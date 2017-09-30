Что портит жизнь алматинцам?

Управа на домоуправа

Как многоквартирные жилые дома готовятся к зиме? Будет ли найдена управа на домоуправов? Когда наведут порядок с вывозом мусора? Эти вопросы в лидерах рейтинга этой недели. Благоустройство дворов, улиц, подведение коммуникаций к жилым домам в недавно присоединенных районах также беспокоят горожан.

Обращение Миры: В прошлом году в нашем доме № 203 по улице Панфилова поменяли крышу, но не установили снегозадержатели. Зимой глыбы льда летят прямо на людей. Руководство КСК «Береке» снег с крыш не счищает, говорит, чтобы жильцы сами устанавливали снегозадержатели, или предлагает оплатить им 500 000 тенге, и они все сделают. При этом КСК не говорит, какое ТОО меняло крышу. Скоро будет зима, надо сделать кровлю, пока не случилось беды.

Ответ: По информации председателя ПКСК «Береке» К. Тунгатаровой, кровля дома № 203 по улице Панфилова заменена на металлический шифер в порядке спонсорской помощи силами ТОО «BaurKazakhstan», работники которого по завершении ремонтных работ не установили снегозадержатели на свое место. По словам К. Тунгатаровой, жильцы дома провести данную работу за счет целевых сборов отказались. В этой связи председателю ПКСК рекомендовано обратиться к руководству подрядчиков с целью организации работ по восстановлению снегозадержательных конструкций до начала сезона снегопадов.

Вопрос Равиля: На каком основании нашему дому № 34а по улице Жандосова в этом году выдан акт готовности к ОЗП? Как нам стало известно, акт выдали работники теплоучастка № 3 некоему ИП «Тлегенова», не имеющему к нашему дому никакого отношения, а также не имеющему лицензии на данный вид деятельности – на аварийно-техническое и сервисное обслуживание многоквартирного жилого дома. Что за вакханалия творится в теплосетях? Вы же сами заявляли, что в этом году никто не получит акта готовности просто так – только после проведения всех необходимых мероприятий по подготовке к ОЗП. Вам что, все равно, кто и как получает акт готовности, лишь бы отчитаться о стопроцентной готовности жилого фонда к зиме? Кто персонально будет отвечать за возможные аварийные ситуации зимой? Как наш дом может быть готов к ОЗП, если никто не обследовал, не промывал, не опрессовывал отопительную систему, во многих квартирах зимой холодно, если крыша разрушена совсем и может обрушиться зимой? Прошу разобраться и наказать виновных в получении липового акта готовности нашего дома к ОЗП 2017–2018 годов.

Ответ: По информации ТОО «Алматинские тепловые сети», что размещена на сайте акима Бостандыкского района, по дому № 34а по улице Жандосова акт готовности к осенне-зимнему периоду 2017–2018 годов пока никому не выдан. В настоящее время силами жильцов данного дома осуществляется процесс выхода из состава КСК «Жандосова-34а» и выбор нового органа управления объектом кондоминиума, который и должен заключить договор на обслуживание инженерных сетей жилого дома с одной из сервисных компаний, которая будет готовить этот жилой дом к работе в осенне-зимних условиях.

Просьба Любови: Я проживаю в микрорайоне Ерменсай. Практически с самого начала лета у нас постоянные проблемы с водоснабжением, особенно во время штормового предупреждения, когда идет сильное повышение температуры. Временно все было налажено, но потом продолжилось без изменений. Нет никакой возможности что-либо делать по дому, даже принятие душа становится проблемой. Почему, проживая в одном из самых обустроенных районов, я вынуждена испытывать такие неудобства?

Ответ: Специалисты отдела коммунального хозяйства провели разъяснительную работу с руководством ТОО «Орхан» о недопустимости отключения домов жилого массива от системы водообеспечения. Руководителю сервисной службы рекомендовано вести с абонентами персональную работу и производить отключение злостных должников поадресно, исключая случаи массового отключения подачи воды. По информации руководства ТОО «Орхан», нехватка воды в водопроводах является еще и следствием использования жителями питьевой воды в поливных целях. В настоящее время поливной сезон заканчивается, и проблема в скором времени будет снята.

Вопрос Бактыбека: В доме № 277 по улице Радостовца каждую неделю отключают холодную воду. При этом ни КСК, ни горводоканал не уведомляют нас об отключениях. Из-за этого мы должны потреблять горячую воду для слива унитаза и раковины, а ведь горячая вода в несколько раз дороже холодной. Почему мы, простые граждане, должны платить больше, если коммунальные службы не вовремя производят ремонтные работы? Кто компенсирует нам разницу в цене? Из-за отсутствия холодной воды мы не можем толком умыться, грудного ребенка помыть. Как жить в таких условиях в городе-миллионнике? Куда смотрят ответственные люди?

Ответ: По информации председателя ПКСК «Надежда» Н. Ерольской, отключение холодной воды в водопроводе, идущем к дому

№ 277 по улице Радостовца, работниками ГКП «Бастау» было осуществлено в связи с аварией, случившейся на ветке водопровода. В настоящее время подача холодной воды по вышеуказанному адресу возобновлена.

От редакции: А как же с возмещением разницы потребителям в цене горячей и холодной воды? Вопрос, однако…

Мади интересуется: У меня вопрос по аварийному состоянию подвального помещения дома № 21 микрорайона Коктем-2. В подвале под нашим подъездом проходит магистраль горячей воды, где расположены огромные трубы. От них идет сильное испарение, образуется сырость, все стены мокрые. При установке труб необходимо было предусмотреть теплоизоляцию, но она отсутствует. В подвале нет сквозных продухов, а это тоже усугубляет ситуацию. Кто может с этим помочь? Нужно ли брать разрешение на пробивку продухов?

Ответ: Обращение направлено в Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы для рассмотрения. О результатах жильцов проинформируют в предусмотренные действующим законодательством сроки.

От редакции: Вызывает недоумение, почему подобными вопросами занимаются жильцы дома? Куда смотрит их орган управления – КСК? За что домоуправ получает заработную плату из кармана собственников квартир?

Просьба Толкын: На улице Утеген батыра перед многоквартирным жилым домом № 21 расположены мусорные контейнеры на расстоянии не более 15 метров. Вывоз мусора из баков осуществляется с помощью мусоровоза. Весь процесс сбора и вывоза мусора сопровождается ужасным грохотом: шум двигателя самого мусоровоза, шум механизмов подъема и опускания мусорных баков, шум падающего в контейнер мусора. Весь этот грохот эхом раздается под окнами во всем дворе. И все это исключительно рано утром в интервале от 4.00 до 8.00. В это время многие еще должны спать – пенсионеры, дети, люди, работающие посменно, и т. д. Но они лишены возможности утреннего сна из-за грохота и рева, сопровождающих вывоз мусора. Согласно СанПиН площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха населения на расстояние не менее 20, но не более 100 метров. Прошу перенести мусорные контейнеры на приемлемое расстояние от нас. В данный момент они установлены прямо перед многоквартирным жилым домом, окна и подъезд выходят на этот пейзаж. Вся жизнь этих контейнеров проходит перед нами. В этом году у нас должны произвести реконструкцию площадок под мусорные контейнеры, так перенесите их подальше от нас.

Ответ: С руководством мусоровывозящей организации «Алматы тазалык» проведена разъяснительная беседа о времени вывоза мусора. Данный вопрос взят на контроль отделом благоустройства аппарата акима Ауэзовского района.

От редакции: Не во всех дворах есть возможность обустроить контейнерные площадки на расстоянии 20, а тем более 100 метров от жилых строений. Скученность городского проживания вносит коррективы и в санитарные нормы. Но собирать и вывозить ТБО все равно необходимо: не сделай это хоть один день, и нас завалит мусором. Так что давайте находить разумный компромисс.

Обращение Наталии: Просим разобраться с ТОО «Орион Казахстан», выбрасывающим мусор в наши контейнеры по адресу: улица Маметовой, 29/41.

Ответ: Факты частично подтвердились. ТОО «Орион Казахстан» заключен договор по вывозу ТБО с мусоровывозящей организацией ТОО «Искер-Т». С руководством ТОО С. Любимовой проведена разъяснительная беседа, взято гарантийное обязательство о недопущении впредь складирования инертных материалов на площадке по сбору ТБО, принадлежащей АО «Тартып».

Александра интересуется: В этом году на противоположной стороне нашей улицы Кунаева, а также выше по району во всех дворах были установлены современные детские площадки. А по нашей стороне в трех дворах до сих пор площадки старого советского образца. Даже маленькие дети спрашивают, почему такая несправедливость. Когда и нам установят новые площадки?

Ответ: Внутридворовая территория жилого домостроения по адресу: улица Кунаева, 15, не включена в план работ на текущий год, так как в аппарат акима Медеуского района не поступало обращений по благоустройству и обустройству вышеуказанной дворовой территории.

От редакции: И вновь напоминаем, что, для того чтобы вас включили в план работ по благоустройству внутридворовых территорий, необходимо сделать простую вещь – подать письменную заявку в районный акимат. Просите – и дастся вам!

Карина: Напротив школы № 19 по проспекту Жибек жолы, 37, на остановке сухое дерево стоит. Просим спилить.

Ответ: После выезда на место специалисты Управления природных ресурсов и регулирования природопользования сообщили, что вышеуказанный адрес включен в план работ 2017 года.

Акбота сообщает: Везде убирают киоски, а перед домом 28а микрорайона Орбита-2 по улице Мустафина ниже проспекта Аль-Фараби стоят. Невозможно терпеть это безобразие, за киосками, где проходит тропинка, не пройти – все в мусоре.

Ответ: По указанному адресу газетный киоск ТОО «Дауыс» был демонтирован в связи с истечением срока аренды.

Просьба Асель: Мы недавно приобрели участок № 27 в микрорайоне Кайрат, начали строить дом. Но там нет никаких условий, хотя микрорайон относится к городу уже четыре года. В ЦОНе сказали, что все коммуникации мы должны проводить самостоятельно, за свой счет. Но у нас нет таких материальных возможностей. Просим провести свет, газ, воду. Также просьба сделать дорогу.

Ответ: В настоящее время в микрорайоне Кайрат разрабатывается проектно-сметная документация для проведения инженерных сетей (вода, газ, канализация). Заказчик – Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы. Строительно-монтажные работы по прокладке инженерных сетей будут проводиться по мере выделения денежных средств. Строительство дороги в микрорайоне Кайрат по улице Кунаева будет проведено после прокладки инженерных сетей.

Василий ШУПЕЙКИН,

Ирина ВАСИЛЬЕВА