Арыки не той системы

Дежурный по городу

Полгода назад к «дежурному по городу» обратились жители микрорайона Аксай-4 с проблемой регулярного затопления их жилищ во время дождей. Тогда мы вмешались, районные власти оперативно отреагировали на запрос. Но…

Напомним, как все начиналось.

Автор поста на сайте YVISION.KZ утверждал, что на улице Жубанова между улицами Саина и Момышулы меняют вполне пригодные арычные желоба на новые, но главные проблемы при этом – отвод талых вод и дождевых потоков – не решаются.

«Для чего нужно демонтировать и менять арыки, которые были заменены два года назад во время строительства эстакады развязки на Жубанова – Саина? – спрашивал тогда горожанин. – Единственная проблема этого отрезка – забитые грунтом арычные переходы под переездами, и неправильная установка арыка под контруклоном напротив торгового дома «Аксай». Но именно с этим, судя по всему, никто разбираться не собирается».

Ситуация вызвала тогда бурное обсуждение в соцсетях:

«…Живу как раз на улице Жубанова – микрорайон Аксай-4, дом № 14, – добавила свой комментарий алматинка Сабина Имаева. – За счет того, что забиты арыки, постоянно топит подвал нашего дома. Мы неоднократно сообщали об этом. Наконец нами заинтересовались. Но, увы, всем уже понятно, что от замены арыков ничего не изменится...»

«Дежурный по городу» обратился тогда в акимат Ауэзовского района, где нам пояснили, что в связи с частыми и обильными ливнями, проходившими в прошлом году, коммунальными службами дополнительно были выявлены участки серьезных подтоплений микрорайонов, дорог, подвальных помещений, паркингов. Поэтому принято решение: провести текущий ремонт нефункционирующих арычных сетей и переходов.

– Из-за отсутствия уклона арыков и большого объема воды по северной стороне улицы Жубанова между улицами Саина и Момышулы, по северной стороне улицы Рыскулбекова от улицы Сулейменова до улицы Саина начались подтопления дворовых территорий микрорайона Аксай-4 и подвальных помещений домов № 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 16б, микрорайона Таугуль, домов № 23, 36, 37, и подвального помещения «Евразийская инновационная академия экономики и управления», – прокомментировал прошлогоднюю ситуацию заместитель акима Ауэзовского района Архат Омаров. – В течение нескольких лет к нам поступали многочисленные жалобы жителей указанных домов. Мы направляли заявки в Управление экономики и бюджетного планирования города Алматы. В 2016 году нашему району были выделены финансовые средства на общую сумму 111 404 000 тенге на проведение работ по текущему ремонту арычных сетей и переходов протяженностью 4,4 километра.

По словам заместителя акима, в октябре прошлого года были начаты работы по демонтажу арычных лотков протяженностью 500 метров на улице Жубанова. На этом участке обещали проложить новые лотки с уклоном для отвода ливневых вод в западную и восточную стороны. Работы проводили подрядные организации ТОО «Данияр С.Е.К.» и ТОО «Корпорация ТАС».

Тогда чиновники обратились с просьбой к жителям указанных районов потерпеть и с пониманием отнестись к временным неудобствам. А «дежурный по городу» выразил надежду, что после окончания ремонта, как пообещали коммунальщики, проблем во время обильных осадков будет гораздо меньше.

Такова прошлогодняя история.

И что мы имеем сегодня?

Оказалось, что жители напрасно терпели неудобства, а «дежурный по городу» зря надеялся на благополучный исход, потому как Сабина Имаева, жительница микрорайона Аксай-4, спустя полгода после описанных событий вновь бьет тревогу в Facebook:

«И снова здравствуйте! – пишет она. – К великому сожалению, проблема с подтоплениями на улицах Жубанова и Саина не решена. Во время дождей нас как топило, так и топит. У нашего дома № 14 микрорайона Аксай-4 из-за постоянной влажности и затопления подвала уже разрушается фундамент. От сырости в подвале завелись земляные блохи и тараканы, которых за все 16 лет проживания в этом доме не было. Очень хочется услышать представителей акимата по этому вопросу».



«Дежурному по городу» тоже очень этого хочется. Отпишите очередной ответ, господа чиновники!

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА