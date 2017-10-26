Когда желание и возможность совпадают

Насколько актуально сегодня высшее образование?

Насколько актуально сегодня высшее образование и все ли выпускники вузов трудоустраиваются по выбранной ими профессии? Об этом и многом другом за круглым столом размышляли преподаватели вузов, НПО и агентств по трудоустройству.

Соучредитель сообщества «Комунити» Эльмира Карманова:

– Наша организация работает с родителями и молодежью, которая не может найти свое место в социуме, а также занимаемся развитием национального интеллекта. Недавно к нам пришла очень состоятельная мама, чей сын вот уже четыре года меняет различные зарубежные вузы. Примечательно, что обучение в них оплачивают бабушка и дедушка мальчика. Парень в силу своего мягкого характера не может отказаться от такой заботы, боясь их огорчить. Это история о том, как взрослые не творят, а именно «причиняют» своим детям добро. И не понимают, что тем самым наносят большой вред своему ребенку. Мы должны понимать, что современные дети совершенно другие. Это мы видим по той категории ребят, которые посещают наши проекты. Они более осознанно и философски смотрят на жизнь, чем мы в их возрасте. Дети эти в хорошем смысле упертые и, если говорить честно, неудобные для родителей, учителей, общества.

Есть три модели поведения родителей. Первая: «Будь лучше меня!», когда, скажем, родители рабочей специальности хотят для своих детей лучшей доли, чтобы они были более уважаемы и статусны в обществе. Но дело в том, что они не учитывают того момента, что сегодня представители тех же рабочих специальностей, выпускники профессиональных учреждений могут зарабатывать в разы больше, чем те, у кого имеется корочка о высшем образовании. Вторая категория родителей мечтает, чтобы их чада стали такими же, как они. Но эта модель действует только в том случае, если родители успешны в своем деле и счастливы выбранным ими путем. Как правило, это династии актеров, спортсменов. Далеко не все родители находят в себе смелость сказать своим детям: «Будь собой и делай то, что тебе нравится».

Я думаю, что для наших вузов главное не загубить желание учиться, а пробудить делать это постоянно. То есть образование любого человека должно быть непрерывным и длиться практически всю жизнь, должно быть желание получать какие-то новые дополнительные знания.



Декан школы базовой подготовки университета «Нархоз» Людмила Гостенко:

– По данным нашего университета, сегодня только 15 процентов казахстанских школьников имеют представление о своей будущей профессии. Остальные делают выбор, следуя моде и тенденциям. В результате страна кишит безработными экономистами и юристами. Ко всему прочему есть такие, которые не в состоянии оплачивать обучение самостоятельно, поэтому поступают в университет по гранту на специальность, которая неинтересна, зато платить не нужно. В итоге диплом есть, а желания работать по этой специальности нет.

Сегодня наш университет пребывает в некой диллеме. С одной стороны, нам, конечно, нужны студенты, потому что в любой вуз требуются финансовые поступления для обеспечения инфраструктуры и заработной платы педагогам. А с другой стороны, невозможно смотреть на то, как молодые люди, которые пришли, как говорится, не по адресу, теряют свое время и деньги родителей.

Зачастую совет, куда ребенку пойти учиться после школы, дают родители. Например, мама и папа – известные финансисты или работают в сфере бизнеса. И они, соответственно, направляют по своим стопам и своих детей по специальности «менеджмент» или «финансы». Вот только нужны ли эти специальности молодым людям? По нашим данным, порядка 10 процентов из тех, кто заканчивает первый курс, принимают решение о смене специальности.

Наш вуз ломает стереотипы обучения, когда академические знания превалируют над практикой, видением конкретной перспективы будущей профессии.

Следуя международному опыту, «Нархоз» решил внедрить программу Foundation. Данная программа помогает учащимся первых курсов определиться с будущей профессией. Определить их потенциал уже в самом начале помогает специальное тестирование, которое выявляет способность учеников погружаться в образовательный процесс. Благодаря ему университет оценивает степень риска работы со студентом и понимает, нужно ли рекомендовать ему другие варианты профессионального развития. Первые два семестра университет пытается оценить личные качества студентов и привить им ответственность за свою успеваемость и будущее. Преподаватели также проводят тесты, которые выявляют способности учиться в целом. В течение этого времени студенты получают дополнительное время, чтобы понять, хотят ли они овладеть той специальностью, на которую поступили. Если нет, то им предоставляется возможность ее поменять.

Помимо общеобразовательных дисциплин, которые изучают наши первокурсники, мы предлагаем такие дисциплины, как академическое письмо, критическое мышление. Чтобы первокурсники смогли понять, по адресу ли они пришли учиться, помогает живое общение с успешными бизнесменами. Наш университет совместно с центром карьеры, преподавателями выпускающих кафедр проводит встречи с известными финансистами, бизнес-элитой Казахстана, представителями госсектора экономики, дипломатической службы и так далее. Они на своем примере рассказывают о своем жизненном пути, преимуществах той или иной специальности, а также о том, какие у ребят реальные возможности трудоустройства. По итогам первого курса студенты могут спокойно менять специальность, и они пользуются этой возможностью. По статистике последних четырех лет порядка 10% студентов «Нархоза» меняют программы обучения.

Второкурсники проходят основы предпринимательства. То есть они изначально понимают, с чего нужно начинать бизнес, что для этого нужно делать, где взять деньги. В учебных планах присутствует обязательный компонент и так называемые элективные дисциплины, в основном 85% элективных дисциплин состоят из тех дисциплин, которые нам предлагают наши работодатели.

Также обучаем студентов работать в команде. Мы отошли от написания дипломных и перешли к защите конкретных проектов. Причем, когда мы определяем темы, непосредственно работаем с работодателями, узнаем, что им интересно. Один дипломный проект может защищать сразу несколько студентов – будущих маркетологов, экономистов, менеджеров, бухгалтеров и так далее. В прошлом году над проектом, который нам заказал «КазМунайГаз», работали сразу 9 студентов, обучающихся по различным специальностям.

Нашим университетом был проведен опрос, по которому удалось выяснить, что средняя стартовая зарплата выпускника, который через три месяца устроился на работу, варьируется по Алматы и Алматинской области в районе 76–78 тысяч тенге. При этом в течение первых двух лет студенты достаточно часто меняют вид деятельности, что, вероятно, связано с желанием дообучиться на практике.

Генеральный директор рекрутингового агентства Оptimum Consult Салтанат Абильтаева:

– Многих интересует, важно ли сегодня вообще получать высшее образование. Чаще в нашем агентстве диплом о высшем образовании запрашивается как некая проформа. Особенно если речь идет о каком-то третьеразрядном вузе. Важно понимать, что человек, получивший высшее образование, уже социализирован и более приспособлен к существованию в социуме. И это происходит даже в том случае, если за зачет или хорошую оценку за экзамен он вкладывает денежные купюры в зачетку. Если говорить просто о дипломе как о корочке, то сам по себе он никому не нужен. Мы постоянно слышим вечный вопрос: как устроиться на работу, если у нас нет опыта работы? Отвечу прямо: работодателей это мало волнует. Как, впрочем, и теоретические знания. По нашим данным, все, что им нужно, – мотивация к высокой обучаемости. У тех ребят, у которых она высока и вдобавок если они еще и усидчивы, то это вообще высший класс. Работодателям сейчас легче взять на работу бывшего студента и обучить его всему, чем человека возрастной категории, тяжелого на подъем.

У молодых развязаны руки, они ничем не обременены, у них есть желание учиться, они более энергичны и оптимистично настроены. Многие компании организуют специальные проекты стажировок и систему кросс-функционального переобучения стажеров.

Кроме того, у интервьюера есть определенная формула «могу умножить на хочу», по которой он определяет потенциал будущего сотрудника уже в ходе собеседования.

Для того чтобы сотрудник был максимально эффективным, нужно, чтобы он многого хотел и многое мог. Если человек многое может, но ничего не хочет, его эффективность равняется нулю. И наоборот.

И еще мы выяснили, что работодателями сегодня очень востребовано знание программы Еxсell. Нынешнее поколение молодых людей называют поколением большого пальца, которые держат руку на пульсе компьютерной мыши или смартфона. При этом сутками зависают в своих телефонах, к сожалению, не умеют работать в этой системе.

Бытует мнение, что в будущем вообще отпадет необходимость получать высшее образования. Это останется прерогативой лишь представителей медицинской специальности.

В ближайшие пять-семь лет у нас будут востребованы профессии IT-сфер. То есть все, что связано с компьютерами и Интернетом: программирование, обслуживание компьютеров, управление интернет-сайтами, услуги web-дизайнера. В банковской сфере сейчас востребованы риск-менеджеры, в фармацевтике нужны специалисты по продажам, специалисты по фармаконадзору и GR-менеджеры.

Как это ни странно, спустя какое-то время востребованными будут уже гуманитарные специальности, потому что вернется «мода» на духовность и образованность. В частности, большой популярностью будут пользоваться психологи, умеющие работать со стрессом.

В 2016 году численность выпускников вузов и ТиПО составила 100,2 тысячи человек, из которых трудоустроились 87,7 тысячи, или 88%. Доля трудоустроенных выпускников вузов составила 83%, или 29,5 тысячи человек. Годом ранее уровень оценивался в 78,2%, причем только треть выпускников работает по выбранной специальности.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА