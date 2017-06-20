Больше порядка

С какими проблемами «дежурный по городу» помог справится алматинцам

«SOS! Ущелье Алмаарасан и Заилийский Алатау утопают в мусоре!».

С таким криком о помощи обратился к алматинцам и городским властям в Facebook неравнодушный горожанин Бакытжан Базарбек. Вот что он пишет:

«…11 июня. Ущелье Алмаарасан и Проходное. Уникальный национальный природный парк Заилийского Алатау утопает в мусоре. То, чем мы долгое время гордились и гордимся сейчас, покрыто отходами человеческой жизнедеятельности… А вот – заброшенная то ли турбаза, то ли санаторий и гора твердых бытовых отходов, строительного и иного мусора. Экологический кодекс отдыхает... Куда смотрят лесные, экологические, земельные инспекторы? Неужели этому мусору нужно переполниться вплоть до реки и стекать по ней в сторону города, чтобы наши бравые парни из экологических служб и природоохранной прокуратуры отреагировали оперативно?

Нужно сохранить то, что у нас есть…»

Пользователи Facebook бурно отреагировали на пост.

AikoYetekbayeva: «Туда заезд платный, куда деньги уходят? Пусть организуют вывоз мусора».

Асия Шайхисламова: «На экопосту деньги исправно взимают, чеки, естественно, не выдают либо дают какие-то сомнительные бумажки. На выходных очередь из машин довольно большая. Да и с пеших тоже снимается по 600 тенге. Но это все антропогенный фактор. Мы, люди, сами виноваты. Не соблюдаем санитарных норм на природе. Четко видно бездействие городских властей и природоохранных органов. Отдыхающих много, заезд платный, куда уходят деньги?»

Но большинство пользователей в своих выводах однозначны: «Вакханалия экологического бескультурья людей торжествует… Это вина самих отдыхающих! Попробовали бы наши соотечественники оставить мусор после себя в цивилизованной стране. Единственного штрафа хватило бы запомнить на всю оставшуюся жизнь и детям передать, что мусор после себя нужно убирать!»

Что касается взимания платы, алматинцы не против, но…

«…На экопосту нужно требовать чеки, чтобы не прикарманивали деньги. И пусть дадут народу отчет, на что тратятся эти суммы, почему не убирают территорию… На въезде надо установить автоматический шлагбаум с купюроприемником. Так поступление денег увеличится в разы. Даже если платить не по количеству людей в одной машине».

И все-таки:

«…Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят! Разруха – в головах, как сказал классик!»

После всех этих комментариев поступило неожиданное сообщение.

Иле-Алатау: «…Сообщаем, что согласно экспликации плана лесонасаждений Большеалматинского лесничества Медеуского филиала Иле-Алатауского государственного национального природного парка поселок Алмаарасан площадью 32 гектара не входит в состав земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда, а является землями запаса Бостандыкского района города Алматы.

Поэтому уборка мусора в поселке Алмаарасан находится в ведении соответствующих служб города Алматы, а не Иле-Алатауского ГНПП!»

Бакытжан Базарбек: «Мне акимат города Алматы ответил по-другому:

«…Данный вопрос не входит в компетенцию аппарата акима города Алматы. Просим вас обратиться в акимат Алматинской области».

Так в чьем ведении находится ущелье Алмаарасан. Или горы у нас бесхозные?

Фотофакт

«Не верю своим глазам! Неужели это свершилось?»

Так красноречиво отреагировала Лариса Черненко в Facebook на объявление на двери лаунж-бара Sivi, отравлявшего несколько месяцев жизнь горожан, проживающих в доме № 128 на улице Ауэзова.



В социальных сетях появилось сообщение, что директор лаунж-бара подтвердил закрытие заведения: «Много было жалоб, мы по собственному желанию решили закрыть. Это навсегда».

Напомним, что развлекательное заведение получило скандальную известность из-за громкой музыки и шумных компаний, мешающих ночному отдыху жильцов. Лаунж-бар был даже оштрафован на 1,2 миллиона тенге.

«Дежурный по городу» вместе с жильцами дома рад торжеству законности и разума.



И вновь победа!

У «дежурного по городу» появился еще один повод порадоваться.

Нам стало известно, что после нашей публикации еще одно место в городе стало более комфортным для жителей, особенно для маломобильных – людей с инвалидностью и пожилых, а также для мам с колясками. Мы уже писали, как оперативно эта работа проводится в Медеуском районе. И вновь оперативная реакция районных властей: еще один уголок обустроен – остановочный пункт «Аграрный университет» на улице Сатпаева по северной стороне. «Дежурный по городу» сигнализировал об этой остановке (№ 41 от 11.04.2017 года, «Отдельные недостатки»).



«Давайте сделаем вместе наш любимый город лучше, красивее и удобнее!» – обращаются к согражданам активисты в Facebook.

Присоединяемся к призыву. Совместными усилиями и конкретными делами проще достичь поставленных целей.

Покупай и выигрывай!

В начале мая в очередной раз стартовала общереспубликанская акция «Требуй чек – выиграй приз», проводимая Комитетом государственных доходов при поддержке Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». 9 июня Департамент государственных доходов по городу Алматы подвел итоги мая и вручил призы первым в этом году победителям акции.

Три победителя были определены методом случайного выбора посредством аналитического центра Wipon: Алмас, Дана, Жаксылык. Призы предоставило руководство Палаты предпринимателей города Алматы. В акции приняли активное участие группа компаний Q3 и торговая площадка NEFTMARKETS.COM.

«Дежурный по городу» выяснит, что это были за призы, и обязательно проинформирует об этом своих читателей.

Напоминаем, что для участия в следующих акциях необходимо отправлять фотографии чеков, полученных в период их проведения, через мобильное приложение по борьбе с теневой экономикой Wipon. Победители розыгрышей определяются по методу случайного выбора чека. Таким образом, чем больше отправлено чеков, тем больше шансов выиграть приз.

Фархад спрашивает: Мы хотим сделать перепланировку зеленых насаждений в нашем дворе – все жители «за», с чего начать?

Ответ: Разрешение на санитарную рубку, вынужденный снос, пересадку зеленых насаждений, на формовочную обрезку (омолаживание), санитарную обрезку, подчистку штамба зеленых насаждений в городе Алматы вы можете получить в виде электронной услуги на портале http://elicense.kz. Чтобы заказать данную услугу онлайн, вам потребуется перейти в рубрику «Охрана окружающей среды», выбрать раздел «Разрешения» и необходимую услугу из списка. Подробное описание услуги и перечень всех необходимых документов для его получения приводится там же. Для получения данной услуги онлайн вам потребуется электронная цифровая подпись (ЭЦП). За дополнительной справкой можете обратиться в отдел регулирования природопользования Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы по телефонам: 272-54-89, 262-16-26.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА