Что делать, если…

Алматы: инструкция по применению

Приближаются новогодние праздники. Как правило, в эти дни люди беззаботно отдыхают, веселятся, теряют бдительность, и никто никаких неприятностей не ожидает. Но, к сожалению, именно в такое время и происходит множество несчастных случаев.

…хотите приобрести безопасную пиротехнику

Прилавки магазинов заполнены самыми разнообразными петардами, фейерверками, хлопушками, ракетами. Все это притягивает взгляды детворы, да и взрослых тоже – всем хочется повеселиться на Новый год от души. Но неплохо бы при этом помнить, что все эти взрывающиеся и стреляющие «игрушки» при неумелом или неправильном использовании весьма опасны и могут приводить к ожогам и увечьям.

– Любое пиротехническое изделие имеет потенциальную опасность возгорания и получения травмы, – предупреждает старший инженер УК и ПДОПБ ДЧС города Алматы капитан гражданской защиты М. Курмангалиев. – Поэтому безопасность при их применении зависит в первую очередь от самого потребителя.

При покупке таких изделий обязательно нужно ознакомиться с инструкцией, которая должна быть в обязательном порядке. Если такой информации нет, то, возможно, это контрафактный товар и пользоваться им опасно. Каждое такое изделие должно иметь сертификат соответствия, в котором указывается класс опасности. Необходимо посмотреть срок годности – его устанавливает сам производитель, и никто не имеет права его продлить. Обязательно нужно проверить целостность упаковки, нет ли повреждений на самом изделии, например на корпусе или фитиле.

Чтобы обезопасить себя от травм, надо строго следовать инструкции по применению, в которой также указывается возрастной критерий лиц, допускающихся к использованию того или иного вида пиротехники. И, конечно же, никогда не пользуйтесь самодельными петардами или фейерверками.

…хотите безопасно использовать праздничную пиротехнику



Но вот вы приобрели в магазине сертифицированный товар – петарды, хлопушки, фейерверки. Как не навредить себе и окружающим при их использовании?

– Прежде всего внимательно прочтите инструкцию по применению и действуйте строго по ней, – продолжает просвещать капитан гражданской защиты. – Но не забывайте, что все может пойти не так, как ожидается. А потому помните: если фитиль погас или прогорел, а фейерверк не начал действовать, ни в коем случае не подходите к нему. Необходимо выждать не менее десяти минут. Только тогда можно быть уверенным, что петарда точно не взорвется. И еще: ни в коем случае нельзя наклоняться над фейерверком или петардой. Все действия нужно совершать на вытянутых руках.

…не хотите устроить пожар

В новогодние праздники возрастает вероятность возгораний в домах и, соответственно, трагических последствий от этого.

– Чтобы не допустить пожара и гибели людей, необходимо соблюдать следующие правила безопасности, – предупреждают специалисты ОЧС Алатауского района города Алматы. – Категорически запрещается включать в электросеть неисправные электроприборы и размещать включенные электроприборы близко к легковозгораемым предметам и материалам. Не включать одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, так как это может вызвать перегрузку и, как следствие, перегрев и воспламенение электросети.

Не следует заклеивать электрические провода обоями, пользоваться ветхими удлинителями, так как нарушение изоляции электропроводов может привести к короткому замыканию и последующему возгоранию и пожару. Никогда не пользуйтесь неисправными, разбитыми или поврежденными выключателями, электрическими вилками, нельзя соединять провода методом скручивания. Серьезную опасность представляет использование нестандартных, самодельных предохранителей. Электросеть от перегрузок и коротких замыканий должна быть защищена заводскими электрическими автоматами.

Регулярно проводите осмотр электропроводки в квартирах, и к ее монтажу и ремонту привлекайте только квалифицированных электриков.

Уходя или уезжая из квартиры на какое-то время, обязательно отключайте все электроприборы.

Помните, что применяемый в быту газ взрывоопасен, поэтому при пользовании газовыми приборами необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности и правила пользования газовыми приборами. Никогда не оставляйте их без присмотра. Над газовой плитой нельзя сушить белье. При приготовлении пищи не следует наклоняться над плитой, чтобы избежать возгорания одежды. При появлении запаха газа в помещении нельзя зажигать спички, курить, применять другой открытый огонь. Необходимо срочно вызвать аварийную газовую службу.

И последнее: в преддверии праздников очистите балконы и лоджии, межквартирные и лифтовые холлы, лестничные площадки и этажные коридоры от старой мебели, других сгораемых материалов и посторонних предметов. Тем самым вы не только обезопасите себя в пожарном отношении, но и очистите свое жизненное пространство от ненужного хлама.

…не хотите отравиться угарным газом

Когда за окном сыро и холодно, существует и еще одна опасность в частных домостроениях, где не отказались от традиционного печного отопления. Тем более что некоторые домовладельцы для создания уюта используют камины, несмотря на наличие газового отопления. Но печи и камины могут нести невидимую, а потому особенно коварную угрозу жизни и здоровью – угарный газ.

– Отравление этим побочным продуктом горения нередко приводит к гибели людей, – констатируют специалисты ОЧС Алатауского района. – Поэтому используйте только исправное оборудование и позаботьтесь о хорошей вентиляции. Не закрывайте печную заслонку до тех пор, пока угли не прогорели.

…произошло отравление угарным газом

Симптомы отравления могут заметно варьироваться в зависимости от степени поражения, общего состояния организма, возраста, имеющихся заболеваний и прочих обстоятельств.

– Основные симптомы отравления угарным газом – головокружение, головная боль, тошнота, рвота, шум в ушах, одышка, кашель, слезящиеся глаза, – просвещают специалисты ДЧС. – Может отмечаться нарушение работы вестибулярного аппарата – потеря равновесия, проблемы с координацией движения, а также расстройства слуха и зрения. Все эти симптомы могут предшествовать потере сознания.

При легких отравлениях, если дело ограничилось головокружением и тошнотой, обычно бывает достаточно вывести или вынести человека на свежий воздух. Но до тех пор, пока его состояние полностью не придет в норму, наблюдайте, фиксируйте любые изменения, чтобы вовремя прийти на помощь, если потребуется.

При отравлениях средней тяжести и тяжелых весьма вероятны проблемы в работе сердечно-сосудистой системы. Это могут быть аритмия, падение артериального давления, снижение температуры тела. И тогда без своевременной медицинской помощи не обойтись – пострадавший может погибнуть от остановки сердца или инфаркта миокарда. Прогнозировать, как будет развиваться подобная ситуация, сложно: иногда пострадавший моментально погибает от остановки сердца, могут начаться судороги или возникнуть параличи. Весьма вероятно угнетение дыхания и иные симптомы, требующие немедленного квалифицированного вмешательства. А потому вызывайте скорую помощь, не медля ни минуты.

Отравление угарным газом опасно и возможностью тяжелых осложнений, в том числе со стороны головного мозга, органов дыхания, сердечно-сосудистой системы. Вовремя и правильно оказанная медицинская помощь способна многие из этих последствий предотвратить.

Желаем всем провести новогодние праздники без потерь и неприятных происшествий.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА