Что делать, если…

Алматы: инструкция по применению

Вести здоровый образ жизни, заниматься спортом – задача, поставленная Главой государства перед казахстанцами. И надо сказать, выполняется она с усердием – множество спортивных секций, клубов и центров тех или иных видов спорта организовано в стране за годы Независимости.

Самыми популярными спортивными увлечениями алматинцы называют катание на коньках и лыжах. И верно, нам ли не использовать для этих целей высокогорный спортивный комплекс «Медеу» и крутые склоны привалов Заилийского Алатау! Ежегодно тысячи новичков становятся на лыжи и коньки. И мало кто из них, катаясь, думает о безопасности, хотя не лишним будет прислушаться к нескольким полезным советам.

…решили освоить слаломные лыжи

Чтобы сохранить собственное здоровье и избежать травм при катании на лыжах, перед поездкой на заснеженные спуски необходимо несколько недель готовить себя к нагрузкам, которые неизбежны во время такого активного отдыха.

– Перед выходом на сам спуск нужно разогреть свое тело, – советует инструктор по горному спуску Георгий Славич. – Достаточно сделать несколько разогревающих упражнений, чтобы привести мышцы в активное состояние. Полезно немного прогуляться вниз по горе.

Уже скользя на лыжах, строго соблюдайте правила безопасности: не нужно обгонять впереди едущих лыжников, поскольку это чревато падением; если вы упали, не надо мгновенно подниматься – движения должны быть плавными и аккуратными; не стоит сразу после падения продолжать движение, лучше найти свободное от людей местечко, чуть-чуть отдохнуть и восстановить дыхание.

Немаловажную роль для безопасности играет качественная экипировка для катания на лыжах. Здесь важно не экономить: одежда и защита хорошего качества уберегут лыжника от обморожения и дополнительных травм.

…хотите прокатиться на санках

Санки – пожалуй, самое излюбленное для всех с детства зимнее средство передвижения. Причем роль санок может исполнять что угодно – и шины, и картонки, и пластиковые или металлические листы, и более удобные и приспособленные для этого предметы.

– Самые распространенные – ледянки, – рассказывает травматолог Наталья Березко. – Это пластиковые тазиковидные предметы, в которые садятся для спуска с горки. Они неуправляемы, но при гладкой поверхности могут набирать большую скорость. А потому часты такие травмы, как ушибы, травмы коленей, локтей, головы, рваные раны мышц ног и ягодиц.

Металлические санки – быстрые, удобные, плохо поддаются управлению, крайне болезненно врезаются в окружающих людей. Для катания на таких санках характерны переломы конечностей, ушибы, сотрясение мозга.

Снегокаты – улучшенный вариант санок, оборудованный сиденьем, рулем и даже тормозами. Из-за высокой посадки при катании на снегокате чаще всего страдают верхние конечности и голова.

Если падение с санок неизбежно, нужно попробовать максимально уменьшить возможность получения травмы, советует врач. В первую очередь нужно попытаться притормозить и свернуть с основной трассы.

…не хотите получить травму на катке

Кто хоть раз вставал на коньки, хочет обязательно попробовать еще. Секрет кроется в неимоверном количестве адреналина, получаемого во время катания. И не важно, насколько уверенно вы стоите на коньках, – удовольствие и азарт на льду гарантированы каждому. Полтора-два часа энергичных занятий на катке благотворно влияют на весь организм. Это тренировка для сердечно-сосудистой и дыхательной систем, улучшение координации движений и работы органов пищеварения, укрепление иммунитета. Но научиться кататься на коньках без падения невозможно...

– Самое первое, о чем следует позаботиться, чтобы в коньках было максимально удобно, – советует мастер спорта по фигурному катанию Елена Соловей. – Если размер или форма неподходящие, могут развиться самые разные травмы сухожилий и стопы. Это характерно для новичков. Профессионалы же этого вида спорта чаще страдают от травм связок и суставов ног. А любители природных катков чаще всего повреждают руки.

Чтобы сократить количество травм, нужно помнить, что нельзя падать на колени или на выпрямленные руки. Лучше всего постараться повернуться и приземлиться на наружную поверхность бедра. При этом руки должны быть согнуты в локтях и максимально прижаты к телу. Перед выходом на каток лучше всего отдельно поучиться тормозить, чтобы не задеть катающихся рядом с вами.

…решили встать на сноуборд

Немалой популярностью пользуется у нас и катание на сноуборде.

– Менее всего здесь травмируются ноги, так как они располагаются на одной плоскости, – рассказывает сноубордист Ержан Абыкаев. – Гораздо больше подвержена травматизму голова, ягодицы и верхние конечности. Так что шлем – это обязательный атрибут сноубордиста.

Падая со сноуборда, следует сжать пальцы в кулак, а сами руки крепко прижать к туловищу. Падать следует на бок, а ноги постараться вывести вверх – это дает шанс снова встать в вертикальное положение. Падая на спину, следует сгруппироваться, чтобы не травмировать голову или шею.

…что делать, если ваш спортинвентарь опасен для окружающих

– Слышал, что за использование нунчаков можно «схлопотать» срок, так как они приравнены к холодному оружию, – интересуется алматинец Владимир. – Как быть, если я занимаюсь спортом и мне приходится возить их с собой в автомашине? Хотелось бы узнать, какие категории нунчаков относятся к холодному оружию, а какие можно изготавливать и использовать для тренировки или самозащиты.

– Нунчаки являются боевым оружием самураев и ниндзя, – просвещает мастер спорта, тренер боевых искусств Леонид Сон. – Есть три категории этой экзотической атрибутики: тренировочные резиновые, сделанные из шланга и пластика, для тренировок начального уровня; обычные деревянные или пластиковые нунчаки, с которыми необходимо отрабатывать технику; тяжелые пластиковые или металлические нунчаки для развития силы и выносливости.

В зависимости от заключения эксперта определяется, относится ли тот или иной предмет к оружию.

Эксперты устанавливают: сходство формы и размеров; вес ударного элемента (возможно, одного) должен быть не менее 100 граммов; прочность всей конструкции в целом. Только после экспертизы нунчаки могут быть признаны холодным оружием.

Если же вы просто носите с собой нунчаки, а вас остановил сотрудник полиции и обнаружил их, то здесь вопрос о применении в отношении владельца статьи 251 УК РК будет зависеть от заключения экспертизы. Обычно эксперты помимо материала, из которого выполнен исследуемый предмет, оценивают такие параметры, как прочность, наличие дополнительных приспособлений (набитые гвозди, шипы и т.д.), удобство ухвата и т.п., и при наличии трех-четырех положительных признаков нунчаки будут признаны холодным оружием.

Нунчаки для тренировок могут квалифицировать как тренировочные, при этом оценивается способ изготовления – заводской или кустарный. Если нунчаки изготовлены кустарным способом – признают холодным оружием, если заводским – могут признать «холодным оружием ударно-раздробляющего действия, изготовленным в заводских условиях, применяемым в тренировочных целях». Место такого оружия – тренировочный зал, и ношение его за пределами спортивного зала будет равносильно «незаконному хранению и ношению холодного оружия».

…хочется пострелять из лука

– С недавних пор увлекся стрельбой из лука/арбалета, – делится алматинец Жанболат. – Теперь хочу применить его на охоте. Нужно ли для этого разрешение? Тренируюсь за городом, так как специальных тиров у нас, по-моему, нет. Что будет, если при досмотре моей машине обнаружат лук/арбалет? Привлекут ли меня? У меня нет никаких разрешительных документов, только товарный чек (приобретал за границей).

– Эти вопросы регламентирует Закон Республики Казахстан от 30 декабря 1998 года № 339-I «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 27.07.2007 года), – просвещает юрист Нурлан Еренчин. – В частности, он запрещает «хранение или использование вне спортивных объектов спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом либо спортивного пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и калибра более 4,5 миллиметра, а также спортивного холодного клинкового оружия; хранение и использование вне спортивных объектов метательного оружия силой натяжения тетивы свыше 14 килограммов без разрешения на его хранение и использование, за исключением хранения и использования луков и арбалетов для проведения научно-исследовательских и профилактических работ, связанных с иммобилизацией и инъекцинированием объектов животного мира».

Так что если криминалист признает, что это оружие, то срок заключения вам действительно грозит. Добросовестный производитель выдает сертификаты, подтверждающие, что это не является оружием, там же указаны его характеристики. При наличии такого документа будет легче получить заключение специалиста.

– Хочу приобрести лук для отдыха и развлечений, – интересуется алматинка Алина. – Нужно ли нести купленный лук на экспертизу? А если сделать лук самостоятельно, нужна ли экспертиза?

В постановлении правительства РК от 29 ноября 2007 года № 1146 «Об утверждении криминалистических требований и методов испытания гражданского и служебного оружия и патронов к нему» сказано, что «лук для отдыха и развлечений, не являющийся метательным оружием, имеет усилие натяжения от пяти до десяти килограммов и конструкцию стрелы, исключающую ее проникновение в сухую сосновую доску на глубину более 8 миллиметров».

Так что определять мощность лука у эксперта или самостоятельно – это ваша ответственность. Но если лук окажется мощнее десяти килограммов, то это уже проблема. А в остальном – выбор за вами.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА