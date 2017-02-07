Что делать, если...

Алматы: инструкция по применению

Недаром в народе говорят: хочешь потерять друга – дай ему взаймы. Но жизнь есть жизнь, и зарекаться нельзя ни от чего: ни от займа денег, ни от дележа квартиры, ни от других непредвиденных случаев.

…собираетесь дать деньги взаймы?

Сразу возникает вопрос: а как обезопасить себя, то есть иметь гарантии возврата своих кровных? Оказывается, в этом случае лучше всего потребовать собственноручно написанную должником расписку. Она надежнее нотариального договора займа. Как выяснилось, расписка вообще не удостоверяется нотариально, такого нотариального действия просто нет. Удостоверить можно только договор займа. Но, как показывает практика, такой документ может оказаться филькиной грамотой и взыскать долг по нему будет очень сложно.

Юрист Нурлан Касеинов поясняет, что в соответствии со статьей 717 ГК РК, договор займа считается заключенным с момента передачи денег. То есть, если на руках есть только договор займа, даже нотариально удостоверенный, но нет расписки, то ответчик в суде может заявить, что договор был составлен, но фактически денег он не получал. И суд откажет истцу во взыскании долга на законных основаниях.

Чтобы вернуть в этом случае свои деньги, в суде потребуется документ, подтверждающий их фактическую передачу. Таким документом является простая расписка. Причем наличие или отсутствие свидетелей сделки для суда значения не имеет. Вот примерный шаблон: «Расписка. 13 января 2016 года. Город Алматы. Я, Иванов Иван Иванович, проживающий по адресу: город Алматы, микрорайон 20, дом 1, кв. 1, взял у Сидорова Сидора Сидоровича деньги в долг в размере 1 (один) тенге, сроком до 13 января 2036 года. Указанную сумму на руки получил 13 января 2016 года, претензий не имею. Расписка написана мной собственноручно. Иванов И. И. Подпись».

Судебная практика показывает, что любая расписка, как бы она ни была написана, карандашом, фломастером или авторучкой, на клочке тетрадного листка или салфетке, является доказательством исключительно серьезным, и практически всегда по ним суды взыскивают суммы долга. При этом не имеет значения, в какой валюте указана сумма займа, поскольку взыщут по курсу.

Так что, если возникло неодолимое желание одолжить кому-нибудь денег, обязательно берите расписку, а нотариально оформлять договор вовсе не обязательно.

…собираетесь дать задаток в счёт будущей покупки

– Собираюсь приобретать гараж, – просит совета алматинка Элеонора. – Помимо договора о купле-продаже хотелось бы иметь у себя какой-либо документ, подтверждающий, что я заплатила за него определенную сумму. Дело не в подстраховке, а в том, что сумма немаленькая, да и продавец, честно сказать, не совсем внушающий доверие. Так вот у меня теперь проблема: что это будет – расписка или какой другой документ, и как мне это оформить? Ведь, насколько мне известно, нотариусы не удостоверяют такого рода сделки, как передача денег.

– Здесь есть несколько вариантов, – просвещает юрист. – Первый – расписка в получении денег, собственноручно написанная получателем денег, и это будет вполне нормальный документ, подтверждающий исполнение вами обязательств по договору купли-продажи; второй – та же расписка, но составленная с участием двух свидетелей, не являющихся вашими родственниками; третий – передача денег с участием банка (зачисление на счет получателя), в этом случае банк выдаст вам квитанцию; четвертый – перечисление денег почтовым переводом: у вас останется квитанция почтового перевода; пятый – передача денег через депозит нотариуса (статья 85 Закона РК «О нотариате»), нотариус выдаст подтверждение о приеме денег в депозит для дальнейшей передачи. В последнем случае при нотариусе вы должны передать деньги продавцу, о чем он прямо указывает в договоре купли-продажи: покупателем уплачена энная сумма денег, остальная часть будет уплачена такого-то числа, после чего договор вступит в силу.

…хотите принять в дар часть квартиры

– У нашей семьи есть приватизированная квартира, – интересуется Екатерина. – Всего нас пять сособственников. Мой отец хочет подарить свою часть (1/6) мне. Нотариус говорит, что для оформления сделки нужно согласие остальных собственников. Якобы приватизированное имущество является совместной, а не долевой собственностью. Подскажите, прав ли нотариус и если да, то где в законе это написано? Я нашла только, что долевой собственностью можно распоряжаться по своему усмотрению без согласия сособственников. Но как в нашем случае понять, совместная у нас собственность или долевая?

– Ваш нотариус абсолютно прав, – консультирует юрист Эльдар Еренчин. – Гражданский кодекс РК (статья 219) гласит, процитирую дословно:

«1. Общая совместная собственность существует в виде: общей собственности супругов; общей собственности членов крестьянского хозяйства; общей собственности на приватизированное жилище.

2. Законодательными актами могут быть предусмотрены и другие виды общей совместной собственности.

3. Общая совместная собственность устанавливается и существует, если договором между ее участниками не предусмотрено иное».

А статья 220 того же кодекса гласит:

«1. Участники совместной собственности, если иное не предусмотрено соглашением между ними, сообща владеют и пользуются общим имуществом.

2. Распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, осуществляется по согласию всех участников, которое предполагается независимо от того, кем из участников совершена сделка по распоряжению имуществом.

3. Каждый из участников совместной собственности вправе совершать сделки по распоряжению общим имуществом, если иное не вытекает из соглашения всех участников. Совершенная одним из участников совместной собственности сделка, связанная с распоряжением общим имуществом, может быть признана недействительной по требованию остальных участников по мотивам отсутствия у участника, совершившего сделку, необходимых полномочий только в случае, если будет доказано, что другая сторона о сделке знала или заведомо должна была знать об этом.

При совершении сделок, требующих нотариального удостоверения или государственной регистрации, согласие других участников совместной собственности на совершение сделки должно быть подтверждено в нотариальном порядке».

…хотите подарить автомобиль

– Мой женатый брат хочет подарить мне автомобиль, приобретенный уже после его женитьбы, – делится радостью алматинец Ержан. – Потребуется ли для этого согласие его супруги?

Такое согласие требуется, иначе есть риск оспаривания сделки со стороны жены брата.

– При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается согласие другого супруга, – просвещает юрист. – Сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению общим имуществом супругов, может быть признана судом недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга только по его требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона знала или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение данной сделки.

Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном законом порядке, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга.

Супруг, нотариально удостоверенное согласие которого на совершение указанной сделки не было получено, вправе требовать признания сделки недействительной в судебном порядке в течение трех лет со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки.

…не хотите отдавать долг родителям

– Три месяца назад я попросила у отца деньги на машину, заранее обговорив, что ближайшие несколько лет не смогу отдать однозначно, – делится алматинка Лигейя. – Он мне дал деньги, сказав, что не требует возврата вообще. Естественно, все наши договоренности были устными. Теперь он уже второй раз за неделю требует у меня деньги назад, угрожает, что лишит меня возможности ездить на авто, что я ему должна. Насколько правомерны его требования?

– О какой сумме идет речь? – интересуется юрист. – Кто присутствовал при передаче денег? Есть какие-либо доказательства, подтверждающие, что отец передал вам деньги (сообщения по телефону, электронной почте, записанные телефонные переговоры)?

Подаренные деньги не подлежат возврату, но если ваш отец будет настаивать, что дал вам деньги взаймы или требовать признания устного договора дарения (займа) недействительным, то ему придется доказать, что он дарил вам деньги. Шансов у него практически нет, только, если вы сами подтвердите факт дарения.

В соответствии с законом даритель вправе отменить дарение только если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения или если обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя большую неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной утраты.

В вашем случае, насколько я понял, таких случаев не было. Так что не переживайте. Но с отцом, конечно же, необходимо помириться и не доводить дела до суда.

…хотите сделать пожертвование

Допустим, религиозное объединение жертвует на уставную деятельность другому религиозному объединению автомобиль, находящийся на праве собственности.

– Правильно ли будет заключить договор о пожертвовании? – спрашивает сестра Мария. – И можно ли обозначить стороны такого договора как «жертвователь» и «одаряемый»? Правильно ли будет заключить договор о пожертвовании?

– В соответствии с пунктом 3 статьи 516 ГК РК (Особенная часть) пожертвование имущества гражданину должно быть, а юридическим лицам может быть обусловлено жертвователем использованием этого имущества по определенному назначению, просвещает юрист……… – При отсутствии такого условия пожертвование имущества гражданину считается обычным дарением, а в остальных случаях пожертвованное имущество используется одаряемым в соответствии с назначением имущества.

Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для использования которого установлено определенное назначение, должно вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества.

Таким образом, целесообразнее и проще заключить обычный договор дарения.

– ТОО хочет оказать помощь мечети в виде оплаты коммунальных платежей, – интересуется алматинец Марат. – Каким договором это лучше оформить? Можно ли сделать договор дарения денежных средств?

В подобных случаях юристы советуют оформлять договоры безвозмездной благотворительной (спонсорской) помощи.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА