А у нас во дворе

Улица Чайковского, дом 17, 1956 год.

– В этом доме я жил с 1950 года, – вспоминает ветеран труда, в прошлом инженер ядерного производства Борис Васильевич Макаренко. – Вплоть до 1959 года, то есть до отъезда после учебы в институте по направлению в Сибирь, все мои соседи были одной семьей… – с теплом и нежностью рассказывает он.

И дома того, одноэтажного на шесть квартир, уж нет в помине – снесли в начале 1960-х годов, и людей. Как говорится, иных уж нет, а те далече… Но вот запечатлел тогда Макаренко своим первым фотоаппаратом ФЭД-2 мгновения Алматы середины прошлого века, купленным на первую зарплату в студенческом отряде сборщиков хлопка.

– Это я снял почти всех взрослых обитателей дома на фоне общей дровяной печи и сараев, – рассказывает автор снимков. – В те времена печка была общим достоянием. Жгли в ней саксаул – он дольше держит жар – и готовили кому что надо было. Но потом каждый за собой должен был золу убрать. Двор наш никем не убирался, в то время не имел дворника и не был заасфальтирован, обихаживали мы его сами. По очереди. Тогда и улицы редко где имели твердое покрытие. Помню только проспект Коммунистический да улицу Иссык-Кульскую – теперь Желтоксан – с гравийкой, укатанной редкими машинами. Однако никаких неудобств мы от этого не испытывали.

Вы посмотрите на фото – какие у людей лица светлые! Мы же верили в светлое будущее! Дружили, и не только друг с дружкой, но и семьями. Все праздники вместе отмечали. Я, несмотря на юный возраст, знал биографию всех соседей. Были у нас белорусы Авраменко, эвакуированные во время войны. Да так, видимо, им Алматы приглянулся, что остались они здесь до конца дней своих…Соседа нашего – моего ровесника Юрку – затянул криминалитет. Да так он и сгинул…

Сейчас нас всех жизнь разбросала.

Сегодня улица Чайковского – одна из самых центровых. А потому и самых престижных для проживания. Дорого здесь стоят квартиры. Но вот того тепла от общей печки во дворе и душевности от соседей не найдете – все это в прошлом. Про печь жалеть, конечно же, не станем – и без нее дыма в городе хватает. А вот человеческие взаимоотношения тех лет возродить надобно.

А у вас есть такие снимки?

Василий Шупейкин