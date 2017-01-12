Что делать, если…

Вы попали в ДТП?

Вы попали в ДТП?

Постановлением правления Националь­ного банка РК от 28 октября 2016 года внесены изменения и дополнения в Правила определения размера вреда, причиненного транспортному средству.

Теперь минимальная стоимость одного нормо-часа на техническое обслуживание и ремонт транспортного средства определяется согласно приложению к правилам.

Минимальная стоимость одного нормо-часа на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяется произведением показателей на значение месячного расчетного показателя (1 МРП в 2017 году – 2269 тенге), установленного законодательством республики на соответствующий финансовый год.

Стоимость нормо-часа на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств иностранных моделей в МРП (включая автомобили иностранных моделей, произведенные на территории стран Содружества Независимых Государств (СНГ), ремонта транспортных средств производства стран СНГ, автобусов, грузовых и специальных транспортных средств, мототехники согласно классу транспортных средств определяется специальной таблицей (см. ниже).

Напомним, с 5 апреля 2016 года оценка причиненного ущерба авто проводится по единым правилам страховыми компаниями.

Как нужно действовать, если ваше авто пострадало в ДТП

Прежде всего запомните: обязательно нужно сохранить поврежденное авто в таком состоянии, в каком оно находилось после ДТП, и предоставить возможность страховщику произвести расчет размера вреда. Для этого определяется место и время проведения осмотра поврежденного автомобиля по согласованию со страхователем либо потерпевшим или его представителем и страховщиком; затем осуществляется сам осмотр и составляется акт осмотра; делается расчет размера причиненного вреда.

Все эти действия производит страховая компания. И только если страховщик в десятидневный срок не сделает этого или потерпевший не согласен с расчетом, можно обратиться к услугам независимой оценочной организации.

Изучая этот вопрос, мы столкнулись с различными мнениями. Одни говорят, что однозначно независимой экспертизы у нас больше не будет. Другие же за то, чтобы она была в обязательном порядке. Во всяком случае, в Интернете в большом количестве имеются контакты таких независимых компаний, и прекращать свою деятельность они не собираются: в такой сложной ситуации, как ДТП с повреждением автомашины, у человека должен быть выбор, если он не согласен с оценкой ущерба страховщиков.

– Размер вреда определяется, исходя из расчета стоимости восстановления поврежденного автомобиля за минусом его амортизации на момент наступления ДТП, – поясняет эксперт по оценке независимой оценочной компании Baysan Сompany Миржан Данебеков. – Процент износа авто рассчитывается по специальной формуле и методике, исходя из пробега и года выпуска. Амортизация рассчитывается только на те детали, которые подлежат замене. По ремонту же существуют свои нормативы.

Стоимость восстановления рассчитывается, исходя из рыночных цен. Если машина новая, то цены на детали запрашиваются у официальных дилеров. На детали для поживших авто цены берутся, исходя из среднерыночных. Причем учитывается, была ли деталь оригинальная или это был более дешевый дубликат. Специалист определяет это по маркировке на деталях. При этом во внимание не принимаются повреждения, бывшие до аварии. Если есть сомнения, то мы советуем пострадавшей стороне сделать экспертизу на наличие скрытых дефектов. Например, в результате аварии может выйти из строя электроника.

После окончания всей процедуры страховщик не позднее десяти рабочих дней со дня осмотра представляет потерпевшему или его представителям отчет о размере вреда для ознакомления, который включает калькуляцию стоимости заменяемых комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов, материалов). Остается только в течение трех рабочих дней с момента получения отчета сделать отметку в нем о согласии либо несогласии с результатами проведенного расчета. Далее по согласованию с потерпевшим или его представителем страховщик организует и осуществляет оплату ремонта поврежденного транспортного средства.

Остается добавить, что если уж случилось такое несчастье и вы стали участником ДТП, хоть и не по своей вине, то обращаться к независимым экспертам нужно не раньше, чем вы согласуете этот вопрос со своей страховой компанией. Важно, чтобы страховая компания приняла отчет об оценке стоимости ущерба и рыночной стоимости ремонта вашего поврежденного авто такого независимого эксперта. К независимым оценщикам стоит обращаться и в тех случаях, когда противная сторона считает выставленную сумму ремонта завышенной. Выбор, как всегда, за вами.

Таблица 1. Стоимость нормо-часа на техобслуживание и ремонт т/с иностранных моделей в МРП (включая автомобили иностранных моделей, произведённые на территории страны)

Таблица 2. Стоимость нормо-часа по техобслуживанию, ремонту т/с производства стран СНГ

Таблица 3. Стоимость нормо-часа по техобслуживанию, ремонту автобусов, грузовых и специальных т/с

Таблица 4. Определение нормо-часа по техобслуживанию, ремонту мототехники

Таблица 5. Класс транспортных средств

Таблица 6. Гарантийные транспортные средства

(МРП) месячный расчетный показатель – 2269 тенге