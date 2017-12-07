Ампутированная совесть?

ПРИЁМНЫЙ ПОКОЙ

В «Приемный покой» поступила тревожная информация:

«Пациенту ампутировали ногу, при выписке предложили забрать ее с собой или заплатить 10 000 тенге за услугу захоронения, – пишет в Facebook председатель общественного объединения по защите прав инвалидов «Гали Подранки». – Кто-нибудь может ответить, как регламентируется этот случай?»

Выяснилось, что пациент Виталий Глущенко еще и незрячий. И тут такое…

Что говорит об этом закон?

Санитарно-эпидемиологические правила РК прописывают четко: «Медицинские отходы класса «Б» – эпидемиологически опасные медицинские отходы, образующиеся в процессе оказания медицинских услуг и проведения медицинских манипуляций. ...В целях организации системы обращения с медицинскими отходами приказом руководителя объекта здравоохранения назначается ответственное лицо, осуществляющее контроль за соблюдением требований санитарных правил. Органические операционные медицинские отходы класса «Б» (органы, ткани и так далее) подлежат кремации (сжиганию) или захоронению на кладбищах на специально отведенном участке. Сжигание медицинских отходов классов «Б» на территории организаций здравоохранения вне специализированных установок запрещается. Для хранения медицинских отходов класса «Б» на объектах здравоохранения, оказывающих стационарную помощь, выделяется отдельное помещение. По мере накопления вывозятся и утилизируются специализированными организациями. Транспортировка, обезвреживание и удаление опасных медицинских отходов классов «Б» и «В» осуществляются в соответствии с документами нормирования.

Прокомментировать ситуацию мы попросили юриста Дамира М., занимающегося проблемами в области оказания медицинских услуг:

«Вопросы, затронутые в посте, регулируются СанПиН РК, Экологическим кодексом РК (ст. 289) и другими нормативными документами, – поясняет юрист. – У любого медицинского учреждения могут быть так называемые биологические отходы, которые делятся на классы и в зависимости от класса опасности подлежат либо сдаче на утилизацию лицензированным компаниям (таким как «Интермед», «Олжас» – всего по городу Алматы пять таких компаний), либо захоронению. Как правило, этим занимаются спецкомбинаты ритуальных услуг. Есть много нюансов, как это происходит, но пациентам важно помнить, что на утилизацию и захоронение биоотходов выделяются средства из бюджета государства, а на территории кладбищ для этого отводятся специальные участки. Другое дело, когда люди по каким-то соображениям сами хотят забрать, к примеру, ампутированную часть тела, умершего или мертворожденного младенца, чтобы захоронить по своим обычаям. Обычно персонал медучреждения этому не препятствует, хотя, конечно, каждый случай индивидуален. Но в вышеприведенном примере это однозначно не должно быть проблемой пациента. Работники медучреждения абсолютно не вправе навязывать проблему утилизации ампутированной конечности пациенту, который к тому же является еще и инвалидом по зрению. Это не только незаконно, но и бесчеловечно».

Василий ШУПЕЙКИН,

Ирина ВАСИЛЬЕВА