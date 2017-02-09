Что делать, если…

Алматы: инструкция по применению

Долги по оплате горожанами коммунальных услуг – серьезная проблема. Часто от председателей КСК приходится слышать, что денег на содержание дома не хватает именно из-за того, что некоторые люди годами не рассчитываются по статье «Расходы на содержание жилья».

Вместе с тем возникает и обратный вопрос: почему управдомы не взыскивают долги с недобросовестных жильцов, как это предусмотрено законом?

По словам большинства руководителей кооперативов собственников квартир, именно должники – самый острый камень преткновения на пути к достижению благоустройства дворовых территорий и эстетического вида домов.

– Каким образом ведете вы работу с должниками? – задаем мы один и тот же вопрос председателям.

Ответ как под копирку:

– Подавать в суд на взыскание долгов очень сложно. Кроме того, что это материальные затраты – госпошлина, так еще и невозможно приложить к иску необходимые документы: копию удостоверения личности ответчика, его ИИН. Найти эти конфиденциальные данные не представляется возможным, потому и не взыскиваем.

В одном КСК и вовсе председатель завила:

– Должников мы из членов нашего кооператива исключаем!

И что с того? Живет человек за счет других и радуется.

Каков же на самом деле порядок подачи иска по взысканию долгов перед КСК? Думаем, эта информация будет интересна и полезна всем – и председателям КСК, и жильцам многоквартирных домов.

…хотите взыскать долги по РСЖ в судебном порядке

– Исковое заявление подается в суд первой инстанции в письменной форме либо в форме электронного документа, – поясняет независимый юрист Эльдар Еренчин. – В заявлении должны быть указаны:

1) наименование суда, в который подается исковое заявление;

2) фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) истца, дата его рождения, место жительства, индивидуальный идентификационный номер, а если истцом является юридическое лицо, то его полное наименование, место нахождения, бизнес-идентификационный номер и банковские реквизиты; наименование представителя и его адрес, если заявление подается представителем. В заявлении должны быть указаны сведения об абонентском номере сотовой связи и электронном адресе истца и представителя, если они имеются;

3) фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) ответчика, его место жительства, индивидуальный идентификационный номер (если он известен истцу), если ответчиком является юридическое лицо, то его полное наименование, место нахождения, банковские реквизиты (если они известны истцу) и бизнес-идентификационный номер (если он известен истцу). В заявлении должны быть указаны сведения об абонентском номере сотовой связи и электронном адресе ответчика, если они известны истцу;

4) суть нарушения или угрозы нарушения прав и свобод гражданина или законных интересов истца и требования истца;

5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, а также содержание доказательств, подтверждающих эти обстоятельства;

6) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это установлено законом или предусмотрено договором;

7) цена иска, если иск подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм;

8) перечень прилагаемых к исковому заявлению документов.

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при наличии полномочия на подписание искового заявления. При подаче иска в форме электронного документа он удостоверяется электронной цифровой подписью истца или его представителя.

К исковому заявлению прилагаются:

1) документ, подтверждающий направление ответчику или его представителю, третьим лицам копий искового заявления и приложенных к нему документов;

2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;

3) доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя;

4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;

5) документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора, если этот порядок установлен законом или предусмотрен договором;

6) ходатайство истца об истребовании доказательств, если доказательства находятся у ответчика или третьего лица;

7) копии устава, свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации), если иск предъявлен юридическим лицом.

К исковому заявлению, подаваемому в форме электронного документа, прилагаются в электронной форме копии документов, указанных в части первой настоящей статьи.

Как видите, ни о какой копии удостоверения речи не идет. А ИИН любого гражданина можно найти на сайте Департамента государственных доходов.

При непогашении членом КСК задолженности в течение трех месяцев после установленной даты платежа без уважительных причин кооператив вправе обратиться в суд. А так как в уставе любого кооператива прописана обязанность защищать интересы собственников жилья, то, соответственно, взыскание долгов с недобросовестных собственников квартир – святая обязанность руководства КСК по отношению к основной сознательной части жильцов.

Важно отметить, что на задолженность по РСЖ срок исковой давности не распространяется и суды, как правило, не затягивают рассмотрение подобных исков – в течение двух недель выносится судебный приказ о взыскании задолженности. При этом присутствие самого должника совсем не обязательно. Но если ответчик не согласен с вынесенным судебным приказом, он может заявить об этом. Судебный приказ будет отменен, и рассмотрение иска о взыскании долга будет проходить уже в обычном порядке – в течение двух месяцев. Если иск КСК будет удовлетворен и вступит в законную силу, то взысканием долга будет заниматься уже служба судебных исполнителей.

Конечно, судебным исполнителям не очень хочется заниматься взысканием небольших долгов. В КСК это, как правило, несколько десятков тысяч тенге. На такую «мелочь» у них не хватает времени. Но в случае с исполнительным производством в силу вступает уже административная ответственность за неявку к судебному исполнителю, за неисполнение судебного решения вплоть до уголовной.

Так что с долгами перед КСК лучше не шутить: взыскать их добросовестному председателю, которому нечего скрывать перед своими работодателями, вполне реально. Было бы желание.

…вам начислили пени

– Согласно пункту 4 статьи 50 Закона РК «О жилищных отношениях» «…при просрочке собственниками помещений обязательных платежей в счет общих расходов за каждый просроченный день, начиная с первого дня последующего месяца, на сумму долга начисляется пеня в размере, установленном законодательством», – просвещает бухгалтер КСК Надежда Зарькова. – В настоящее время ставка рефинансирования установлена Национальным банком РК в размере 5,5 процента годовых, то есть 0,015 процента в день.

В некоторых КСК происходит начисление пени в размере 0,1 процента за каждый день просрочки, что составляет 36,5 процента годовых. В результате у КСК возникает коммерческий доход в размере 31 процента годовых от суммы РСЖ. То есть вычислительный центр по коммунальным платежам и КСК, не имея индивидуальных договоров с собственниками квартир, могут завышать процентную ставку пени.

– Будьте бдительны, – предупреждает горожан бухгалтер КСК. – Сохраняйте квитанции по коммунальным платежам за несколько лет, чтобы в случае необходимости можно было доказать неправильное начисление платежей и пени.

…вам не нравится сервисная компания, обслуживающая ваш дом

Собственники помещений вправе заключить индивидуальные договоры об оказании жилищно-эксплуатационных и коммунальных услуг с организациями, предоставляющими такие услуги. При этом оказываемые коммунальные услуги должны соответствовать техническим требованиям, предусмотренным национальным стандартом и техническим регламентом.

Рассмотрим живой пример.

Собственники квартир в мае 2016 года направили в адрес своего КСК «Салют» и принадлежащей ему сервисной компании ИП «Уразов» заявления о заключении индивидуальных договоров, но ответа так и не получили. Поэтому согласно заявлению по умолчанию с июня 2016 года прекратили оплачивать услуги управляющей и сервисной компании.

Согласно письму ИП «Уразов» договоры заключены индивидуально с председателем, но через другой КСК. Оплата за предоставленные услуги по техобслуживанию внутридомовых сетей производилась собственниками квартир по счетам-квитанциям через банки путем прямого перечисления на расчетный счет ИП «Уразов». Индивидуальные договоры с собственниками квартир не заключались, акты выполненных работ и счета-фактуры не оформлялись, кассовые чеки не выдавались, то есть факт оказания услуг документально не подтверждается. А потому ПКСК «Салют» не имеет права требовать от собственников квартир погашения задолженности по техобслуживанию внутридомовых инженерных систем.

В этом случае собственники квартир поступили грамотно. Теперь в соответствии с законом они могут выбрать любую другую сервисную компанию для обслуживания своего жилья. Это происходит по волеизъявлению большинства после проведения поквартирного письменного опроса не менее двух третей всех квартировладельцев. Решение оформляется протоколом. И только после того, как жильцы заключат с сервисной компанией индивидуальные договоры на обслуживание, коммунальщики смогут получать оплату за свой труд на законных основаниях.

Закон РК «О жилищных отношениях». Статья 50. Участие собственников помещений (квартир) в расходах на содержание общего имущества объекта кондоминиума.

(И здесь сделаем оговорку: участие в расходах на содержание кондоминиума осуществляется независимо от того, зарегистрирован в управлении юстиции или нет ваш многоквартирный дом. Помните, он со дня введения в эксплуатацию и заселения, по сути, является кондоминиумом).

1. Собственники помещений (квартир) обязаны участвовать в расходах на содержание общего имущества объекта кондоминиума.

Расходы на содержание общего имущества объекта кондоминиума производятся ежемесячно.

Размеры расходов на содержание общего имущества объекта кондоминиума устанавливаются соразмерно доле собственника помещения (квартиры) в общем имуществе.

Дополнительные расходы, не относящиеся к расходам на содержание общего имущества объекта кондоминиума, не могут возлагаться на собственников помещений (квартир) без их письменного согласия.

4. При просрочке собственниками помещений обязательных платежей в счет общих расходов за каждый просроченный день, начиная с первого дня последующего месяца, на сумму долга начисляется пеня в размере, установленном законодательством.

На требование по погашению задолженности срок исковой давности не распространяется.

Закон РК «О внесении изменений и дополнений» от 22.07.2011 г. № 479-IV вступил в действие с 17.08.2011 года. До этой даты срок исковой давности был три года.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА