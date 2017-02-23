Что делать, если…

Алматы: инструкция по применению

В Алматы ежедневно регистрируется 15-20 дорожно-транспортных происшествий. Примерно в половине случаев ДТП люди получают травмы и несут материальные потери. Если ущерб, нанесенный автомобилям, возмещают страховые компании, то кто компенсирует вред, причиненный здоровью?

Всем известен факт, что автомобиль – это средство повышенной опасности. Но давайте прежде всего разберемся, что это такое? – говорит Эдуард Эдоков, председатель Казахстанского независимого автомобильного союза автомобилистов Казахстана.

Средство повышенной опасности – что это?

Источник повышенной опасности – это понятие, используемое в юридической науке для обозначения деятельности или предметов материального мира (и/или их свойств), которые могут быть особо опасны для окружающих. Практическое значение термина связано с особым порядком и основаниями возникновения и реализации деликатных обязательств в случае причинения вреда этим самым источником повышенной опасности.

– Понятие источника повышенной опасности неразрывно связано с научно-техническим прогрессом, – поясняет судья специализированного межрайонного экономического суда Эльвира Искакова. – В процессе развития техники и технологий выявилось, что определенные виды деятельности человека могут быть особо опасны для окружающих, связаны с «…объективной возможностью умаления личных или имущественных благ». В результате осуществления такой деятельности (или владения и пользования определенными вещами, по иной точке зрения) резко возрастает вероятность ненамеренного причинения вреда без вины его причинителя.

Однако обратимся к сухим, но крайне верным словам закона. Статьей 931 Гражданского кодекса Республики Казахстан предусмотрена ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих (источником повышенной опасности).

Далее эта статья гласит, что юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (транспортные организации, промышленные предприятия, стройки, владельцы транспортных средств и др.) обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на любом другом законном основании (договоре имущественного найма, доверенности на право управления транспортным средством в силу распоряжения компетентного органа о передаче источника и т. п.).

Кого считать владельцем средства повышенной опасносности?

– В соответствии с пунктами 7 и 10 Нормативного постановления Верховного суда от 9 июля 1999 года № 9 «О некоторых вопросах применения судами республики законодательства по возмещению вреда, причиненного здоровью» под владельцем источника повышенной опасности следует понимать юридическое лицо или гражданина, осуществляющих эксплуатацию источника повышенной опасности в силу принадлежащего им права собственности, права хозяйственного ведения, оперативного управления либо по другим основаниям (договору аренды, доверенности на управление транспортным средством, в силу распоряжения компетентного органа о передаче источника повышенной опасности и т. д.), – разъясняет закон судья Гульстан Алекенова.

Поняли, что такое средство повышенной опасности применительно к автомобилю?

Тогда можно переходить к главной теме рубрики «Что делать, если…»

…вред причинен сразу несколькими автовладельцами

– Владельцы источников повышенной опасности несут солидарную ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия источников (столкновения транспортных средств и т. п.) третьим лицам по основаниям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, – поясняет судья. – Вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях. При этом вред, причиненный по вине одной стороны, возмещается в полном объеме этой стороной; вред, причиненный по вине обеих или нескольких сторон, возмещается соразмерно степени вины каждой из них.

При невозможности установить степень вины каждой из сторон ответственность распределяется между ними поровну.

… необходимо возмещать ущерб потерпевшему

– При повороте направо на зеленый сигнал светофора в мою машину въехал водитель Субару, который, нарушив правила, не пропустил меня, – рассказывает алматинец Александр. – В результате я получил перелом руки и на целых три месяца оказался нетрудоспособным. Повреждения моего авто были восстановлены за счет страховой компании виновника ДТП. Могу ли я получить с виновника аварии еще и возмещение лечения и потерянной за время болезни зарплаты?

– При причинении потерпевшему увечья или иного повреждения здоровья возмещению подлежат утраченный им заработок (доход), который он имел бы либо определенно мог бы иметь, а также расходы, вызванные повреждением здоровья (на лечение, приобретение лекарств, дополнительное питание, посторонний уход, протезирование, санаторно-курортное лечение и др.), но только если заключением медико-социальной экспертной комиссии признано, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и не получает их бесплатно, – продолжает разъяснять судья Гульстан Алекенова.

При этом суды должны учесть, что при определении утраченного заработка (дохода) пособие по инвалидности, назначенное потерпевшему в связи с увечьем или иным повреждением здоровья, другие виды пособий, назначенные как до, так и после причинения вреда здоровью, а также пенсионные выплаты в счет возмещения не засчитываются. Также не подлежит зачету и заработок, получаемый потерпевшим после повреждения здоровья.

– Нормативным постановлением Верховного суда РК № 3 от 21 июня 2001 года «О применении судами законодательства о возмещении морального вреда» указано, что судебная защита личных неимущественных прав и благ, принадлежащих гражданам от рождения или в силу закона, и полное возмещение причиненного гражданам морального вреда является эффективным способом реализации конституционных прав и свобод, – поясняет закон судья Гульстан Алекенова.

Разберемся в словосочетании «моральный вред» с позиций закона.

Положением статьи 951 ГК РК дано такое разъяснение: моральный вред – это нарушение, умаление или лишение личных неимущественных благ и прав физических лиц, в том числе нравственные или физические страдания (унижение, раздражение, подавленность, гнев, стыд, отчаяние, физическая боль, ущербность, дискомфортное состояние и т. п.), испытываемые (претерпеваемые, переживаемые) потерпевшим в результате совершенного против него правонарушения. Моральный вред возмещается причинителем при наличии вины причинителя, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи. При этом следует учесть, что моральный вред возмещается в денежной форме.

Как определить размер морального вреда?

Для этого учитывается как субъективная оценка потерпевшим тяжести причиненного ему нравственного ущерба, так и объективные данные, свидетельствующие о степени нравственных и физических страданий потерпевшего: жизненная важность блага, бывшего объектом посягательства (жизнь, здоровье, честь, достоинство, свобода, неприкосновенность жилища и т. д.); тяжесть последствий правонарушения (убийство близких родственников, причинение телесных повреждений, повлекших инвалидность, лишение свободы, лишение работы или жилища и т.п.); характер и сфера распространения ложных позорящих сведений; жизненные условия потерпевшего (служебные, семейные, бытовые, материальные, состояние здоровья, возраст и др.), иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Что касается вопроса взыскания морального вреда с виновника ДТП, то следует отметить, что согласно пункту 12 Нормативного постановления Верховного суда РК от 21 июня 2001 года «О применении судами законодательства о возмещении морального вреда» на страховые организации не может возлагаться обязанность возмещать третьим лицам моральный вред в связи с наступившим страховым случаем.

…владелец авто не виноват в причинении вреда здоровью

Пользователь Facebook Искандер Мацаев опубликовал на своей странице видео «работы» автомошенников.

А дело было так…

Спрятавшийся за припаркованной у пешеходного перехода «Деликой» мужчина внезапно вылетает и падает на дорогу, будто его сбила иномарка, а затем начинает предъявлять претензии к водителю.

– При отсутствии вины сторон в причинении вреда ни одна из них не имеет права требовать возмещения вреда, – отвечает судья Эльвира Искакова. – Каждая из сторон несет в таком случае риск понесенных ею убытков.

Таким образом, можно смело делать вывод: для освобождения от ответственности за причинение вреда владелец источника повышенной опасности, в соответствии с действующим законодательством РК, должен доказать, что вред был причинен по умыслу потерпевшего или в силу обстоятельств неопределимой силы. То есть владелец автомобиля, сбивший на нем человека, может не возмещать причиненный вред, если докажет, что потерпевший сам бросился под колеса или наезд произошел, например, вследствие непредвиденного порыва ветра. Кроме того, он может быть освобожден от ответственности полностью или частично по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 935 Гражданского кодекса РК, а именно если грубая неосторожность самого потерпевшего способствовала причинению вреда. Если причинителем вреда является гражданин, суд может уменьшить размер возмещения исходя из материального положения причинителя вреда. При причинении вреда жизни и здоровью гражданина полный отказ в возмещении не допускается. Вина потерпевшего не учитывается при возмещении дополнительных расходов (статья 937 настоящего кодекса), возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти гражданина, а также при возмещении расходов на погребение.

В соответствии с частью первой статьи 917 ГК вред, причиненный неправомерными действиями (бездействием) имущественным или неимущественным благам и правам граждан и юридических лиц, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме.

…ваш автомобиль угнали и совершили на нем ДТП

– У меня со двора угнали автомобиль, и в тот же день угонщики совершили наезд на человека, – рассказывает алматинка Айгуль. – Я не сразу спохватилась и заявила в полицию об угоне. Что теперь мне за это будет?

– Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим источником, если докажет, что источник выбыл из обладания владельца в результате противоправных действий других лиц, – разъясняет закон судья. – Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, в таких случаях несут лица, противоправно завладевшие в данном случае вашим автомобилем. При наличии вины владельца в противоправном изъятии из его обладания источника повышенной опасности ответственность может быть возложена как на владельца, так и на лиц, завладевших источником повышенной опасности.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА