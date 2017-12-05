Красота, которая спасает мир

В Алматы определили лучших мастеров beauty-индустрии Казахстана

В мегаполисе прошел второй чемпионат по парикмахерскому искусству, ногтевой эстетике, макияжу, боди-арту и моделированию бровей.

Мероприятие организовала Ассоциация индустрии красоты РК при поддержке акимата Алматы и Национальной палатой предпринимателей «Атамекен».

В мастерстве соревновались 120 участников со всех уголков Казахстана – из Атырау, Актау, Алматы, Усть-Каменогорска, Астаны, Караганды и Темиртау.

– Наш чемпионат приурочен к Году молодежи и проходит в рамках программы «Рухани жаңғыру» – модернизации общественного сознания, – отметил президент Ассоциации индустрии красоты РК Махмуджан Турсун. – Сегодня пришло время менять стереотипы и в области индустрии красоты. Нынешние соревнования объединят на одной площадке beauty-специалистов различных направлений и предоставят максимум уникальных возможностей для их совершенствования. Другая задача чемпионата – помочь вернуть высокий спрос на специальное профобразование в этой сфере.

В мероприятии приняли участие как юниоры от 17 до 22 лет, так и опытные мастера своего дела. Мы предоставляем возможность на безвозмездной основе участвовать в соревнованиях и студентам колледжей. Они получают здесь громадный стимул к творчеству. К слову, молодежь у нас очень талантлива.

Чемпионат не просто стал красочным зрелищем, но и обнажил проблемы, существующие в казахстанской индустрии красоты, в которой сегодня занято порядка 100 тысяч человек.

– Салонов красоты у нас хватает, но большинство из них не соответствует мировым стандартам качества, – признался Махмуджан Турсун. – Многие находятся в подземных переходах, на автобусных остановках, в пристройках к жилым домам. Все наслышаны о скандалах, которые касаются салонов красоты в разных городах нашей страны. Кому-то в них занесли гепатит С при татуировке бровей, в другом – сожгли волосы и кожу головы при окраске. Все это говорит о непрофессионализме мастеров, допустивших это.

В Алматы официально зарегистрировано порядка трех тысяч салонов красоты, но есть немало и тех, которые работают по серой схеме. Подчас они открываются непрофессионалами из желания по-быстрому заработать. А вот в Италии, у человека, не имеющего образования в сфере индустрии красоты, шансов открыть студию красоты попросту нет. Чтобы там стать парикмахером, люди учатся три года. У нас же на курсах мастеров готовят неделю, максимум месяц. И чего потом можно ждать от такого специалиста?

Эмира Ким приехала на чемпионат из Атырау.

– Для меня это прекрасная возможность показать свое мастерство, поучиться у других. Участвую в двух номинациях, – поделилась участница. – Перед нами стоит задача за полчаса сделать креативную стрижку и укладку. На вечернюю прическу отводится чуть больше – 40 минут. Думаю, что справлюсь, ведь стаж работы у меня уже 24 года. Наравне со своей профессиональной деятельностью занимаюсь в учебном центре обучением парикмахеров. Для того чтобы стать хорошим мастером, главное – любовь к профессии и желание учиться. Поэтому постоянно стажируюсь в Европе, России.

Чемпионат завершился награждением лучших в профессии. Победители и участники получили дипломы, а также призы и подарки от ведущих косметологических брендов, а также новые возможности повышения уровня квалификации.



Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Фото Сергея БЕЛЕНУСОВА