Алматинская инициатива

Рабочая группа по деятельности КСК

Двадцать девять предложений в качестве поправок в жилищное законодательство внесли члены специально созданной в городском акимате рабочей группы по деятельности КСК.

Ознакомиться с итогом деятельности и выслушать выработанные предложения в Алматы прибыли мажилисмены во главе с заместителем председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан Гульмирой Исимбаевой.

Открывая совещание, на которое были приглашены члены рабочей группы и общественного совета города, руководители предприятий ЖКХ и КСК, жители города и пресса Гульмира Исимбаева отметила важность алматинской инициативы о внесении поправок в жилищное законодательство. Положение нынче таково, что не только в Алматы, но и во всей стране назрела необходимость реформирования жилищно-коммунальной сферы, особенно в системе кооперативов собственников квартир.

С аналитическим докладом о состоянии дел в алматинских КСК и мерах, принимаемых городскими властями, выступил руководитель аппарата акима города Алматы – руководитель рабочей группы по выработке поправок в жилищное законодательство Марат Сембеков.

Он отметил, что в Алматы более восьми с половиной тысяч многоквартирных жилых домов, (МЖД), объединенных в 829 КСК. Сегодня в городе более 40 процентов домов постройки до 1970 года, 32 процента, построенных до 1990 года. Учитывая, что согласно нормативам срок эксплуатации этих домов – 50–60 лет, в настоящее время их износ составляет от 80 до 100 процентов. Поэтому вопрос надлежащего содержания городского жилищного фонда является одним из приоритетных направлений деятельности городских властей.

– Для организации системной работы в июне прошлого года под председательством акима города Бауыржана Байбек было проведено совещание с участием председателей КСК, членов общественного совета и депутатов маслихата, – рассказал Марат Сембеков. – Тогда были озвучены предложения о необходимости внесения поправок в действующее жилищное законодательство. Ведь с момента принятия в 1997 году Закона РК «О жилищных отношениях» кардинальные изменения в него по деятельности кооперативов собственников квартир ни разу не вносились. А существующие нормы не позволяют в необходимой мере регулировать сферу ЖКХ.

Для выработки предложений по устранению этих проблем при акимате города Алматы была образована рабочая группа. В ходе ее работы был подготовлен пакет поправок, который был направлен в Правительство и Мажилис. Поправки призваны помочь улучшить ситуацию в сфере капитального жилого фонда города, решить наиболее острые проблемные вопросы.

Параллельно в рамках модернизации ЖКХ за счет средств местного бюджета в прошлом году был проведен капитальный ремонт кровли 34 домов, на сумму 130 миллионов тенге, заменены 47 лифтов в 24 домах, отремонтировано 290 дворовых площадок на сумму два миллиарда тенге, пять тысяч подъездов КСК отремонтировали за счет собственных средств. Кроме того, за счет собственных средств жителей частично отремонтированы более четырех тысяч жилых домов – подъезды, фасады, подвалы.

– В рамках социальной ответственности бизнеса предпринимателями города были покрашены около 200 фасадов жилых домов, – отметил докладчик. – В новом году эта работа будет продолжена: мы запланировали отремонтировать 118 домов по программе модернизации ЖКХ и 430 дворовых площадок.

В настоящее время в городе проводится паспортизация многоквартирных домов в электронном формате. До конца 2017 года электронные паспорта будут иметь все дома города Алматы.

В надлежащем содержании жилого фонда ключевую роль играют кооперативы собственников квартир. К сожалению, вал жалоб на работу КСК из года в год увеличивается. Если в 2015 году таких жалоб было две тысячи, то в прошлом году их количество превысило три тысячи. В основном люди жалуются на отсутствие прозрачности в расходовании средств КСК. С прошлого года была введена практика размещения квартальных отчетов КСК в электронном виде. Теперь любой желающий может ознакомиться с отчетами КСК на сайте управления жилья. Ведь именно из-за отсутствия прозрачности расходования средств в отдельных КСК административные расходы доходят до 80 процентов. В то время как на содержание дома расходуются только 20–30 процентов средств, поступающих от собственников жилья. Понятно, что при таком положении должный ремонт многоквартирных жилых домов производиться не может.

Марат Сембеков привел примеры. В Бостандыкском районе, в КСК «Вымпел», более 85 процентов всех средств КСК расходуются на зарплату персонала. Аналогичная ситуация в КСК «Алатау» в Алмалинском районе, где административные расходы составляют более 70 процентов.

– И таких примеров много, констатировал он. – В наших поправках мы предлагаем установить ограничения: административные расходы не должны превышать 50 процентов. Это необходимо для того, чтобы в КСК были средства на ремонт жилого фонда.

Участились случаи, когда работа КСК превращается в семейный бизнес. Например, в КСК «Премьера» Наурызбайского района: муж и жена работали на руководящих постах в этом кооперативе, а их дочь возглавляла сервисную компанию, обслуживавшую 29 домов кооператива. Таким образом, деньги собственников квартир оседали в карманах одной семьи. Покрывал их деятельность заместитель акима района. И не просто так – он трудоустроил в этот КСК собственную дочь. Только вмешательство городского акимата позволило жильцам ЖК «Премьера» избрать себе другую форму управления. Департаментом внутренних дел в отношении руководства КСК «Премьера» возбуждено уголовное дело по факту хищения средств – инкриминируемая управленцам сумма похищенного составляет 23 миллиона тенге.

Количество подобных дел в отношении проворовавшихся председателей КСК с каждым годом растет. Если в 2015 году было возбуждено десять уголовных дел по фактам хищений в КСК, то по итогам 2016 года – уже более пятнадцати. Все эти факты стали возможными из-за отсутствия должного контроля со стороны самих жильцов этих домов, поскольку их вовлеченность в решение проблем КСК остается на низком уровне.

– По закону все вопросы, касающиеся расходования средств, выбора КСК, сервисной компании должны решаться на общих собраниях, – подчеркнул докладчик. – Но на практике мы видим, что этого во многих случаях не происходит. Из-за того, что жильцы лишены возможности навести порядок у себя в КСК, они годами пишут жалобы во всевозможные государственные инстанции. А государство при существующем порядке не вправе вмешиваться в процессы избрания КСК и их председателей. Поэтому хотелось бы призвать всех граждан быть активнее в решении проблем КСК, в особенности там, где председатели недобросовестные.

Одним из препятствий в наведении порядка в сфере деятельности кооперативов собственников квартир по поступающим жалобам собственников жилья является недостаточность полномочий управления жилья и жилищной инспекции. Специалисты управления сегодня могут провести только проверку работы КСК, но не вправе проверять его финансовую деятельность. И этот момент – ключевая проблема, отмечаемая сегодня на всех уровнях, но так и не находящая путей решения, так как по существующему закону финансово-хозяйственную деятельность могут проверить только сами жильцы: это законно избранная ревизионная комиссия, которая вправе и обязана проверять, как расходуются средства КСК.

В свою очередь, практика показывает, что выявленные ревизионной комиссией нарушения финансового характера не принимаются в качестве доказательства правонарушения ни органами прокуратуры, ни МВД.

А Управление жилья, даже если и выявит какие-то нарушения в работе КСК, вправе применять только административные меры воздействия – от предупреждения до незначительного штрафа. Действенных мер жилищная инспекция принять не может.

Как видно, решение проблем ЖКХ во многом зависит от внесения изменений в действующие законы. Выработанные рабочей группой предложения положительно отразятся на ситуации с жилищно-коммунальным фондом не только Алматы, но и всей республики, придадут положительный импульс для решения имеющихся проблем ЖКХ и получат положительные отклики со стороны населения.

Свое видение и предложения группе мажилисменов доложили руководитель управления жилья и жилищной инспекции города Ануар Ускенбаев и глава ассоциации КСК «Туран» Бибигуль Жунуспаева, о неблагоприятной внутренней обстановке рассказали председатель КСК «Курмет достар» Самат Акилбеков и член кооператива собственников квартир «Жастык» Гульнара Савутова.

В целом депутаты одобрили представленные поправки и после проведения экспертизы внесенных предложений пообещали внести их на рассмотрение Мажилисом.

Василий ШУПЕЙКИН