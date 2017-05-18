Без зубной боли

«Актуальные проблемы современной стоматологии»

Стоматологический факультет Казахского национального медицинского университета имени С. Асфендиярова с 16 по 18 мая проводит V международный конгресс стоматологов «Актуальные проблемы современной стоматологии».

В двух пленарных заседаниях запланированы выступления ученых, организаторов, опытных врачей Казахстана. Также сюда приглашены их коллеги из Франции, Болгарии, России, Турции, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Участники конгресса могут посетить мастер-классы на темы по эргономике в стоматологии, эндодонтии, ортодонтии, проводить которые будут как отечественные специалисты, так и гости.

Так, будут работать четыре секции по детской стоматологии, ортопедической стоматологии, хирургической стоматологии. Параллельно в спортивном комплексе имени Б. Шолака проходит специализированная выставка «КазДентЭкспо» с участием 80 экспонентов из разных стран СНГ. Здесь каждый стоматолог имеет возможность изучить и приобрести для себя, клиники, кабинетов все самые новые передовые достижения науки и техники.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ