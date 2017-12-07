Золотые идеи молодых

Конкурс на лучший инновационный проект Zhastar Innovation

Общественный фонд Qadam Intech подвел итоги конкурса на лучший инновационный проект Zhastar Innovation. Он прошел при поддержке Управления по вопросам молодежной политики Алматы.

– Наш фонд занимается реализацией различных социально значимых проектов. Один из них в сфере молодежной политики – Zhastar Innovation. Он направлен на развитие инновационного потенциала Алматы, – говорит генеральный директор общественного фонда Qadam Intech Максат Дуйсепаев. – В рамках проекта было отобрано свыше тысячи наиболее перспективных молодых стартаперов. Для них были проведены 14 бесплатных мастер-классов и бизнес-встреч с предпринимателями. Прошла и выставка стартап-проектов, а в рамках конкурса выявлены 10 лучших из них. Их авторы получили безвозмездные гранты на дальнейшее развитие. Общий призовой фонд составил семь миллионов долларов. Так, интересен проект в номинации «Инновация социума» Мукагали Каиымова. Работая в аргосфере, он предложил модель инновационной фермы, которая обслуживается одним человеком, чья работа занимает всего один час в день. Это очень актуально в свете ухода от импортозависимости нашей страны в пищевой индустрии.

Qadam Intech отслеживает судьбу старт­апов. Так, в прошлом году по проекту «Криптоген» был создан аппарат, который «прошивает» важную информацию в искусственно выращенную ДНК. Эта инновация сегодня активно используется в Америке в сфере национальной безопасности. Для нас это пока новинка. И сейчас автор «Криптогена» ведет переговоры с казахстанским Министерством обороны о его внедрении. В области инноваций в робототехнике заключены соглашения по разработке электронных плат с заводом «Казахстан аселсан инжиниринг».

По словам Максата Дуйсепаева, каждый год число интересных стартапов молодых казахстанцев растет.

Так, один из нынешних победителей конкурса Zhastar Innovation в номинации «Start up года» Елубай Кабдылманатов стал автором первого казахстанского проекционного компьютера Jay Box.

– Идея пришла, когда я учился в Томском университете, – говорит Елубай. – Приходилось проводить много времени за компьютером. К слову, много молодых людей в моем возрасте, 23–25 лет, теряют зрение именно по этой причине. Методом проб и ошибок мы с друзьями создали первый казахстанский проекционный компьютер. Есть два типа изображения – от поверхности и на поверхности. Сейчас самыми востребованными в мире являются проекторные изображения. Изучая мировой рынок, выяснили, что нечто подобное выпускают лишь в некоторых странах. Но у нас получилась усовершенствованная модель портативного компьютера, который работает без проводов. Сейчас это актуально, поскольку спрос на стандартные мониторные компьютеры падает. Отличие Jay Box в том, что он не портит зрения и на нем можно долго работать без ущерба для здоровья. У нашего компактного компьютера нет экрана, и изображение от него можно проецировать прямо на стену. Это портативное устройство легко можно носить с собой. С его помощью очень удобно без дополнительных манипуляций с помощью мыши делать расчеты по программе Exсell. У нашего изобретения есть дополнительные функции, схожие с теми, которые мы видим в фантастических фильмах, когда компьютером управляют с помощью голоса и жестов. Мы уже успешно презентовали наш компьютер на ЕХРО-2017. Наше устройство прекрасно подходит для проведения различных презентаций, а также проектирования зданий и так далее.

Себестоимость Jay Box составила 600 долларов. На его разработку потратили порядка пяти миллионов тенге наших собственных средств. Но думаю, вскоре потраченное к нам вернется. Сейчас в пилотном режиме налаживаем выпуск наших компьютеров в Китае. В данный момент оформляем на Jay Box патент.

Победитель конкурса в номинации «Робототехника» Дастан Рахатов уверен, что его детище очень востребовано и полезно для подрастающего поколения.

– Мы создали набор робототехники Bozbala, – говорит Дастан. – В переводе с казахского это значит «подросток». Это набор для детей от 12 лет, которые хотели бы научиться программировать и создавать роботов не выходя из дома. Он состоит из 100 электронных компонентов – кнопки, сенсоры и светодиоды. Из одного набора можно создать 17 различных по сложности проектов. В набор входит учебное пособие на русском, казахском и английском языках. Можно также проходить онлайн-обучение на нашем сайте www.вozbala.kz. Сегодня мы уже успешно поставляем наш набор в образовательные центры, которые сотрудничают со школами. Столкнулись с тем, что во многих из них есть преподаватели, но они не обладают достаточной квалификацией, и мы готовы подтянуть их уровень на специальных образовательных курсах по робототехнике. Несколько недель назад мы оснастили наборами робототехники Bozbala 15 республиканских физматшкол, и они уже активно их используют. Сейчас ведем переговоры с Министерством образования, районными акиматами о том, чтобы наборы появились во всех школах города, а также будем выходить с нашими предложениями в другие регионы. Следующим этапом станет экспериментальное введение в средних учебных заведениях курсов по робототехнике с использованием радиоэлектронных компонентов для учеников 6–7-х классов. Обучаясь, ученики также подтянут знания по физике, математике, схематехнике, радиоэлектронике и программированию.

Пока запчасти к нашему набору закупаем за рубежом, но уже ведем переговоры с городским акиматом о том, чтобы наладить собственное производство. Таким образом, стоимость нашего набора станет значительно меньше.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА