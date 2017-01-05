Часы-спасатели

«Вечерка» выясняла, как на защиту детей вышли умные технологии

В мире каждые две минуты один ребенок подвергается сексуальному насилию и каждая третья девочка до 18 лет становится жертвой домогательства. Для Алматы и Алматинской области, по-прежнему удерживающих 2-е место в черном рейтинге казахстанской карты педофилов, это не чужая проблема. «Вечерка» выясняла, как на защиту детей, помощь родителям и, казалось бы, беспощадному закону вышли умные технологии.

Только в прошлом году от рук насильников в Казахстане пострадали 183 ребенка, о чем доложил на ноябрьском заседании Генпрокуратуры руководитель ведомства Жакип Асанов. И хотя прошлогодний показатель снизился на 37 процентов, в общем смысле статистику преступлений в отношении детской половой неприкосновенности едва ли можно назвать позитивной. Сам за себя говорит факт запуска в Казнете в мае прошлого года так называемой электронной базы данных педофилов, доступной любому пользователю. На infopublic.pravstat.kz можно найти анкеты с фотографиями и сведениями о судимости лиц, совершивших насильственные действия в отношении несовершеннолетних. Местонахождение уже отбывших наказание, заверяют органы, находится под контролем, а открытый доступ к базе обещает помочь предупредить новые случаи. Но тем временем криминальные сводки порождают все новые поводы для родительского беспокойства. Взять его на себя пока готовы разве что передовые электронные технологии, которые приручили и заставили работать… как часы.

Ручной хай-тек

Желая быть всегда на связи со своим ребенком, алматинские мамы и папы отныне предпочитают новомодным смартфонам совсем другие гаджеты – детские GPS-часы. Эти электронные устройства, по сути являющиеся наручными телефонами, по цене в разы доступнее, а толку от них гораздо больше. Главное достоинство девайса – в его в прямом смысле жизненно важном функционале, чем не похвастается ни один современный мобильник. Скромный с виду аксессуар уже стал главным помощником для многих родителей, кому сложно контролировать безопасность своего чада в режиме 24/7. Устройство позволяет не только отслеживать местоположение ребенка в режиме реального времени, но и созваниваться с ним, а при необходимости – знать обо всем, что происходит вокруг. Как это работает, «Вечерка» разузнала у официального дистрибьютора детских GPS-часов в Казахстане.

– Умные GPS-часы – это уже незаменимая вещь, и работает она просто. Родитель выступает администратором, полностью контролирующим часы со своего мобильного телефона под личным логином и паролем. Только вы обладаете доступом к гаджету – никто другой подключиться к нему не сможет, – комментирует директор компании Gpschasy.kz Артем Маслаков (на фото). – Во-первых, устройство это можно использовать как обычный телефон. Привычная мобильная связь – как вы можете позвонить ребенку, так и он вам. В часы вставляется обычная sim-карта любого сотового оператора, но база контактов для большей безопасности лимитирована – до 10–15 номеров. Никто, кроме одобренных абонентов, не сможет дозвониться ребенку. Но главное преимущество в том, что через бесплатное мобильное приложение можно отслеживать местоположение ребенка по GPS-сигналу. Приложение можно скачать в Play Market для платформы Android или App Store. Сенсорные модели оснащены модулем Wi-Fi, позволяющим корректировать этот сигнал в помещениях, где он проецируется менее четко, чем на открытых пространствах. К слову, для большего спокойствия с помощью опции геозоны можно построить вокруг часов этакий виртуальный забор. Расстояние может варьироваться от 200 метров до нескольких километров, например это будет дорога от школы до дома. Стоит ребенку оказаться за пределами дозволенного периметра, как механизм тут же оповестит об этом родителя. Кроме того, есть специальная функция «Найти ребенка». Вы отправляете соответствующую команду со своего телефона на часы, и они начинают громко звенеть на руке ребенка, словно будильник.

Тревожный сигнал подадут GPS-часы и в том случае, добавляет представитель компании, если часы попытаются снять с руки. Датчик сработает в независимости от того, сделает это сам ребенок или же злоумышленник. Вместе со специальным сообщением на телефон администратора будут отправлены координаты с меткой на карте Google Maps в том самом месте, где от часов попытались избавиться. Невозможно без ведома родителей и выключить умный аксессуар, что называется, с кнопки. Вместо того чтобы выполнить команду off, система автоматически начнет вести аудиозапись. Узнает об этом только родитель, который моментально получит голосовое сообщение и по той же схеме – географическую локацию. Сработает этот сигнал даже дома. Отключить часы можно только удаленно – с родительского аккаунта в мобильном приложении.

Проверка на совесть

Впрочем, часы могут перейти на режим аудиозаписи в любое время по желанию родителей. Функция скрытого звонка, признаются в Gpschasy.kz, уже помогла вывести на чистую воду и нерадивых нянечек, воспитателей в детских садах и даже школьных учителей, причем одна из преподавателей поплатилась за инцидент рабочим местом.

– Подобных случаев масса. Узнаем мы о них у самих родителей, с которыми стараемся поддерживать обратную связь, – рассказывает Артем Маслаков. – Чтобы включить режим скрытого звонка, достаточно отправить на часы соответствующую команду, и они вам перезвонят. Когда поднимете трубку, включится громкая связь – вы слышите все, что происходит вокруг, а устройство, разу­меется, не подает вида. Дисплей будто выключен, узнать о прослушке не может и сам ребенок. В Караганде одна из мам решила таким образом поинтересоваться обстановкой в классе во время урока. В итоге ей удалось записать на диктофон, как учитель, мягко говоря, на повышенных тонах общается с детьми. Она тут же пошла к директору школы и предоставила запись в качестве доказательства. Не откладывая дело в долгий ящик, администрация провела с учителем очную ставку, и это был ее последний рабочий день. После этой истории учителя начали побаиваться GPS-часов, кто-то даже пытается запретить их носить. Однако ничем мотивировать это невозможно – они неспособны отвлечь ребенка, поскольку программой не заложено никаких развлечений, в Интернет выхода нет. По факту на уроке это просто часы, и не более. Вывод напрашивается один: если учитель запрещает появляться с ними на уроке – значит, ему есть что скрывать. Другие наши клиенты решили проверить няню: просто положили часы рядом со своим пятимесячным сыном и с ужасом услышали, как в ответ на плач малыша няня кроет его матом. Есть история и о том, как с помощью гаджета удалось найти ребенка, затерявшегося в толпе посетителей торгового центра.

GPS-часы, говорят специалисты, подходят детям любого возраста. На руку навигатор надевать необязательно – можно положить в карман или сумку. Размер и цвет сверхлегкого девайса легко подобрать и для малышей, и для детей постарше, а самое главное – родители могут быть спокойны за безо­пасность с тактильной точки зрения. Ремешки сделаны из безвредного гипоалергенного силикона с покрытием silk-touch, а дисплей оснащен покрытием из минерального стекла с защитой от царапин и легких ударов. Все модели оснащены одинаковым базовым функционалом, однако последние версии все же имеют преимущества – цветной сенсорный экран, модуль Wi-Fi и функцию виброзвонка. Система аккумулятора тоже практически идентична. Если родители вовремя не позаботятся о подпитке часов, они сами оповестят о критическом уровне энергии. Батареи в среднем хватает на весь световой день, а подзарядить устройство можно через обычный порт micro-USB, имеющийся у большинства телефонов.

Китай отвечает

За безвредность материалов и исправность механизма ручается обязательное тестирование на качество. Дистрибьюторы не скрывают, что умное устройство завозится в Казахстан из Китая. Оказалось, что в Поднебесной выпуском наручных GPS-навигаторов занимаются сразу шесть заводов, но только один из них официально поставляет продукцию в нашу страну.

– Часы собираются в Шэньчжэне, фабричные поставки осуществляются одним из лидеров китайской электронной промышленности. Предрассудки, связанные с «Made in China» сегодня не имеют под собой почвы, поскольку в Китае производится 99 процентов всей электроники, 100 процентов айфонов, – добавляет директор компании. – Алматы имеет кратчайший путь до фабрики, и это наше важное преимущество. Обо всем, что появляется на внутреннем рынке, мы узнаем первыми, а значит, и получаем это тоже первыми. С момента запуска, а это апрель прошлого года, мы продали более двух тысяч часов только по Казахстану, через нас заказывали товар из стран СНГ, Германии, ОАЭ, Южной Кореи, Сингапура. Берут часы для детей, обучающихся за рубежом. Сегодня на Алматы приходится 50 процентов продаж, но рынок здесь еще совсем пустой. Об этом устройстве не знают еще процентов 80 местных жителей. Оставшуюся половину реализации делят между собой Астана и регионы, в том числе совсем небольшие города. Пик продаж пришелся на начало учебного года и Новый год – в предпраздничные дни половина партии разошлась только по предзаказам. Каждый месяц мы фиксируем рост продаж практически вдвое. В Интернете мы работаем пока только через соцсеть Instagram, сайт находится в разработке. Также у нас есть несколько точек оффлайн-продаж.

И млад, и стар

Интересно, что алматинцы все чаще берут часы и для своих престарелых родителей. Для родственников стариков, страдающих частичной потерей памяти и забывающих телефон дома, гаджет стал единственным спасением. Чтобы выйти на связь, пенсионерам достаточно нажать две кнопки. На устройстве, к слову, имеется специальная кнопка SOS. Однако разработчикам, по мнению дистрибьюторов, можно было бы шире смотреть на потенциал умного механизма – теоретически, да и практически его еще многому можно научить. Реализовать эти идеи, говорят специалисты, можно, создав собственный казахстанский бренд, а собираться часы также будут в Китае. Однако для таких прав, только по первым маркетинговым подсчетам, нужен стартовый капитал хотя бы в полмиллиона долларов.

– Можно было бы добавить как программные, так и физические функции, расширить уже существующие. К примеру, сейчас доступна опция истории перемещения – вы можете увидеть, где в течение дня находился ваш ребенок, но пока еще невозможно узнать о том, как долго. Небольшой минус, но его учли, и таких нюансов много. Мы накопили достаточно опыта, чтобы понять, как можно модифицировать устройство, сделать еще более мультифункциональным, – акцентирует внимание спикер. – А в случае с людьми пожилого возраста можно сделать так, чтобы удаленно наблюдать не только за их сердечным ритмом, но и за давлением и температурой. Как только показатели выйдут за пределы нормы, поступит оповещение. Можно сделать так, чтобы вы узнали и о том, если человек, скажем, упал и потерял сознание от инфаркта, инсульта или по каким-либо другим причинам.

Остерегайтесь подделок

Рынок электроники, как и любые другие ниши, наводнен подделками, а значит, любители легкой наживы позарились и на умные технологии, призванные защищать, оберегать, а если нужно, и спасать. К сожалению, зачастую обывателю сложно с первого взгляда распознать дешевую фальшивку, но эксперты готовы поделиться основными очевидными признаками подделки. Простые рекомендации сберегут деньги, нервы, время, а в некоторых случаях и здоровье:

оригинал GPS-часов не реализуется на рынках, через интернет-магазины AliExpress, TaoBao и другие;

продажа оригинала всегда сопровождается фискальным чеком;

подделка имеет резкий неприятный запах дешевой резины;

фальшивый продукт может вызвать кожную аллергическую реакцию;

дисплей поддельных часов – мутный, информация на нем читается нечетко;

обязательное требование завода-изготовителя – гарантия на 1 год.

Марина ПЕСТРЯКОВА

Фото Самата КУСАИНОВА