Пусть папа услышит…

Как укрепить казахстанскую семью, привлечь отцов к воспитанию детей и наказать неплательщиков алиментов?

Об этом говорилось на втором республиканском форуме отцов, который организовала Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан совместно с акиматом Алматы и общественным объединением «Союз отцов».

На диалоговой площадке депутаты парламента, члены Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители НПО, а также образцовые отцы из всех регионов Казахстана обсуждали вопросы укрепления института семьи и роли отца в семейном воспитании. Акцент был сделан на повышении внимания общества к формированию у детей чувства патриотизма, привитии у них тяги к знаниям в рамках модернизации общественного сознания «Рухани жаңғыру».

– Благодаря программной статье Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» определены основные ориентиры духовно-нравственного преобразования общества, – говорит заместитель председателя Национальной комиссии, член Центральной избирательной комиссии РК Ляззат Сулеймен. – И не случайно на недавнем заседании Совета глав государств СНГ и ВЕЭС было принято совместное заявление о поддержке института семьи и семейных ценностей. Приверженность казахстанцев семейным традициям способствует сохранению в обществе высоких моральных ценностей и духовности, что позволяет противостоять трудностям внешних глобальных вызовов. Сегодня в стране реализуется первый этап Концепции семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года. В этом важном документе поставлена задача повышения ответственности обоих родителей в воспитании детей, в особенности развитие института отцовства и культивирования его образцовых примеров. В Казахстане усилиями 70 активных отцов было образовано общественное объединение «Союз отцов», которое реализует практические меры по укреплению семьи. Уже созданы представительства организации в восьми регионах страны. Наиболее активными из них сегодня являются филиалы в Астане и Алматы, Карагандинской и Мангыстауской областях. Они решают в регионах такие социальные вопросы, как неуплата нерадивыми отцами алиментов, оказание адресной помощи малообеспеченным семьям. Активизировалось привлечение представителей «Союза отцов» в различные экспертные рабочие группы при центральных государственных и местных исполнительных органах.

– Социальный опрос показал, что приоритет ценности семьи по-прежнему остается самым значимым для 85 процентов казахстанцев, – говорит заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан Елена Тарасенко. – Комплексные меры государства в развитии экономики и благосостояния граждан сказались и на демографической ситуации. За последние 15 лет в Казахстане отмечен рост рождаемости почти в 1,8 раза. Продолжается системная и комплексная работа по укреплению семьи и повышению качества жизни казахстанцев. Это единственная страна на постсоветском пространстве, где созданы специальные подразделения по защите женщин от насилия, введена должность инспектора по делам женщин и детей. В целях поддержки матерей, самостоятельно воспитывающих детей, сегодня проводится большая работа по взысканию алиментов в их пользу. В частности, реализуется проект «Алименты – 30 шагов против неуплаты». Введен единый реестр должников, благодаря которому к нерадивым отцам применяется ряд ограничительных мер. В частности, предусмотрены приостановление выдачи лицензий, разрешений и специальных прав, продажа имущества должников с электронных торгов. Предполагается проработать вопрос по приостановлению действия их водительских прав. Матери, одиноко воспитывающие детей, освобождены от сбора доказательств о неуплате алиментов.

Но, несмотря на принимаемые государством меры по комплексной поддержке семей, в обществе имеются тенденции, требующие неотлагательных решений. Имеются тенденцию к росту разводов и рождению детей вне брака. В стране распадается практически каждый третий брак, увеличилась доля разводов супругов, имеющих несовершеннолетних детей. В стране участились случаи насилия и жестокого обращения в семье.

Во время работы форума состоялась фотовыставка, а также был организован круглый стол, за которым участники форума обсудили вопросы участия отцов в воспитании детей и молодежи, а также пути развития института отцовства в Казахстане.

В завершение мероприятия лучшим образцовым отцам были вручены благодарственные письма от имени Национальной комиссии.

Ее члены посетили и кризисный центр для жертв бытового насилия, открывшийся в Алматы в июле нынешнего года. Это тридцатый кризисный центр в стране, который оказывает необходимые социальные услуги женщинам, пострадавшим на семейно-бытовой почве.



Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА