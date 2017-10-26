Казахский язык в мировом пространстве

Как известно, по поручению Главы государства Нурсултана Назарбаева к 2025 году казахский язык должен перейти на латиницу. А уже в конце текущего года будет принят единый стандарт казахского алфавита в новой графике. Этому вопросу был посвящен круглый стол в Государственном академическом русском театре для детей и юношества им. Наталии Сац, тема которого «Модернизация казахского языка в системе мировых языков».

Надо идти вперёд

– Решение перейти на латиницу является своевременным, – заявила Назгуль Аужанова, профессор Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова, которая приняла участие в дискуссии. Независимому Казахстану – 25 лет, и наша республика стала полноправным членом мирового сообщества. Мы должны всем показать свои достижения в области духовно-культурного наследия казахского народа.

Необходимость перехода на латинскую графику возникла в результате целого ряда обстоятельств. Если вспомнить историю, то еще в 30-х годах в Казахстане использовалась латинская графика, почему бы не воспользоваться этим опытом? Скажем, для обозначения звуков, характерных для казахского языка, можно применять апострофы и буквы, уже использованные тогда.

С другой стороны, процесс перехода к латинской графике должен быть не скоротечным, а вестись планомерно и одновременно – с дошкольных учреждений до вузов.

Закономерностью считает переход на латиницу и режиссер ТЮЗа, заслуженный артист Таджикистана Султан Усманов:

– Думаю, переход на латиницу – процесс нормальный, ничего болезненного в этом не вижу. И здесь, на мой взгляд, никто ничего не потеряет. Если мне нужен русский язык, я буду на нем читать книги, говорить. Напрасно волнуются те, кто тревожится о трудности чтения книг на латинице. Сейчас молодежь активно учит тот же английский, многие уже свободно говорят на нем. Ведь если ты знаешь несколько языков, это замечательно. Я думаю, переход казахского языка на латиницу – естественный процесс. Надо идти вперед.

Высказала свое мнение по этому поводу и заслуженная артистка Республики Казахстан Татьяна Тарская:

– Каждый народ пользуется тем алфавитом, какой ему удобен, – у кого-то арабская вязь, у кого-то иероглифы... Я думаю, что с введением латиницы большой проблемы не будет, тем более что она уже использовалась в Казахстане, и довольно долго.

Хотя, конечно, возникнут некоторые сложности. Известно, что первоначально латинский алфавит включал только 21 букву. Потом после многочисленных реформ в классическом латинском алфавите их стало 23. В современном уже 25, а стандартным, то есть зафиксированным Международной организацией по стандартизации, считается алфавит из 26 букв.

В казахском же алфавите, принятом в 1940 году и разработанном

С. Аманжоловым, 42 буквы, из них 33 буквы русского алфавита и 9 специфических букв казахского языка: Ә, Ғ, Қ, Ң, Ө, Ұ (вместо этой буквы до 1957 года применялась Ӯӯ), Ү, Һ, І. Эти проблемы надо будет решать. Но если латиница удобна для перехода в общеделовой мир, то почему бы и нет? Самое главное – знать свой язык, в транскрипции какой бы азбуки это ни было.

Язык – это душа народа

– К переходу на латиницу я отношусь хорошо, – сказал в свою очередь актер ТЮЗа Александр Красников, – только к этому процессу надо подойти обдуманно, взвешенно, ведь язык – это душа любого народа. Нельзя это делать, как говорится, с кондачка. Конечно, язык, как и вся наша жизнь, меняется во времени. И эти перемены приходится принимать, нравятся они кому-то или нет. Сейчас у нас в Казахстане есть возможность спокойно разговаривать на трех языках: на казахском, русском, английском. О трехъязычии говорит и наш Президент Нурсултан Назарбаев. И это действительно важно: зная английский, мы плавно войдем в мировое сообщество. Может помочь в этом и переход на латиницу, но опять же, я считаю, все надо хорошо подготовить. Чем продуманнее все это будет, тем легче осуществить переход на другую графику.

Гульбаршин Балгожина, руководитель службы театрального маркетинга и работы со зрителями ТЮЗа им. Н. Сац, тоже приветствует переход на латиницу.

– Этим вопросом озадачивались еще в начале независимости республики, в 90-е годы. В последнее время Президенту было представлено два проекта нового алфавита. Первоначальный – из 25 букв и последний – из 32 букв. Как человеку, знающему казахский и русский языки, мне больше импонирует второй вариант, потому что он строится по принципу одна буква – один звук. В то время как в первом варианте использовались диграфы: один звук – две буквы, то есть специфические казахские буквы пытались записывать объе-динением двух букв.

На мой взгляд, переход на латинский язык – шаг в развитии казахского языка. Не секрет, что последнее десятилетие все новейшие технологии, которые поступают в Казахстан, основаны на английском языке. И переход на латиницу поможет нам в их освоении.

– За годы независимости Казахстан вошел в новую фазу развития, – говорит Надежда Румянцева, заведующая педагогической частью театра. – Один из путей – перевод алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу. Именно этот алфавит находится в основе языкового пространства западноевропейского мира, экономически развитых стран. Тем более что опыт использования латиницы у казахов уже есть. Сейчас многие казахстанцы получают на Западе элитарное образование, и то, что мы стремимся осваивать мировое пространство, это очень хорошо.

Я с трепетом отношусь к языку, потому что, на мой взгляд, язык – это не только душа, но и судьба народа. И когда осуществляется реформа, это нужно учитывать. Поэтому хочется пожелать Лидеру нации Нурсултану Назарбаеву успехов в решении этой сверхзадачи.

Людмила Мананникова

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Казбекова Нурзия, педагог, почётный работник образования РК:

– В программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Президент Казахстана выступил со своим глубоким видением будущего через призму духовной модернизации.

Духовно-нравственное становление молодого поколения, подготовка к самостоятельной жизни есть важнейшая составляющая развития общества и государства. Нравственная позиция ученика характеризуется его социальной активностью, которая предполагает понимание своего долга и ответственности за выполняемое дело, проявление к другим людям честности, чуткости, милосердия, отзывчивости, установления добрых отношений, сотрудничества и взаимопомощи детей разных национальностей, проживающих в Казахстане.

Школа является очередным этапом в духовном становлении человека. Духовные потребности постоянно находятся в развитии. В рамках реализации данной статьи педагогический коллектив школы-гимназии № 110 Жетысуского района города Алматы проанализировал текущее состояние учебно-воспитательного процесса и определился, что нужно сделать, чтобы активно участвовать в преобразовании общественного сознания коллектива, детей, их родителей. Результаты духовно-нравственного воспитания школьников должны стать приоритетными показателями.

Воспитательную работу педколлектив реализует через профессиональную подачу знаний, осуществляет планомерно, учитывая психолого-возрастные особенности школьников. Так, в начальной школе организуются классные часы «Азбука поведения», беседы «Старшим – дорогу и место», дискуссии «Зачем человеку совесть?», коллективные творческие дела «Забота» и другие.

Целью организации и проведения таких нестандартных мероприятий является развитие способности руководствоваться в практической деятельности нравственными принципами, формирование новой модели поведения человека, способности оценивать последствия своих поступков для себя и других людей.

Конечно, проведение различных воспитательных мероприятий невозможно без участия родителей. В школе функционирует родительский лекторий «Мои университеты». Цель – дать возможность родителям овладеть определенными педагогическими знаниями, которые способствовали бы планомерному воспитанию детей. Именно в союзе учитель – ученик – родитель возможно решение актуальнейшей задачи духовно-нравственного воспитания школьников.

Подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

В городской клинической больнице № 5 состоялось собрание актива учреждения по обсуждению перехода в 2025 году на латиницу

В мероприятии приняли участие заместитель акима Медеуского района Гани Майлибаев, главный врач ГКБ № 5 Болат Сыдыков и коллектив больницы.

Как отметил заместитель акима Гани Майлибаев, переход на латиницу – это требование времени. Сегодня большинство тюркоязычных стран перешли на латиницу. Как отметил Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев, «ни одна страна в мире не обсуждала свой новый алфавит со всем народом, нам важно знать мнение каждого». Освоение латинского алфавита дает больше возможностей в освоении информационных технологий. Это является большим толчком для процессов в ХХI веке. Поэтому это начало надо поддержать.

По мнению Болата Сыдыкова, 86% научных открытий в мире сделано на английском и латинском языках. Еще один момент: нам, медикам, будет легче перейти, так как медицинская терминология в основном на латинице.

В целом мероприятие прошло в дружественной обстановке. Коллектив медицинского учреждения высказывал свое мнение в пользу перехода на латиницу, так как это язык будущего, язык технологий.

«Духовное возрождение страны невозможно без развития государственного языка, сохранения культурных традиций, воспитания патриотизма. На латинице были опубликованы произведения таких казахских писателей и поэтов, как Абай Кунанбаев, Жамбыл Жабаев, Сакен Сейфуллин. Десятки трудов алашевцев хранятся по сей день, остаются незнакомыми народу, поскольку написаны именно с помощью латинского алфавита», – отметили участники.

Юлия ЖОРОВА

Фото автора

В Каспийском общественном университете рассмотрели единый стандарт алфавита государственного языка на латинской графике

В дискуссии принял участие профессорско-преподавательский состав вуза.

– Проект перехода на латиницу сегодня активно обсуждается в нашем обществе, средствах массовой информации, – говорит лидер программы кафедры языковых дисциплин Шарипа Ниятова. – Идет разработка программы, которая не является новой. В 1929 году у нас была внедрена латиница, но по каким-то причинам в стране перешли на кириллицу. На современном этапе изменения в написании казахского алфавита обусловлены требованиями времени. Это не связано с политическими моментами, как думают многие, а является лингвистическим, языковым вопросом. Если каждый год в язык внедряется новое количество слов, он не остается статичным. На современном этапе латиница вводится для того, чтобы в первую очередь сохранить иммунитет казахского языка. Наш язык имеет определенные законы, в том числе фонетические и акустические. И слова, которые внедряются в язык, должны им соответствовать. Сегодня казахский язык теряет свою индивидуальность, поэтому латиница станет той формой, которая способна мобилизовать наш язык и привести его к исконной данности.

В данный момент все учебники и сборники в стране изданы на кириллице. Латиница будет вводиться в Казахстане в 2020 году для первых классов. Необходимо провести огромную работу в плане перевода на латиницу учебников, литературы. Сегодня любой житель Казахстана имеет право вносить свою лепту в то, каким образом будет осуществляться переход на латиницу. У нас много граждан, которые представили свои авторские разработки, среди них даже школьники и студенты. Сейчас идет естественный отбор самых оптимальных и грамотных предложений по переходу на латиницу, которые в будущем будут представлены как единая форма для языка.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ