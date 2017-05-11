Болезнь вредных привычек

13 мая в Казахстане отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией

В рамках дня Алматинский городской центр формирования здорового образа жизни 12 мая в ЦОНах восьми районов города проведет акцию для горожан. С 10 до 14 часов в них будет организован прием врачей-кардиологов. Посетители ЦОНов смогут проверить артериальное давление, получить все необходимые консультации по заболеваемости. Здесь также будет проведена раздача информационно-образовательного материала по обязательному социальному медицинскому страхованию.

Цель акции – улучшение диагностики и лечения артериальной гипертонии и солидарной ответственности государства, работодателя и каждого гражданина за свое здоровье в рамках системы обязательного социального медицинского страхования в РК.

По словам специалистов городского центра ЗОЖ, артериальная гипертония является глобальной проблемой общественного здравоохранения. Заболевание является причиной болезней сердца, инсультов и почечной недостаточности, а также приводит к преждевременной смерти и инвалидности.

Сердечно-сосудистые заболевания в год уносят жизни 17 млн человек. Осложнения от гипертонии ежегодно вызывают 9,4 млн случаев смертей. На долю гипертонии приходится по меньшей мере 45 процентов смертных случаев, вызванных болезнями сердца и 51 процент случаев смерти по причине инсульта.

В нашей стране в прошлом году было зарегистрировано 1204,9 случая болезней, связанных с повышением кровяного давления, на 100 тысяч населения. В 2015 году их было 1169,9 на 100 тысяч.

Предотвратить гипертонию поможет контроль поведенческих факторов риска, в числе которых потребление пищи, содержащей много соли и жиров, злоупотребление алкоголем, отсутствие в рационе достаточного количества овощей и фруктов, табакокурение, недостаточная физическая нагрузка, стрессы. К развитию заболевания также ведет сахарный диабет, хронические респираторные и онкологические заболевания. Если не принимать надлежащих мер, то, по прогнозам специалистов ВОЗ, число смертельных исходов из-за сердечно-сосудистых заболеваний будет расти.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ