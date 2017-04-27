С 1 июля увеличатся размеры пенсионных выплат

Об изменениях в пенсионном обеспечении нам рассказали специалисты Бостандыкского районного отделения департамента «Межведомственный расчетный центр социальных выплат», филиала некоммерческого АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Алматы.

Кому повысят пенсии и каков механизм их повышения?

Учитывая, что с 1 января нынешнего года размеры солидарных пенсий повышены на 9%, базовой пенсии – на 7%, с 1 июля 2017 года будут повышены размеры: солидарных пенсий на 11%, а базовой на 13%.

В результате минимальный размер пенсионных выплат с учетом базовой пенсии повысится с 37 789 тенге в 2016 году до 45 711 тенге с 1 июля 2017 года.

Пример: если размер солидарной пенсии в 2016 году составлял 40 000 тенге, то с 1 января 2017 года с учетом повышения на 9% – 43 600 тенге, а с 1 июля 2017 года с учетом повышения еще на 11% – 48 396 тенге. Таким образом, в 2017 году размер солидарной пенсии повысится до 20% по сравнению с размером 2016 года.

Пример: в 2016 году размер базовой пенсии составлял 11 965 тенге, республиканским бюджетом с 1 января 2017 года с учетом повышения на 7% ее размер установлен в размере 12 802 тенге, а с 1 июля 2017 года с учетом повышения до 20% составит 14 466 тенге. На эти цели из бюджета дополнительно выделят 79,8 млрд тенге.

«…По моему поручению с 1 июля 2017 года будут повышены пенсии для 2,1 миллиона пенсионеров до 20% к уровню 2016 года…»

Из послания Главы государства от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»

Порядок поэтапного повышения пенсионного возраста женщин

Повышение будет осуществляться в период с 2018 по 2027 год, в течение 10 лет по 6 месяцев ежегодно. К примеру, женщина, родившаяся 1 января 1960 года, сможет выйти на пенсию 1 июля 2018 года, то есть по достижении 58 лет 6 месяцев.

Если женщина родилась 1 июля 1960 года, ее пенсионный возраст составит уже 59 лет, так как на дату достижения ею возраста 58 лет 6 месяцев (на 1 января 2019 года) законодательством общеустановленный пенсионный возраст преду­смотрен уже 59 лет.

Цель повышения пенсионного возраста женщин

Данная мера связана с постепенным уменьшением трудового стажа работы женщин по состоянию на 1 января 1998 года, необходимого для назначения солидарной пенсии; увеличением стажа участия в накопительной пенсионной системе. У тех, кто выйдет на пенсию после 2018 года, выплаты будут состоять из: базовой солидарной пенсии, соответствующей трудовому стажу на 1 января 1998 года, накопительной пенсии. С 2018 года полного стажа (20 лет) на 1 января 1998 года не будет почти у всех выходящих на пенсию женщин. У тех, кто выйдет на пенсию после 2018 года, выплаты будут состоять из: базовой солидарной пенсии, соответствующей трудовому стажу на 1 января 1998 года, накопительной пенсии.

Вовлечение женщин в активные меры содействия занятости

В соответствии с поручением Главы государства, данным на расширенном заседании правительства, принята Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Основная цель программы – вовлечение самозанятых, безработных и иных лиц без квалификации в продуктивную занятость по трем направлениям:

– массовое обучение и привитие навыков по востребованным профессиям и основам предпринимательства;

– создание условий для массового предпринимательства;

– развитие рынка труда через содействие в трудоустройстве и поддержку трудовой мобильности.

Краткосрочным обучением в текущем году будет охвачено 26 тысяч человек. Получить профессию могут все безработные, самозанятые, в том числе женщины предпенсионного возраста, нуждающиеся в получении востребованных на рынке труда навыков и знаний.

Второй механизм – краткосрочные курсы дуального обучения сроком от 1 до 6 месяцев на базе колледжей учебных центров НПП «Атамекен» с привлечением предприятий. Слушателями курсов станут 26 тысяч человек. Также предус­матривается запуск в пилотном режиме мобильных учебных центров для обучения рабочим навыкам в отдаленных сельских районах и селах. Возможно, в рамках второго направления через инструменты микрокредитования как на селе, так и в городах основной задачей станет обеспечение доступности к микрокредитам самозанятых и безработных, включая тех, кто не имеет залогового имущества, для открытия своего дела или расширения существующего. Микрокредиты предоставят под 6% годовых сроком до 7 лет, до 16 млн тенге, при этом до 1,5 млн тенге при недостаточном объеме залога применят механизм гарантирования кредитов до 85% для начинающих и до 50% для действующих предпринимателей. Обучение основам предпринимательства осуществляется через НПП «Бастау – Бизнес» с привлечением специальных тренеров и состоявшихся успешных бизнесменов, практиков. В соответствии с программой микрокредитование в городах осуществляется через БВУ, МФО. Оператором выступает АО «ФРП «Даму».

В рамках третьего направления возможно:

1. Через содействие в обеспечении занятости безработных и самозанятых: социальная профессиональная ориентация, помощь в выборе профессии, консультации по вопросам обучения и трудоустройства. А также поиск подходящих вакансий и содействие в трудо­устройстве, создание социальных рабочих мест, организация молодежной практики и общественных работ.

2. Повышение мобильности трудовых ресурсов – предусматривается оказание мер государственной поддержки лицам, добровольно переселяющимся гражданам в регионы, определяемые правительством. Это связано с обострением региональных диспропорций, которые будут усиливаться в перспективе.

3. Создание единой цифровой площадки по трудоустройству. Предлагается создание единой информационной базы рынка труда, или биржи труда, для поиска работы, поддержки в обеспечении занятости определенных категорий граждан и мобильности трудовых ресурсов. Данная работа будет осуществляться на базе действующей платформы enbek.kz.

Изменение порядка назначения базовой пенсии с 1 июля 2018 года

С января 2017 года все пенсионеры независимо от их трудового стажа получают одинаковую базовую пенсию в размере 12 802 тенге. С 1 июля 2018 года базовая пенсия будет назначаться им в зависимости от стажа участия в пенсионной системе исключительно при достижении общеустановленного пенсионного возраста (63 – для мужчин, 58/63 – для женщин).

Что включается в стаж участия в пенсионной системе?

1) Трудовой стаж, выработанный до 1 января 1998 года;

2) период фактической уплаты пенсионных взносов, в том числе период субсидирования обязательных пенсионных взносов для работающих женщин, находящихся в отпусках по уходу за ребенком до достижения им одного года;

3) отдельные социально значимые периоды:

– время ухода за детьми до 3 лет;

– время ухода за ребенком-инвалидом до 16 лет;

– период службы сотрудников силовых структур;

– период проживания супругов сотрудников силовых структур в местностях, где отсутствовала возможность их трудоустройства;

– период проживания за границей супругов дипломатических служб РК, международных организаций.

Механизм назначения базовой пенсии

Если гражданин работал и делал отчисления в ЕНПФ всего лишь 10 лет или вовсе не работал, то ему базовая пенсия назначается в размере 54% от величины прожиточного минимума (ПМ). За каждый год, отработанный сверх 10 лет, базовая пенсия увеличивается на 2%. Например, при стаже участия 20 лет размер базовой пенсии составит 74% от ПМ, 30 лет – 94%. При стаже 33 и более лет размер базовой пенсии составит 100% ПМ.

На кого распространяется новый механизм назначения базовой пенсии?

Он распространяется на состоявшихся и будущих пенсионеров. С 1 июля 2018 года произведут перерасчет базовой пенсии на основании сведений, имеющихся в пенсионных делах. Ожидается, что базовую пенсию в размере 100% ПМ назначат 45,2% получателей, от 74 до 100% ПМ – 44,7% пенсионеров. Средний размер базовой пенсии увеличится в 1,8 раза, или до 87% от прожиточного минимума (смотрите рисунок в конце текста).

Нормативные акты, регулирующие вопросы перерасчёта базовой пенсии с 1 июля 2018 года

Разработан проект приказа министра труда и социальной защиты населения РК «Об утверждении Правил перерасчета государственной базовой пенсионной выплаты, назначенной до 1 июля 2018 года». Сейчас документ находится на согласовании с заинтересованными государственными органами. Также предусматривается внесение изменений и дополнений в приказ министра здравоохранения и социального развития РК от 14 апреля 2015 года № 223 «Об утверждении Правил предоставления государственной базовой пенсионной выплаты за счет бюджетных средств, а также назначения и осуществления пенсионных выплат, государственных базовых социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту, государственных специальных пособий из уполномоченной организации».

Мобильная служба «Социальный экспресс»

Она нацелена на повышение информированности граждан об изменениях в системе социального обеспечения. А также доступности к государственным услугам в социально-трудовой сфере лицам, проживающим в отдаленных регионах.

В задачи мобильной группы входят выявление и вовлечение безработных женщин предпенсионного возраста в активные меры содействия занятости и оказание госуслуг гражданам по месту жительства.

В состав мобильной группы (не менее пяти человек) входят сотрудники:

– центров занятости;

– отделов занятости и социальных программ;

– территориальных структурных подразделений МТСЗН РК;

– НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»;

– Единого накопительного пенсионного фонда; Государственного

фонда социального страхования, АО «Казпочта»;

– инспекции по труду;

– представители иных органов или организаций (при необходимости).

Работа мобильных служб направлена на проведение серии информационно-разъяснительных мероприятий на сходах населения и общественных слушаниях, привлечение в проект «Өрлеу», предоставление консультаций для потенциальных участников и направление в Центр занятости для принятия участия в проекте. А также прием документов для оказания госуслуг в социально-трудовой сфере.