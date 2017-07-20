Что делать, если…

Алматы: инструкция по применению

Как правильно давать деньги в долг, “Вечерка” уже рассказывала. Настал черед рассказать о высшей математике: как суметь вернуть деньги в проблемной ситуации.

…вам не возвращают долг

– Если даже задолженность не гасится, не спешите обращаться в суд, начните переговоры с должником, – советует юрист Нурлан Мусапиров. – Сразу сделаем оговорку: редко бывает, что угрозы обращения в суд или еще куда-то заставляют должника начать расплачиваться с вами. Нужно грамотно поработать с должником до суда: собрать информацию о имуществе и его доходах, и, если видите, что он может погасить долг, нужно начинать разговаривать с ним.

Для этого необходимо отправить в письменной форме напоминание об оплате с указанием общей суммы долга, срока и порядка оплаты задолженности. Предложите конкретные варианты возврата долга, например предоставить рассрочку по уплате задолженности под проценты. Должник может не согласиться на такую меру. Направьте письмо-пояснение, в котором приведите конкретные преимущества предоставленной вами рассрочки, к примеру поэтапность, низкие проценты по сравнению с банковским кредитом, который он может взять для погашения долга.

…у должника нет денег

– Если должник не может рассчитаться деньгами, целесообразно предложить новацию – замену первоначального обязательства другим, предусматривающим иной предмет или способ исполнения, – продолжает просвещать Нурлан Мусапиров. – Иными словами, если у должника нет денег на текущий момент, но у него есть товары, работы, услуги, которые представляют для вас интерес, то вы можете заключить соглашение, по которому договор займа замените на другой, по которому должник выполнит для вас работу, окажет услугу или поставит товар.

…хотите простить долг

– Если все указанные варианты также невозможно использовать и вы исчерпали все другие, но деньги не вернули, а вы уверены, что задолженность безнадежна или просто истек срок исковой давности, простите долг, – советует юрист. – В этом случае в письме к должнику предложите заключить соглашение о прощении долга.

…ваш должник скрывается

В таких случаях, конечно, вы можете потратить время и деньги и попытаться самостоятельно найти должника через родственников, знакомых, контрагентов, но вы можете зря потратить время. Лучше попробовать другие законные варианты.

Например, можно воспользоваться тем, что закон предоставляет возможность вынести судебное решение в отсутствие должника, другими словами, нужно обратиться в суд с заявлением о вынесении судебного приказа или заочного судебного решения. Но к этому нужно подготовиться.

…хотите подать иск в суд на должника

– Прежде всего подумайте о судебных и других возможных расходах, чтобы не получилось так, что понесенные траты по взысканию в ходе исполнительного производства превысят сумму самого долга, – советует юрист. – Если же вы все же решили обратиться в суд, то прежде чем составлять иск, подготовьте и отправьте должнику претензию. При этом не должно быть пустых угроз: изначально нужно быть готовым срочно подавать в суд исковое заявление с ходатайством о наложении ареста на имущество должника, которое по иску впоследствии может быть использовано для удовлетворения ваших требований. Такие действия могут дать положительный результат.

При всех разговорах с должником желательно присутствие свидетелей. Для чего нужны все вышеперечисленные действия? На случай, если должник после разговора и получения письма-претензии начнет все свое имущество переписывать на своих родственников. С момента письменного предупреждения такие его действия могут быть рассмотрены как мошенничество, можно даже предупредить в письме должника и об этом. Главное, чтобы после предупреждения вы быстро обратились в суд с иском и ходатайством о наложении ареста на имущество недобросовестного должника, а возможно, и предприняли меры для возбуждения уголовного дела.

…не знаете, с чего начать

– Получите справку о месте жительства должника в ЦОНе, – продолжает просвещать юрист. – Напишите запрос в ЦОН со ссылкой на ст. 29 ГПК РК (иск подается по месту жительства ответчика). При этом, конечно, хорошо, если у вас есть все данные должника (Ф. И. О., дата рождения, ИИН), укажите их. Вам выдадут справку о месте регистрации (прописки) вашего должника. Нужно выяснить, какое имущество зарегистрировано на имя должника.

Подавайте заявление в суд, ходатайствуйте о наложении ареста на имущество должника, на его счета в банке. Желательно действовать сразу, как только наступил срок выплаты долга, а должника нет и он избегает контакта.

При наличии документов, удостоверяющих передачу кредитором должнику денег в долг, и других необходимых долговых документов (платежки, акты сверки и прочее) взыскатель быстро получит заочное решение суда, которое узаконит его право на взыскание долга.

...есть решение суда на взыскание долга

– На основании заочного решения суда вы получите исполнительный лист и затем передадите его судебному исполнителю, – растолковывает закон юрист. – Судебный исполнитель сам официально начнет искать должника, его имущество (если кредитор до суда не сделал это), то есть делать все, что необходимо для взыскания долга и исполнения судебного решения.

Для получения исполнительного листа необходимо подать заявление о его выдаче. Форма есть в канцелярии любого суда.

…место пребывания должника неизвестно

– В таком случае судебный исполнитель обязан предпринять меры по розыску должника, а именно – обратиться в суд по месту исполнения исполнительного документа с представлением об объявлении розыска должника через органы внутренних дел, антикоррупционную службу, службу экономических расследований (оперативно-следственные подразделения органов государственных доходов), – рассказывает специалист. – Иными словами, розыск должника будет осуществляться средствами указанных органов.

При объявлении розыска должника и отсутствии за ним имущества, на которое можно обратить взыскание, исполнительное производство приостанавливается.

При установлении места нахождения должника или выявлении его имущества исполнительное производство возобновляется.

Расходы по розыску должника определяются на основании заявления органов, осуществлявших розыск. Данные расходы относятся к расходам по совершению исполнительных действий и взыскиваются судом с должника в государственный бюджет.

Вы можете спросить, что все это даст взыскателю. А вот что: если по соглашению между кредитором и должником определен срок выплаты долга и он уже наступил, с этого момента у кредитора есть три года (срок исковой давности) для того, чтобы он мог удовлетворить свои требования. Если же получить решение суда, то его исполнение сроками не ограничено. Но нужно будет не забывать своевременно продлевать или приостанавливать исполнительное производство, чтобы исполнительный лист не «умер» за нерозыском должника и его имущества.

Кроме того, у судебных исполнителей больше возможностей, но при этом взыскателю нужно активно контактировать с ними, иначе исполнительное производство может остановиться через несколько месяцев.

…собираетесь взыскать задолженность по исполнительному листу

– Взыскателю полезно знать, что государственные судебные исполнители за свою работу получают фиксированную заработную плату, а частные судебные исполнители получают вознаграждение от 3 до 25% с взысканной суммы (что предусмотрено Законом РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» 2010 года), то есть от положительного результата их труда зависит их вознаграждение.

Исполнительный лист или судебный приказ должен быть передан судебному исполнителю в течение трех лет с момента вступления судебного акта в законную силу. Для возбуждения исполнительного производства судисполнителю нужно представить: судебный акт; исполнительный лист; заявление кредитора о принятии на исполнение исполнительного документа.

Если кредитор обращается к частному судебному исполнителю, то он заключает с ним соглашение, в котором может предусмотреть условия взыскания долга с должника.

Обращаясь к судебному исполнителю, будьте готовы оказывать ему содействие. Если известен перечень имущества должника, предоставьте его. Можете предоставить полученные в ЦОНе справки о зарегистрированных правах на недвижимость. Если имеете сведения о марках и номерах транспортных средств, укажите их, перечислите реквизиты банковских счетов и наименования банков, сообщите об известном бизнесе должника, местах нахождения товаров, офисах, торговых точках, хранения выручки, об известных кредиторах вашего должника. При этом предоставлять сведения нужно в письменной форме. Чтобы ускорить процедуры, активно контактируйте с судебным исполнителем.

По общему правилу сроки исполнительного производства (фактического взыскания) составляют от двух до четырех месяцев. По соглашению между частным судебным исполнителем и взыскателем может быть определен другой срок.

В рамках исполнительного производства судебный исполнитель разыскивает должника, выявляет имущество, зарегистрированное на его имя, и денежные средства, накладывает аресты на имущество и банковские счета должника и осуществляет иные действия в отношении должника.

Для погашения долга обращается взыскание на имущество должника. Может быть обращено взыскание на заработную плату, но не более 50% от ее размера, списаны деньги с банковского счета должника и переведены на счет судебного исполнителя (инкассо), изъято и принудительно реализовано имущество должника, обращено взыскание на долю в общем имуществе и т. п. Деньги от продажи имущества должника направляются взыскателю.

…с должника невозможно взыскать долг

– В этом случае судебный исполнитель вправе временно ограничить выезд должника, если это юридическое лицо, то ограничить выезд руководства должника из страны, ограничить должника в сфере получения им лицензий, других разрешений, специальных прав. Судебный исполнитель может содействовать в привлечении должника к административной либо уголовной ответственности. У него есть право обратиться в суд с представлением о взыскании с должника пени в пользу государства, начисляемой за каждый день просрочки с момента возбуждения исполнительного производства.

Таким образом, исполнительное производство – заключительная стадия принудительного взыскания долга и тоже достаточно сложная.

Основная проблема, которая может ждать взыскателя на этой стадии, это отсутствие у должника денег и другого имущества для погашения своего долга перед кредитором. В таком случае судебный исполнитель вправе возвратить исполнительный документ взыскателю, вынеся соответствующее постановление.

Иными словами, отсутствие у должника имущества и денег, на которые может быть обращено взыскание, это установленное законом основание для возвращения исполнительного документа взыскателю без исполнения. После возвращения исполнительное производство по закону считается оконченным. Однако ранее принятые по нему меры обеспечения – аресты, ограничения выезда и т. п. – не отменяются. Но могут быть отменены по заявлению взыскателя.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА