В свою очередь старший советник отделения посольства Беларуси в Алматы Сергей Жартун отметил, что у Казахстана и Беларуси всегда были дружеские отношения, в текущем году сотрудничеству наших стран исполняется 25 лет.

– В трудные минуты жизни казахский народ всегда приходил на помощь белорусам, предоставляя переселенцам кров, еду, даря тепло и уют. Для многих белорусов, в свое время по разным причинам переселившихся на казахские земли, они стали новой родиной, – говорит представитель посольства. – Сегодня мы, их потомки, рады, что у нас есть возможность, живя в Казахстане, не забывать свою культуру, традиции.



Как отметила заместитель председателя научно-экспертной группы Ассамблеи народа Казахстана по Алматы Светлана Ананьева, для Беларуси Казахстан является ключевым партнером в Евразийском регионе, надежным союзником в международных отношениях. При этом особый акцент она сделала на связях наших стран в области культуры и науки.

– Истоки взаимоотношений Казахстана и Беларуси в области культуры уходят корнями в XIX век, когда казахскую степь посетили уроженцы белорусской земли Бронислав Залесский, Адольф Янушкевич, – рассказывает Светлана Ананьева. – Бронислав Залесский, друг Тараса Шевченко по казахской ссылке, вернувшись на родину, создает в 1869 году большой живописный альбом «Жизнь казахских степей». Кроме этого, Жамбылу Жабаеву посвящали свои произведения Янка Купала и Якуб Колас. А на третьем пленуме Союза советских писателей в Минске в 1936 году присутствовал Ильяс Джансугуров. Нельзя забыть и то, что в годы Великой Отечественной войны белорусскую землю обороняли Ади Шарипов, Жубан Молдагалиев, Санигали Сеитов, в чье творчество, кстати, вошла белорусская тематика. Результатом же углубления научных контактов между Казахстаном и Беларусью стало издание Институтом литературы и искусства имени Мухтара Ауэзова в конце 2016 года коллективной монографии «Мировой литературный процесс ХХI века», которая открывается разделом «Литература Беларуси».

Торжественное открытие завершилось небольшим концертом. С экспозицией можно ознакомиться в любой день, кроме понедельника, с 9.00 до 20.30.

Елена СОКОЛОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА