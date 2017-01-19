Что делать, если…

Попасть в сложную ситуацию может любой. Как выйти из нее с минимальными потерями?

Жизнь в мегаполисе подразумевает не только комфорт, но порой и неудобства, связанные с различными правовыми аспектами. Попасть в сложную ситуацию может любой. Как выйти из нее с минимальными потерями?

…вы получили травму, будучи в нетрезвом состоянии

– При переходе через дорогу в темное время суток мою сестру сбила автомашина, – рассказывает алматинец Тимур. – С переломами ноги и другими травмами она была доставлена в больницу. При анализе в ее крови обнаружили минимальную дозу алкоголя – выпила баночку пива. Сделали операцию. Сестра пролежала месяц в стационаре, выписалась, продолжает лечиться амбулаторно по месту жительства, где ей открыли больничный лист. А в больнице, где она лечилась, выдали справку о временной нетрудоспособности, ссылаясь на правило 183, пункт 21 Минздрава РК. Правильно это и будет ли оплачиваться больничный лист, выданный лечебным заведением по месту жительства?

– Пункт 21 указанных правил гласит, что при травмах, полученных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также при острой алкогольной или наркотической интоксикации на весь период временной нетрудоспособности выдается справка о временной нетрудоспособности, – просвещает юрист Нурлан Сакенов. – При возникновении другого заболевания, не связанного с тем, по которому пациенту выдана справка о временной нетрудоспособности, справка о временной нетрудоспособности закрывается и выдается лист о временной нетрудоспособности. Если после восстановления трудоспособности по этому заболеванию временная нетрудоспособность, вызванная травмой, полученной в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, продолжается, вновь открывается справка о временной нетрудоспособности.

Таким образом, больничный лист, выданный по месту жительства, оплатят лишь в том случае, если там указан диагноз, не связанный с полученной травмой. Справка о временной нетрудоспособности – документ, удостоверяющий факт нетрудоспособности, являющийся основанием для освобождения от работы (учебы) без получения пособия (подпункт 4 пункта 2 правил).

С учетом вышесказанного оплата по данной справке не будет производиться, за исключением ситуации, если по месту работы существует внутренний документ (акт работодателя), допускающий такие выплаты вне зависимости от причины получения повреждений.

…вы оставили свои документы в залог, став виновником ДТП

– Недавно по моей вине произошло ДТП, – рассказывает алматинец Жандос. – Я сразу признал свою вину и договорился с пострадавшим о материальной компенсации, написал ему расписку на 90 тысяч тенге и оставил в залог свои документы – удостоверение и технический паспорт автомобиля. А на следующий день пострадавший звонит и говорит, что я должен ему уже 200 тысяч тенге. Еще через день сумма увеличилась до 400 тысяч. При этом он угрожает, что не вернет мои документы. Что мне делать?

– В случаях и порядке, установленных законами Республики Казахстан, документы, удостоверяющие личность, изымаются должностными лицами органов предварительного следствия, дознания, а также должностными лицами в ходе административного производства и оформления утраты гражданства, – поясняет юрист Нурлан Сакенов. – Изъятие документов, удостоверяющих личность, иными органами и должностными лицами запрещается.

Также запрещается принятие в залог документов, удостоверяющих личность. Незаконное изъятие паспортов, удостоверений личности или принятие их в залог влечет предупреждение или штраф в размере пяти месячных расчетных показателей. Аналогичные действия, совершенные повторно в течение года, влекут штраф в размере уже десяти МРП.

– В похожей ситуации мой друг поступил следующим образом, – делится опытом алматинец Сергей. – Он написал заявление в полицию, что с него вымогают энную сумму денег некие хулиганы. На него надели микрофон, и он пошел на встречу. Для друга все закончилось хорошо, для вымогателей – не очень. Думаю, в вышеописанной ситуации можно поступить аналогично, учитывая, что была составлена расписка, где было обязательство оплатить именно 90 тысяч тенге, но никак не 200 и не 400. Соответственно, если в ходе беседы речь с их стороны пойдет именно о другой сумме и «просьба» будет носить угрожающий характер, это уже будет вымогательство. Тем более что всегда можно сделать независимую экспертизу, которая легко выявит, что повреждения не тянут на ту сумму, которую от вас требуют.

…полицейский машет рукой

С 1 января этого года дорожные полицейские больше не используют жезл в качестве атрибута для остановки транспорта для проверки.

Старики в Интернете немедленно съехидничали: «Регулировщик без жезла, что дирижер без палочки!» Тем не менее поправки в закон по этому поводу депутатами одобрены и приняты к неукоснительному соблюдению всеми участниками дорожного движения.

Почитайте комментарии на эту тему полицейских чинов.

– В рамках модернизации правоохранительных органов Министерством внутренних дел изучен международный опыт обеспечения безопасности дорожного движения, – сообщили в МВД. – В ряде европейских стран, США, Израиле жезлы при регулировании дорожного движения не применяются, регулировка осуществляется жестом руки. При этом проблем в организации дорожного движения при регулировании не возникает ни у участников дорожного движения, ни у полицейских. В ночное время суток, безусловно, полицейские будут осуществлять регулировку дорожного движения с использованием светоотражающих жилетов. Для фиксации нарушения правил дорожного движения используются видеокамеры, а также видеорегистраторы органов внутренних дел.

– Остановка теперь производится только жестом руки с одновременной подачей свистка либо с использованием специальных звуковых и световых сигналов, громкоговорящего устройства, установленных на патрульной автомашине, а также в режиме автопатрулирования, – прокомментировал нововведение директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.

Теперь полицейским нельзя останавливать водителя даже жестикуляцией. Исключение делают только для тех, кто работает на стационарных постах, – они могут останавливать машины взмахом руки, а также в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий.

А куда же отправят такое количество изъятых жезлов? – заволновались люди.

– Они будут находиться на хранении в подразделениях органов внутренних дел, – пояснил первый заместитель Комитета административной полиции МВД РК Алибек Кениспаев.

Кроме того, с введением новых правил патрулирования пешие патрули не смогут останавливать автомобили. Этим правом будут наделены только автопатрули в режиме постоянного движения либо остановки в местах аварийно опасных участков.

Конечно, пока не все участники дорожного движения привыкли к нововведению, но закон есть закон. Патрульные полицейские, проработав в новом режиме первую неделю нового года, столкнулись с тем, что не все водители реагируют на поднятую без жезла руку, многие проезжают мимо, не останавливаясь. Особенно непросто приходится автопатрулям в ночное время.

– Кто увидит регулировщика без жезла?! – возмущаются в социальных сетях алматинцы.

Но командир полка дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы ДВД города Алматы считает, что и без жезлов вполне можно справляться с порядком на дорогах.

– В работе ничего принципиально не изменилось, – комментирует Мурат Байгазинов. – Мы уже давно перешли на автопатрулирование, так что жезлами практически и не пользовались.

Однако командир полка ДПП отметил, что некоторые сложности у регулировщиков все же могут быть. Ведь им вместо жезлов ничего в руки не дали. А на большой дороге желательно привлекать к себе внимание несущихся мимо водителей. Алматинские полицейские пытаются компенсировать отсутствие жезлов, изобретая свои ноу-хау. Чего стоит эксперимент со светящимися в темноте светоотражающими перчатками. Кстати, видео мастер-класса с демонстрирующим ловкость сверкающих рук регулировщиком появилось в Сети.

Что касается вопроса о патрулировании в ночное время, когда рук полицейского может быть не видно, то для этого существуют светоотражающие жилеты. Но, конечно, гарантии, что они так же заметны, как светящийся жезл, нет.

– В ночное время регулируются только крупные магистральные перекрестки, а они, как правило, хорошо освещены, – прокомментировала нововведение пресс-секретарь Комитета административной полиции (КАП) МВД РК Ирина Лукьянина.– К тому же пешие патрули теперь не будут работать по надзору за дорожным движением, а будут нести службу по охране общественного порядка.

На сколько выросли водительские штрафы

Во сколько гражданам Казахстана обойдутся различные проступки в наступившем году?

В наступившем году размер одного месячного расчетного показателя составит 2269 тенге. Это на 148 тенге больше по сравнению со ставкой прошлого года. Соответственно, возрастут с января и размеры штрафов.

Здесь приведены наиболее распространенные административные взыскания, пересчитанные в соответствии с МРП, принятым на 2017 год.



Превышение скорости на 10–20 км/ч – 22 690 тенге.

Превышение скорости на 20–40 км/ч – 34 035 тенге.

Превышение скорости более чем на 40 км/ч – 68 070 тенге.

Проезд переходов, перекрестков, переездов

Проезд на запрещающий сигнал светофора – 22 690 тенге.

Выезд на перекресток в случае затора, который привел к созданию препятствия, – 22 690 тенге.

Не уступил дорогу пешеходу – 22 690 тенге.

Не уступил дорогу ТС спецслужб с включенными проблесковыми маячками – 15 883 тенге.

Маневрирование

Не подал сигнал перед началом маневра – 11 345 тенге.

Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены, – 22 690 тенге.

Движение на проезжей части

Движение по пешеходным дорожкам, обочинам и тротуарам – 34 035 тенге.

Остановка, стоянка

Остановка или стоянка на тротуарах, клумбах, детских или спортивных площадках – 34 035 тенге.

Остановка или стоянка ТС на проезжей части, создание препятствий для движения других ТС – 45 380 тенге.

Остановка или стоянка в местах, отведенных для остановки или стоянки ТС инвалидов, – 113 450 тенге.

Другие нарушения

Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, – 22 690 тенге.

Управление ТС водителем, не имеющим при себе водительского удостоверения или временного удостоверения, –

11 345 тенге.

Управление ТС лицом, не имеющим права управления им, – 34 035 тенге.

Управление ТС водителем, лишенным права управления ТС, – 22 690 тенге.

Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения ПДД – 11 345 тенге.

Василий ШУПЕЙКИН, Ирина ВАСИЛЬЕВА