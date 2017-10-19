Жулдыз Омарбекова, первый заместитель председателя Алматинского городского филиала партии «Нур Отан», член политического совета партии «Нур Отан»:

В своей памятной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев поручил до конца 2017 года с помощью широкой общественности принять единый стандартный вариант казахского алфавита в новой графике.

Также Глава государства отметил, что идея перехода на латинский алфавит появилась сразу после того, как страна обрела независимость. И уже в Стратегии развития Казахстана до 2050 года было официально заявлено о переходе страны с кириллицы на латиницу к 2025 году, а к 2018 году – о необходимости подготовить специалистов и разработать учебники на латинице.

Мы знаем, что в мировой истории немало примеров модернизации алфавитов. Развивались европейские алфавиты. В ХХ веке в 20–30-е годы из 72 языков СССР 50 языков были переведены на латиницу. Более того, разрабатывался проект перевода на латиницу русского языка. Всем известен и опыт Турецкой Республики, которая волей Мустафы Кемаля Ататюрка успешно перешла с арабицы на латиницу. Тогда же практически синхронно были переведены на латиницу и тюркские языки Советского Союза.

В современном информационном технологическом пространстве латиница является глобальным и прагматичным инструментом. Инструментом, который никого друг от друга не отдаляет! Наоборот, это инструмент, который налаживает коммуникации. К тому же он хорошо известен казахстанцам. Важно и то, что латиница позволяет не потерять, а нормально адаптировать международную научно-техническую лексику в национальный словарь.

Стоит отметить, что в глобальном мире латиница ассоциируется с такими концептами, как качество, и уже не связана только с католическими и христианскими основами: латиница становится письмом глобальным. Это объективная реальность сегодняшнего дня, поэтому не будет преувеличением сказать, что современный мир – это мир латинского алфавита. Даже в Китае латинская графика используется в экономическом секторе.

Отдельные эксперты полагают, что мы не сможем перевести наше культурное наследие на латиницу. Нельзя забывать, что мы с вами живем во время информационных технологий. И благодаря компьютеризации в Казахстане многие электронные базы библиотек досоветского, советского и периода независимости уже оцифрованы. Перекодировка на латиницу – дело программистов, целую базу текстов можно перевести за доли секунды.

Разработчики-ученые Президенту представили новый проект единого стандарта казахского алфавита на латинской графике, подготовленный с учетом предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения.

И здесь речь идет не просто о смене графики. Ведь сегодня необходимо провести модернизацию государственного языка, для того чтобы раскрыть весь его богатый потенциал, а не только использовать как средство коммуникации. Латиница поможет ему стать мощнейшим фактором духовного возрождения и укрепления нацио­нальной идентичности.

В Алматы отметили День духовного согласия

В Доме дружбы состоялось чествование отличившихся служителей религиозных конфессий, активных членов информационно-разъяснительных групп по вопросам религии. Встречу организовали Гражданский альянс Алматы и городское Управление по делам религий.

– Поздравляю всех казахстанцев с Днем духовного согласия, который в нашей стране отмечается 18 октября уже 25 лет, – сказал руководитель управления Айдар Есенбеков. – Впервые он состоялся в Алматы с участием Президента Казахстана. Сегодня активно осуществляется программная статья Елбасы «Рухани жаңғыру». Это комплексная программа, которая, в частности, предполагает изучение истории Казахстана, тех периодов, которые были по тем или иным причинам забыты. Приоритет государственной политики Казахстана – хорошие межнациональные отношения. Мы отмечаем День единства народа, у нас работает Ассамблея народа Казахстана, в стране представлены культурные центры всех этносов. В Алматы работает Дом дружбы, созданы различные творческие коллективы, есть газеты и театры представителей разных национальностей, населяющих республику. В Алматы проживают представители практических всех конфессий, которые есть в Казахстане. Если в целом в стране их 18, то в Алматы – 17. У нас сосредоточены основные духовные центры, так что наш город является центром духовного просвещения, обогащения. В городе под единым шаныраком мирно сосуществуют последователи ислама и христианства. В целом, и это отмечают многие зарубежные политики, Казахстан является примером хороших межнациональных взаимоотношений для многих стран. В этом году мы создали клуб религиозных лидеров, куда вошли руководители всех религиозных объединений города и религиозных конфессий. Они постоянно собираются вместе и обсуждают проведение культурных, просветительных мероприятий. Все это объединяет и сплачивает нас.

В программном документе «Рухани жаңғыру» отмечается, что основанием общенационального патриотизма становится четкое понимание духовного обновления, духовной модернизации в применении различных плюсов национального сознания. Чтобы Казахстан стал сильной и процветающей страной, нам предстоит еще крепче сплотиться. Для этого прежде всего нужно, несмотря на этнические различия, уважительно относиться друг к другу, оказывать поддержку в непростых ситуациях.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Языковая модернизация стала темой заседания и в Алматинском политехническом колледже

Профессорско-препо­давательский состав и студенты обсудили и другие проекты, вошедшие в программу «Рухани жаңғыру». Доклады были посвящены темам «Туған жер», «100 новых учебников на казахском языке», «100 новых лиц Казахстана», «Сакральная география Казахстана» и другим ключевым пунктам статьи.

– Предпринятый Главой государства шаг по языковой реформе считаю своевременным. Лингвистам и филологам предстоит доработать алфавит. В представленных проектах есть нюансы со специфическими буквами. У молодежи с апострофами могут возникнуть сложности, – считает заведующая кафедрой общественных наук АПК Капиза Тортаева. – Очевидно, что в век информационных технологий латиница будет способствовать развитию компьютерной грамотности. Особые преимущества она принесет представителям технических специальностей, в том числе молодым программистам нашего колледжа.

Марина ПЕСТРЯКОВА