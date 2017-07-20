Чем пахнут деньги?

К «дежурному по городу» обратились алматинцы, проживающие по ул. Великолукской

Горожане утверждают, что рядом с ними по адресу: пр. Сейфуллина, 67а находится незаконный производственный цех. Жители тупиковой, плохо проветриваемой улицы, расположенной в Турксибском районе, шестой год в буквальном смысле слова задыхаются от ядовитых паров, исходящих от этого производства. «Общая площадь помещения 486,7 кв. м, оно принадлежит ИП З. Усиповой с целевым назначением «нежилое», пригодное под магазин, пекарню, – говорится в письме жителей. – Но на деле здесь работают промышленные цеха, где систематически ведутся сварочные и лакокрасочные работы без воздухоочистительных сооружений. Наши дома находятся близко, а детская площадка почти на одной территории с производством. У многих взрослых и детей обострились и прогрессируют хронические заболевания, проветрить жилище невозможно.

Кстати, ранее здесь располагалась котельная, которую закрыли из-за несоответствия экологическим нормам.

«Приобретя эту недвижимость, бизнесмены Усиповы сдавали в аренду площади, где незаконно, без разрешительных документов изготавливалась жилая и офисная мебель, а производственные отходы сжигались в цехе. Затем здание находилось в аренде у других предпринимателей, также занимавшихся экологически вредным производством. В настоящее время на данной площади работает опасный производственный цех. Он действует при отсутствии целого ряда документов: не проведены общественные слушания, нет разрешения акимата района, отсутствует разрешение от КГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Алматы», нет согласования с ДЧС и других необходимых документов, – пишут жители многострадальной ул. Великолукской

В то же время КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы» проигнорировало отсутствие этих документов и выдало на имя ИП З. Усиповой заключение госэкспертизы по проекту «Нормативов предельно допустимых выбросов», да еще умудрилось внести незаконный сварочно-покрасочный участок – внутри территории объекта с использованием эмали ПФ115 (на уайт-спирите). Тогда как согласно экологическому законодательству выполнение таких работ на территории, где находятся жилые дома, не допускается».

Шесть лет жители ставшей экологически опасной зоны жалуются во все инстанции: в прокуратуру, районное управление по защите прав потребителей, департамент экологии, акимат Турксибского района, ДЧС Алматы. И все безрезультатно!

– Данная проблема, к сожалению, актуальна не только для горожан, которые обратились в вашу газету, но и в целом для нашего мегаполиса, – говорит Сергей. – При открытии малых промпредприятий, при увеличении их мощности, перестройке практически полностью игнорируется мнение общественности. Это нарушает нормы Экологического кодекса РК о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений по вопросам, касающимся окружающей среды. Мы сталкиваемся с данными проблемами постоянно. То, что предприятие маленькое, не означает, что оно безопасно для людей и окружающей среды. Закон предусматривает, что в жилой и общественной зонах города нельзя размещать объекты, для которых предусмотрено создание санитарно-защитных зон и проведение специальных мероприятий по санитарной и экологической защите. Оказывая помощь жителям, мы столкнулись с неудовлетворительной работой госорганов: Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора и Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы. Сегодня жителям улицы Великолукской нужна реальная поддержка. Люди не настаивают на ликвидации данного ИП. Они требуют только одного: чтобы предприниматель занимался тем, что разрешено в жилой и общественной зонах без вреда для их здоровья и ущерба для окружающей среды. Пусть это будет магазин, стоянка, склад и так далее.

Мы помогали жителям проводить общественные слушания, четыре раза защищали их интересы в суде. Лишь один раз суд, несмотря на множество доказательств, представленных жителями и нами, занял сторону предпринимателя. Как выяснилось позже, среди документов, представленных ответчиками, имеется незаконно составленный протокол общественных слушаний. В нем полностью искажены ход и результаты общественных слушаний. Суд проигнорировал мнение заместителя акима Турксибского района, который указал, что общественные слушания подготовлены не по установленной форме и необходимо провести повторные слушания. Не было учтено мнение природоохранной прокуратуры, которая отменила предшествующие общественные слушания.

В свою очередь предприниматели трижды предъявляли иски местным жителям за ущерб, якобы нанесенный их действиями. Но данные шаги навредили им самим. В ходе судебного заседания выяснилось, что предприятие, которому сдавалась территория в аренду, семь месяцев работало без документов и не платило налоги. Чем уже заинтересовалась налоговая служба.

Сейчас мы выясняем, что в данный момент происходит на территории, которую, по предварительным данным, занял очередной арендатор. Люди жалуются, что там по-прежнему ведутся покрасочные работы.

Чтобы как-то прояснить ситуацию, «дежурный по городу» позвонил предпринимательнице г-же Усиповой. Однако разговаривать с нами она не пожелала. Женщина грубо оборвала разговор и бросила трубку.

За разъяснением мы обратились в Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы. Выясняется, что руководитель отдела экологического регулирования Михаил Новоселов уволился и в данное время его обязанности исполняет Ержан Кусаинов.

– Я не могу комментировать действия Новоселова, который выдавал разрешение ИП Усиповой на природопользование.

Насколько мне известно, в 2013 году, когда ИП Усиповой было дано заключение государственной экологической экспертизы, были проведены общественные слушания по вопросам воздействия деятельности данного предприятия на окружающую среду. На него, в частности, были приглашены представители районного акимата, экологической инспекции района, жители прилегающих домов. На основании общественных слушаний была(!) согласована и единогласно одобрена деятельность данного ИП. На территории были проведены обследования, сделаны пробы загрязнения воздуха. Все соответствует нормам, никаких превышений выявлено не было.

В то же время господин Кусаинов вместе с представителями надзорных органов, Департамента экологии согласился выехать на место, где работает скандальное ИП.

«Дежурный по городу» отслеживает ситуацию.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ