Асар по-алматински

ТУҒАН ЖЕР

Программа «Туған жер», инициированная Главой государства, призвана стать стержнем общенационального патриотизма. А начинается он с общечеловеческих ценностей – уважения к истории, культуре и безвозмездной помощи тем, кто нуждается в ней больше всего.

С предложением о новом программном документе «Туған жер» Глава государства Нурсултан Назарбаев выступил в своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». По словам Президента, в дальнейшем программа перейдет на более широкую установку – «Туған ел». Проект предусматривает масштабную работу в области образования, в экологической сфере, благоустройстве населенных пунктов, восстановлении культурных объектов и исторических памятников.

– Одним из важных проявлений патриотизма является отношение человека с особой привязанностью к родной земле, ее культуре и традициям, – отметил Нурсултан Назарбаев в статье. – Это основа культурно-генетического кода любого народа, которая ее определяет как истинную нацию, а не случайно собравшееся общество.

Отдельный аспект программы «Туған жер» отведен благотворительности и меценатству, участие в которых, как подчеркнул недавно аким Алматы Бауыржан Байбек, уже стало для жителей города хорошей традицией. Проявлением истинного патриотизма и заботы о родном крае, отметил он, можно считать масштабную акцию «1000 добрых дел», оказавшую поддержку ветеранам, инвалидам и сиротам. Только за последние два года на спонсорские средства построено свыше 100 детских спортивных площадок, большое количество детских садов, школа в Медеуском районе. В рамках программы «Туған жер» акимат Алматы, Управление образования, общественный фонд «Фонд образования Нурсултана Назарбаева» и частный фонд «Благотворительный фонд «Халык» окажут помощь детскому дому № 1 на 170 миллионов тенге.

Лучше и добрее наш город делают и социальные инициативы рядовых жителей. Алматинцев, протягивающих руку помощи совершенно незнакомым людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, становится все больше. Люди, совмещающие альтруизм с самой обычной работой и семейными хлопотами, меняют к лучшему не только чужие жизни, но и собственные.

Горожане не просто участвуют во всевозможных благотворительных акциях, жертвуют часть зарплаты в официальные фонды, но и создают собственные инструменты поддержки нуждающихся. Алматинские супергерои со своей стороны уже ведут модернизацию общественного сознания, доказывая на себе: добро доступно каждому. И чтобы его было больше, «Вечерка» предлагает объединить усилия.

Город хлебный

«Хлеб старикам» – один из самых успешных благотворительных проектов алматинцев, поддерживаемый «Вечеркой» со дня его запуска. Полтора года назад женский клуб «Алма-Ата» впервые предложил жителям города закупать для пенсионеров хлеб и раздавать его бесплатно в обычных магазинах. Алматинцы идею поддержали не словом, а делом, благодаря чему она не просто воплотилась в жизнь, но и удержалась на плаву. Набрав первые обороты, акция «Хлеб старикам» расширила внутригородскую географию, увеличив количество пунктов выдачи до пяти. Каждое утро с хлебных полок разлетаются до 150 социальных «кирпичиков», на выкуп которых требуется до 240 000 тенге ежемесячно. Две точки вызвались самостоятельно курировать алматинские предприниматели. А месяц назад проект, ставший обладателем республиканской премии «Таным-2016», пришел и в Астану.

– В столице мы открыли филиал нашего клуба, и пока к акции «Хлеб старикам» подключился только один магазин, на правом берегу. Сейчас идет процесс урегулирования, еще только 15 булок в день на членские взносы активистов клуба. Хлеб здесь, кстати, на 5 тенге дороже, – рассказала руководитель женского клуба «Алма-Ата» Бент-Анат Бейсембаева. – Несмотря на то что у проекта уже есть надежные друзья, передающие каждый месяц до 15–20 тысяч тенге, у нас на самом деле постоянная паника. Мы беспокоимся о дальнейшей судьбе акции, ее поддержке.

Желающие поддержать акцию «Хлеб старикам» могут отправить любую сумму на QIWI-кошелек по номеру +7-701-577-88-16.

Адреса магазинов в Алматы: магазин «Гном» (мкр. Аксай-4, ул. Момышулы, д. 41), магазин «Кайсар» (мкр. Горный Гигант, ул. Тайманова, 224), магазин

«АР маркет» (ул. Тулебаева, 38).

Добро на обед

Экономить пенсию на питании старикам помогает и алматинка Расима Темербаева. Уникальный проект «Бесплатные обеды» был создан на базе Training Cafe, историю о котором «Вечерка» вела со дня его открытия. Воспитанники дома-интерната с ментальными нарушениями, работающие в необычном кафе, сыграли свою роль в запуске обеденной акции – подключились и к готовке, и к раздаче пищи. На старте возможностей едва хватало на 15 порций в день для стариков из ближайших дворов, но как только о проекте услышал Facebook, цифра выросла в четыре раза. Сейчас это уже 100 социальных боксов в день, но обещать обед по расписанию не может никто.

– Нам пришлось пережить 1,5 месяца «заморозки» акции, постепенно возвращаемся в ритм после затяжной паузы. Средств у нас не было. Сейчас благо возобновились поставки курицы, рыбы и яиц от наших неравнодушных друзей, – комментирует руководитель проекта «Бесплатные обеды» Расима Темербаева. – Помощь нужна всегда. Уже нужно делать заготовки на сентябрь, в конце лета ведь деньги у людей уходят на отпуск и подготовку к учебному году. Непростые всегда для нас еще январь и март.

Помочь накормить нуждающихся алматинцы могут как денежными переводами, так и доставкой продуктов. На склад принимают исключительно нескоропортящиеся. Первая и постоянная потребность – в растительном масле, рисе, гречке и овощах. А вот муки пока предостаточно. Главное условие – хорошее качество и никакого импорта.

Привезти продукты можно по адресу: ул. Шашкина, 16, ниже пр. Аль-Фараби.

Финансовая помощь: QIWI-кошелек: +7-747-856-56-33.

Больше, чем спортивный интерес



Принцип «всем миром» с участием алматинцев помогает и в строительстве физкультурно-оздоровительного центра для детей и молодежи с ограниченными физическими возможностями. Учреждение, рассчитанное на 600 детей из сельской местности, появится в Талгарском районе Алматинской области. Ремонт на когда-то замороженной стройке общественный фонд «Акжол-М» ведет вот уже второй год. Благодаря отзывчивости граждан на сегодняшний день выполнено уже 70 процентов работы. Приблизить счастливый день, когда объект наконец распахнет свои двери, может каждый.

– Это первый спортивный центр, строящийся на пожертвования граждан со всей страны. Площадь объекта 450 квадратных метров. Главный акцент сделан на спортивные секции, которых будет 12. Также предусмотрены кабинеты ЛФК, массажа, логопеда, механотерапии, занятия по музыкальной и трудотерапии, развитие художественных навыков. Мы постараемся сделать все, чтобы ребенок в течение дня смог получить все процедуры, – рассказала председатель ОФ «Акжол-М» Рушана Тохтахунова. – Дети стоят в очереди на лечение годами, до 18 лет они могут лишь несколько раз попасть на реабилитацию. Для выздоровления, сами понимаете, этого недостаточно. Наш центр будет функционировать непрерывно и бесплатно. Мы сделаем все возможное, чтобы в течение одного дня ребенок смог получить все необходимые процедуры.

Самое сложное, говорят организаторы, позади. Бывшие владельцы заброшенного здания, узнав о цели проекта, пошли на уступку и сбросили цену сразу в два раза – до 13,5 миллиона тенге. Большой стройке добровольцы помогают разными способами – кто перечисляет средства на счет, а кто лично привозит стройматериалы. Только вот хватает далеко не всего. Наиболее остро стройка нуждается в линолеуме, напольном кафеле, кафельном клее, цементе, декоративной штукатурке «Мюнхенка», арматуре, пластиковых окнах на балкон – 14 х 2,7 м.

Волонтерам нужна помощь алматинцев и в наполнении будущей кухни и столовой спортцентра. Кухонный гарнитур, холодильник, газовая плита, микроволновая печь, всевозможная посуда, столы и стулья – это лишь малая часть перечня самого необходимого. Нужны проекту и рабочие руки – где бетон залить, где кафельную плитку уложить. Кроме того, будущий спортцентр уже открыл набор тренеров по следующим дисциплинам: плавание, настольный теннис, легкая атлетика, шахматы, тоғызқұмалак, пауэрлифтинг, бальные танцы.

Реквизиты счета ОФ «Акжол-М»:

БИН 140540002389

АО «Народный банк Казахстана»

БИК HSBKKZKX

N счета KZ896010311000197476

Kazkommertsbank

KZT KZ23926180219S660000

Qiwi-кошелек: +7-775-206-38-03,

телефон: +7-707-229-41-29.

Facebook – сила

Есть среди алматинцев те, на кого попавшие в сложную жизненную ситуацию семьи выходят сами. Помогает в этом самая доступная и открытая площадка – социальные сети, благодаря которым и разрастается цепочка добра. Сообщения SOS постоянно получает на свою страницу в Facebook и руководитель общественного объединения «АТА-АНА Национальный родительский совет» алматинка Жанна Ахметова. Женщина уже несколько лет, и не только своими силами поддерживает проблемные семьи – помогает финансами, поиском работы, решением вопросов с госорганами.

– Пять лет назад я зарегистрировалась в Facebook, и мне в «личку» стали писать люди. Они рассказывали свои истории, просили о помощи. Когда я понимала, что смогу помочь, полностью погружалась в их проблемы, – поделилась Жанна. – Испокон веков так было: женщины открывали школы для бедных, приюты для сирот. Женщине необходимо всегда чувствовать себя нужной, так мы достигаем удовлетворения в жизни. Именно это я и чувствую. Надо сказать, что казахстанцы, и алматинцы в том числе, невероятно отзывчивы и щедры в том, что касается помощи другим. На мои призывы люди реагируют всегда, примеров множество.

«Вечерка» публикует контакты нескольких семей, обратившихся к Жанне, помочь которым может каждый наш читатель.

Ольга. Одна воспитывает троих детей, у сына – ДЦП. Из-за необходимости постоянно быть с больным ребенком не имеет возможности работать. Телефон: +7-771-574-89-60.

Отец троих детей, двое из них с инвалидностью. Телефон: +7-775-697-85-85.

Роза. Мать двоих детей, младшая – инвалид по зрению. Живут под Алматы во времянке. В районе много бездомных собак, одна из которых укусила ребенка. Семье нужен забор. Телефон: +7-701-582-99-87.

Пенсионерка Елена и ее внучка-сирота живут в Иссыке. При пожаре в доме полностью сгорела крыша – нужно срочно ее восстановить. На время погорельцы перебрались к соседям. Телефон: +7-705-386-50-99.

Общественному фонду «Совет ветеранов ВОВ, тружеников тыла и детей войны» можно помочь медикаментами:

Гипобене, Ношпа, Кетонал, Эссенциале форте Н, Кальций Д-3 Никомед, L-тироксин, Санат, Супрастин, Милдронат, Диклофинак, Канефрон, Фурамаг, Вазар, Фаниган.

Марина ПЕСТРЯКОВА