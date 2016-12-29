Алматинцы, о которых говорят больше всего

«Вечёрка» продолжает рассказывать о людях, не забывающих о доброте и меняющих город к лучшему

Уголок Руппеля

Есть у нас в городе скверы и парки, названные в честь знаменитых людей страны. И даже самая большая роща носит имя верненского лесовода Эдуарда Баума. Он собственноручно сделал из некогда дикой заросли прекрасное постоянно увеличивающееся в размерах место произрастания деревьев. И этот подарок алматинцы чтят второй век.

Так же бескорыстно поступают некоторые горожане и в наше время. К 25-летию Независимости Республики Казахстан алматинец Александр Руппель высадил в сквере микрорайона Аксай-4 символическое количество сосен – ровно 25. Причем он и его товарищи-коллеги не просто взяли в руки лопаты и прикопали корни сосен – они потратили на это собственные средства.

Посадки этих быстрорастущих и долгоживущих красавиц были проведены по всем правилам озеленительной науки совместно с экологами Ауэзовского района. Впрочем, и сам Александр Руппель имеет непосредственное отношение к профессиональному озеленительству.

– Раньше я работал тренером по вольной борьбе, – вспоминает былое время наш герой. – Но постепенно пришел к тому, что решил серьезно заняться озеленением нашего прекрасного города. Как без этого? Ведь, как это ни банально звучит, деревья – это легкие города. Это мой вклад в оздоровление экологической обстановки Алматы.

Питомник Александра «Зеленый край» занимается благоустройством, ландшафтным дизайном и выращиванием для города саженцев елей, сосен, туй, вязов, кленов, ясеней, кустарников самых различных пород, кустовых роз, рассады разнообразных цветов. Такие акции по озеленению и благоустройству уголков города Александром совместно с экологами проводятся не впервые. Хотя удовольствие это не из дешевых: одна сосенка ростом от двух метров стоит нынче от 12 до 20 тысяч тенге.

– Да не в деньгах дело, – считает предприниматель. – Просто захотелось сделать к празднику приятное горожанам. Пусть я и живу совсем в другой части города. Но разве это важно? Ведь все мы земляки-алматинцы…

Сквер в микрорайоне Аксай-4 на радость жителям обогатился целой сосновой рощей, а в будущем, возможно, и небольшим бором. При благоприятном стечении обстоятельств и надлежащем присмотре эти саженцы уже очень скоро поднимутся на несколько метров. Теперь за этими сосенками будут усиленно следить специалисты-озеленители, ведь сосне непросто выжить в условиях мегаполиса. Но значение этого вечнозеленого дерева для оздоровления городской атмосферы и обогащения почвы трудно переоценить. И, конечно, беречь саженцы и ухаживать за ними будут жители окружающих домов, которых такой подарок несказанно обрадовал.

В особенности радовались родители и малыши детских садиков № 100 и 57, находящихся неподалеку, а также ребята из средней школы № 132, что рядом со сквером. Когда саженцы приживутся, здесь будет прекрасный уголок для отдыха горожан.

А у нас во дворе

Дед Мороз из КСК и Снегурочка с нашей улицы

Праздников для детей много не бывает. И это знает каждый взрослый. Знает, но на практике, увы, забывает про детишек. Но есть и такие дяди с тетями, которые не только своим, но и соседским деткам регулярно устраивают утренники и воскресники, причем не выезжая в театры и парки, концертные залы и…

– Да никуда ездить не надо! – восклицает в ответ на наш вопрос: как это у вас так хорошо получается в условиях улицы? – председатель ПКСК «Куаныш Мекени» Толеутай Жаббаров. – Было бы желание, а праздники можно проводить и во дворах наших многоэтажек.

…И пошли мы по городу в поисках таких дворов, где люди сами себе и Деды Морозы, и Снегурочки, вернее – не себе, а детям своим.

И сразу же скажем: самые задорные мамы и папы, бабушки и дедушки, соседи и соседушки живут в Турксибском районе. Безусловно, они такими стали с помощью организаторов, в первую очередь в лице председателей КСК.

– А нас воодушевляет наш райакимат и ассоциация во главе с Бибигуль Самидиновой, – делится опытом председатель КСК «Енбек» Назар Рахимбаев.

В его хозяйстве совместная встреча Нового года и празднование знаменательных дат – традиция. Хотите убедиться в этом сами? Приезжайте 31 декабря во двор домов на пересечении улиц Суюнбая и Шолохова, обслуживаемых ПКСК «Енбек».

– Уже несколько лет встреча Нового года во дворе стала для нас доброй традицией, – рассказывает председатель этого кооператива Назар Рахимбаев. – Готовимся мы к празднованию усиленно. И это совершенно необходимо, чтобы к нашей ребятне пришел Дед Мороз с подарками. Он же не пойдет в неухоженный двор. Поэтому жильцы украшают подъезды мишурой и елочными игрушками, во дворе дети наряжают елочку. Именно к ней в назначенный час выходят из квартир соседи. Именно рядом со своей елочкой они вместе провожают старый и встречают Новый год.

Уверены, дружба и взаимопонимание – норма жизни для этих горожан. Потому и радость встречи Нового года здесь разделяют с близкими людьми – с соседями.

…А вот в микрорайоне Жулдыз-3 Ауэзовского района елка уже зажигалась, и не раз. Это, как всегда, волшебное действо сопровождалось весельем соседей по дому. А в нем: зажигательная музыка, аниматоры, символ наступающего года – Золотой петушок, Дед Мороз и Снегурочка в хороводе с детворой. И все это наши корреспонденты увидели во дворе домов № 59, 66, 67. Оказалось, что здесь такие массовые мероприятия не в новинку.

– Уже пять лет мы ежегодно наряжаем елку во дворе и проводим новогодний праздник с раздачей подарков для нашей ребятни, – рассказывает председатель ПКСК «Куаныш Мекени» Толеутай Жаббаров. – А детей в наших семи домах ни много ни мало – четыре сотни.

Оказалось, что за последние пять лет на свет здесь появилось 72 маленьких алматинца. Эти подросшие малыши и более взрослые дети из окружающих домов пришли на праздничное представление вместе со своими родителями.

– Невозможно усидеть дома, когда на улице такое веселье, – делится эмоциями Арай Магай, местная жительница. – Такие праздники проводятся у нас уже несколько лет. И не только на Новый год, но и на Наурыз, и на День защиты детей. Это здорово, что КСК так заботится о наших детях!

Новогодний праздник совпал с приятным событием – днем рождения председателя КСК Толеутая Жаббарова. Немало приятных слов о нем и работе КСК услышали мы во дворе. Оказалось, что уже несколько лет КСК участвует в общегородских конкурсах.

– И в прошлом, и в этом году КСК «Куаныш Мекени» стабильно занимает вторые места в общегородских конкурсах «Лучший КСК» и «Лучший двор», – рассказывает начальник отдела коммунального хозяйства Ауэзовского района Жарас Жаканбаев. – А здешний дворник Дархан Муратбеков в этом году заслуженно стал лучшим в нашем районе и получил первую премию – 50 тысяч тенге.

Видно, что комфортному проживанию людей здесь уделяется усиленное внимание: двор охраняется, автомашины жильцов стоят на подземной парковке, везде установлены камеры видеонаблюдения. Благодаря этим мерам количество квартирных краж и других правонарушений в этом жилом комплексе сошло на нет. На сэкономленные деньги (а это ежегодно 1,5–1,7 миллиона тенге) оборудовано футбольное мини-поле. На пустыре рядом с домами недавно заложили сквер – посадили 272 саженца лиственных пород деревьев на средства спонсоров, а также личные деньги жильцов. Теперь там прекрасная зона отдыха, куда приходят люди со всего района. А еще, по словам председателя КСК, косметический ремонт в подъездах проводится (внимание!) дважды в год!

– Я работаю для людей, – считает домо­управ. – Создавать уют и комфорт для своих жителей – это наша обязанность. У человека не должна болеть голова еще и о коммунальных проблемах. Дома ему нужно отдыхать после работы, а не бегать в поисках сантехника или электрика.

Трудно не согласиться. И трудно по-хорошему не позавидовать проживающим здесь горожанам.

Мнение председателя КСК разделяют и местные жители, объединенные в один многонациональный коллектив. Корейцы, казахи, русские, уйгуры и представители многих других народов живут здесь дружно одной семьей. А совместные праздники пробуждают добрососедские чувства, способствуют единению горожан.

И вообще, к таким передовикам производства в области ЖКХ еще с советских времен Новый год приходит раньше, чем к отстающим.

Завершил все положенные дела и приготовился к празднику председатель КСК «Гульшахар» Ануарбек Мусаев. Во дворе дома № 227 на улице Муканова он вместе с выбежавшими на помощь детками поставил елку.

– Встречать с соседями Новый год во дворе многоквартирного дома легко – все всегда в эту ночь на месте, – считает житель частного сектора Евгений Петров.

Он председатель общественного объединения «Общество поддержки и содействия правоохранительным органам в борьбе с экономическими и административными правонарушениями».

Евгений организовал праздник для ребятишек, оставшихся без попечения родителей, и тех, чьи семьи считаются малообеспеченными. Более пятидесяти подростков, проживающих на улицах индивидуальной жилой застройки, собрал он в Турксибском районе. Узнав о намерении организатора, к нему примкнули добрые люди из кафе «Габали» и после совместных песен и танцев с Дедом Морозом и Снегурочкой вручили ребятам сладости. А еще – каждому безлимитную карточку в парк развлечений и аттракционов.

…Проезжая по многим улицам Алматы отмечаем: почему-то украшений на улицах города стало несколько меньше, чем в прошлые годы, в которые в обязательном порядке владельцы фирм, магазинов, банков и прочие юрлица соревновались в оформлении фасадов своих зданий. Не смогли назвать адреса дворов, подобных тем, что описаны нами выше, и в акиматах других районов. То ли не знают там, что происходит на подведомственной территории, то ли…

Однако, всех с Новым годом!



Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА

Фото авторов и Юлии ЖОРОВОЙ