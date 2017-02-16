Что делать, если…

Алматы: инструкция по применению

Большинство алматинцев проживают в многоквартирных домах, обслуживаемых самыми разными органами управления – КСК, ИП, ПК, ТОО. И всех их роднит то, что расходы на содержание жилья должны нести солидарно все собственники помещений этих домов – жилых и нежилых. Но не все бывает нам понятно не только при оплате коммунальных платежей, но и в других житейских ситуациях.

…вы не знаете, что такое РСЖ

– В наших квитанциях по оплате коммунальных платежей есть статья «РСЖ». Что относится к этим платежам? – спрашивает алматинец Талгат. – В нашем КСК я так и не смог добиться ответа.

Специалисты Управления жилья и жилищной инспекции города Алматы поясняют:

– Согласно подпункту 40 статьи 2 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях» расходы на содержание жилого дома (жилого здания) – обязательная сумма расходов собственников помещений (квартир) посредством ежемесячных взносов, установленных решением общего собрания, на: эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума; содержание земельного участка; расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета потребления коммунальных услуг; расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума; взносы на накопление денег на предстоящий в будущем капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума или отдельных его видов.

Расходы на содержание общего имущества кондоминиумов зависят от типа дома, этажности, количества подъездов, конструктивных особенностей, площади и благоустройства придомовой территории и прочих индивидуальных особенностей застройки, их технического состояния и степени физического износа.

Таким образом, размеры расходов, которые собственники квартир (помещений) ежемесячно несут путем перечисления взносов, должны быть установлены решением общего собрания собственников квартир (помещений) и включают в себя вышеперечисленные составляющие.

…вы не знаете, какова ваша доля в общедомовом имуществе

– Знаю, что в нашем доме зарегистрирован кондоминиум, а значит, все мы, жильцы, являемся хозяевами всего дома вместе с нежилыми помещениями и коммуникациями, – интересуется горожанка Дана. – Как определить мою долю как собственника квартиры в общем имуществе объекта кондоминиума?

Специалисты разъясняют:

– В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Закона «О жилищных отношениях» доля каждого собственника помещений или иного правообладателя в общем имуществе неотделима от индивидуальной (раздельной) собственности на принадлежащее ему помещение.

Размер доли определяется отношением полезных площадей жилых и (или) нежилых помещений, находящихся в индивидуальной собственности, к сумме полезных площадей всех жилых и площадей нежилых помещений, находящихся в данном объекте кондоминиума. Такая доля не может быть выделена в натуре.

…вы не знаете, что такое ОДН

Специалисты Управления жилья и жилищной инспекции города Алматы поясняют:

– Оплата потребленных коммунальных услуг на общедомовые нужды (ОДН) определяется общим собранием собственников помещений (квартир), где принимается один из двух возможных вариантов расчета.

Первый – когда ОДН будет оплачивать орган управления объектом кондоминиума из собственных средств по показаниям приборов учета. При этом необходимая сумма расходов в любом случае будет включена в затраты на содержание общего имущества объекта кондоминиума.

Второй – когда жильцы дома самостоятельно будут производить оплату за ОДН непосредственно в энергоснабжающую организацию в соответствии с заключенным договором.

Согласно пункту 28 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РК от 7 декабря 2000 года № 1822, КСК рассчитываются с энергоснабжающей организацией за энергию, расходуемую на общие домовые нужды, по приборам учета, установленным на границе эксплуатационной ответственности, по утвержденному в установленном порядке тарифу.

Согласно статье 42-1 Закона РК «О жилищных отношениях» на собраниях собственников помещений (квартир) рассматриваются и принимаются решения по вопросам, связанным с управлением и содержанием объекта кондоминиума.

В случае если собственники квартир на общем собрании собственников не проголосовали за индивидуальную оплату ОДН по электроэнергии, то обязанность по оплате ложится на орган управления объектом кондоминиума, который в свою очередь должен учесть эти затраты в составе эксплуатационных расходов на содержание жилого дома при взимании указанной платы.

Решение собрания собственников помещений (квартир) оформляется протоколом и не должно противоречить законодательству Республики Казахстан.

Принятое решение является обязательным для всех собственников помещений (квартир) и является документом для рассмотрения спорных и иных вопросов в судах и других государственных учреждениях как волеизъявление собственников помещений (квартир).

…если количество проживающих в квартире изменилось

– В своей квартире мы с мужем и двумя детьми проживаем уже более двадцати лет, – рассказывает алматинка Светлана. – Наш старший сын стал взрослым, женился и теперь проживает отдельно от нас со своей семьей. Но в квитанциях по оплате коммунальных платежей в графе «количество проживающих» нам по-прежнему выставляют четыре человека. В КСК не хотят помочь с этим вопросом. Как нам быть? Ведь фактически в нашей квартире проживает трое, а платим за четверых.

– Чтобы изменить количество проживающих в квартире, потребителю нужно обратиться к любому из поставщиков, так как информационная база сейчас единая и любые изменения автоматически отражаются у всех вне зависимости от того, как данный поставщик производит начисления, – просвещает начальник отдела рекламы и РR АО «АЛСЕКО» Наталья Бондарева. – Рекомендуем обратиться в «АлматыЭнергоСбыт», так как они работают оперативно.

…в соседней квартире живут квартиранты

– В нашем доме очень много квартирантов – около трети всех проживающих, – делится алматинец Олжас. – А несут ли какую-нибудь ответственность по содержанию дома арендаторы?

– Согласно статье 36 Закона РК «О жилищных отношениях» наниматель (арендатор) помещения, а также другие лица, не являющиеся его собственниками (иными правообладателями) или их представителями, не имеют права голоса и не могут иным образом участвовать в управлении объектом кондоминиума, но обязаны соблюдать правила, общие для всех жильцов и нанимателей (арендаторов) помещений объекта кондоминиума, – поясняют специалисты Управления жилья. – Финансовые обязательства по оплате ежемесячных коммунальных расходов арендаторы несут только в том случае, если это предусмотрено договором аренды между ними и арендодателем по взаимному согласию сторон.

…вашу квартиру затопили по вине КСК

– В соответствии с пунктом 9 статьи 42 Закона РК «О жилищных отношениях», если в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей лицами, осуществляющими управление объектом кондоминиума (КСК в том числе), причинены убытки собственникам помещений (квартир), данные лица обязаны возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, – поясняет юрист Эльдар Еренчин. – Согласно статье 45 Закона РК «О жилищных отношениях» члены КСК (то есть собственники) не отвечают по долгам кооператива. Исходя из вышеизложенного следует, что лица, осуществляющие управление объектом кондоминиума, сами возмещают ущерб, нанесенный в результате недобросовестного исполнения своих обязанностей, а не за счет кооператива.

…вы не знаете, что такое «доля предельно-допустимых расходов»

С этим вопросом мы обратились в Управление занятости и социальных программ города Алматы.

– В Правилах предоставления жилищной помощи, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года № 2314, данное понятие определяется следующим образом, – поясняет руководитель управления Айгуль Ахметова. – «Доля предельно-допустимых расходов – отношение предельно-допустимого уровня расходов семьи (гражданина) в месяц на содержание жилого дома (жилого здания), потребления коммунальных услуг и услуг связи в части увеличения абонентской платы за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций, арендной платы за пользование жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, к совокупному доходу семьи (гражданина) в процентах».

То есть из данного определения следует следующее:

1) это отношение уровня ежемесячных расходов к совокупному доходу;

2) распространяется только на следующие расходы:

– содержание жилого дома;

– потребления коммунальных услуг;

– услуг связи в части увеличения абонентской платы за телефон;

– арендной платы за пользование жилищем, арендованным акиматами;

3) определяется в процентах.

…вы хотите получить жилищную помощь?

– Действительно ли при получении жилищной помощи квартира идет под залог, а собственник не может совершать каких-либо сделок, в том числе продать ее? – интересуется пенсионер Равиль.

– По жилищной помощи предоставлять квартиры в залог не требуется, – поясняет Айгуль Ахметова. – Есть Правила предоставления жилищной помощи, утвержденные постановлением Правительства РК от 30 декабря 2009 года № 2314. Детальный порядок определяют местные представительные органы. Основным критерием получения жилищной помощи является уровень коммунальных затрат в общем доходе семьи. В большинстве регионов Казахстана – 10%. Если в общей совокупной сумме доходов населения совокупные затраты на коммунальные услуги и за оплату абонентской платы за телефон, а также оплату за проведение ремонта, эксплуатационные работы превышают 10%, то на ту разницу, которая превышает 10%, данная семья становится претендентом на получение жилищной помощи.

Согласно Правилам для назначения жилищной помощи гражданин (семья) обращается в уполномоченный орган с заявлением и представляет следующие документы:

1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;

2) копию правоустанавливающего документа на жилище;

3) копию книги регистрации граждан;

4) документы, подтверждающие доходы семьи;

5) счета о размерах ежемесячных взносов на содержание жилого дома (жилого здания);

6) счета на потребление коммунальных услуг;

7) квитанцию-счет за услуги телекоммуникаций или копию договора на оказание услуг связи;

8) счет о размере арендной платы за пользование жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, предъявленный местным исполнительным органом.

Жилищная помощь оказывается по предъявленным счетам поставщиков услуг. Размер и порядок оказания жилищной помощи определяются местными представительными органами.

Для информации: Порядок содержания жилья и платы за его содержание регулируется следующими нормативными актами:

Постановлением Правительства РК от

1 декабря 2011 года № 1421 были утверждены Правила содержания общего имущества объекта кондоминиума, регулирующие отношения, возникающие в процессе содержания общего имущества объектов кондоминиума, входящих в жилищный фонд РК.

В соответствии с подпунктом 10-4 статьи 10-2 Закона РК «О жилищных отношениях» разработана методика расчета сметы расходов на содержание общего имущества объекта кондоминиума, утвержденная приказом председателя Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 12 декабря 2011 года № 479.

Методика предусматривает, что перечень услуг и работ по содержанию общего имущества объекта кондоминиума, а также перечень коммунальных услуг, предоставление которых обеспечивает орган управления объектом кондоминиума, определяются договором управления объектом кондоминиума. Методика не предполагает наличия исчерпывающего перечня расходов субъектов сервисной деятельности по содержанию общего имущества.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА