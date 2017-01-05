Что и как лечить зимой

О взаимодействии природных энергий

В Древнем Китае люди жили, ориентируясь на систему пяти природных первоэлементов. Согласно их воззрениям все в мире происходит благодаря взаимосвязям между этими стихиями. Каждому элементу соответствовали свой орган в теле, сезон года, запах, вкус, цвет и даже эмоция. Сейчас зима, а по представлениям восточной медицины – это время почек. Наш сегодняшний гость – мастер тянь-шаньской йоги и цигуна Юрий Пак – расскажет читателям о взаимодействии природных энергий и даст уникальную практику для оздоровления почек и всей костной структуры организма.

– Юрий Александрович, среди учеников, приходящих к вам на тренировки, многие ли страдают заболеваниями позвоночника или костной системы?

– У нас в Казахстане, как и в России, в принципе, очень распространены костные патологии, потому что это болезни Холода. В Индии жарко, там доминируют болезни Тепла, такие, как язва желудка. Согласно древнекитайской концепции пяти первоэлементов (У-Син) к заболеваниям Холода можно отнести любые вирусные инфекции, камни в почках или в желчном пузыре, онкологические болезни, неврозы и фобии, связанные со страхами и, конечно же, болезни костей и зубов. В Тибете, например, даже возникло направление «йога тепла», немыслимое для тропических индийских широт. Мы живем в предгорьях, поэтому для нас актуальны эти практики. Что касается моих учеников: да, у многих были проблемы и с позвоночником, и с камнями, но мы успешно с этими задачами справляемся.

– У пожилых людей кости особенно хрупкие и ломкие, они часто падают и ломают себе конечности, возможно ли укрепить кости с помощью ваших упражнений?

– Это тоже закономерно, потому что с 60 до 72 лет человек вступает в возраст Холода. Каждому возрасту соответствует своя доминирующая энергия, на этом основана возрастная диагностика. Все движется по кругу. Детство от 0 до 12 лет – возраст Ветра, дети подвижны и активны, как ветер. Молодость – возраст энергии Тепла, она длится с 12 до 24 лет. В это время люди находятся в состоянии любви, преобладает бесстрашие. Возраст Жара похож на возраст Тепла, он продолжается с 24 до 36 лет. В это время люди достигают поставленных целей, они активны и жизнерадостны. С 36 до 48 лет идет возраст Влажности, это полное созревание организма как на физическом, так и на духовном уровне. К возрасту Сухости (48-60 лет) начинает угасать половая функция, страдают органы половой системы. Здесь уже начинаются болезни костей и суставов. Сухость – это сжатие, скованность, боли в спине по утрам. Таким образом, мы и приходим к возрасту Холода. После 72 лет начинается новый цикл, время Ветра, поэтому часто говорят, что старики, как дети. Рассуждая с позиции этих энергий, намного проще определить причину заболеваний и способы их лечения. Все болезни Холода лечатся энергией Жара независимо от возраста. Жар – это самая высокоорганизованная энергия, с помощью которой можно лечить как на ментальном уровне, так и на физическом. Вы не замечали, что в старости люди зябнут, кутаются даже летом в теплые кофты? Им просто необходимо дать тепло! На Востоке существуют практики прогревания внутренних органов, мы их тоже используем, особенно зимой.

– С помощью энергии Жара можно излечить камни в почках?

– Конечно! Начните с визуализации. Сформируйте мысленно огненно-красный пылающий шарик, для полноты картинки посмотрите, как выглядит солнечный диск или горящая свеча. Помещайте этот шарик Жара в тот орган, который страдает патологическим Холодом, и представляйте, что Жар плавит камни, как воск. Точно так же можно рассасывать кисты, полипы и другие образования. Главное – тренировка. Это очень простой пример, мы практикуем более сложную тибетскую технику под названием «Прожигание костей».

– Она тоже основана на визуализации?

– Древняя восточная мудрость гласит: «Где твоя мысль – там и твоя энергия, а где энергия – там и кровь». А кровь в человеческом организме как раз носитель энергии Жара. Любой орган или часть тела, в которой нарушено кровоснабжение, начинает неметь и холодеть, то есть туда проникает энергия Холода. Так что все начинается с ментального уровня, следом идет энергетическая система, а уж потом физическое тело.

– Расскажите нам немного о практике «Прожигание костей».

– Я не только расскажу, но и дам вам саму эту практику. Не случайно во многих культурах есть ритуалы, связанные с костями. В буддийских храмах сохраняют кости монахов-отшельников, в христианстве есть понятие «святые мощи». Все это неспроста, в костях хранится информация о человеке. Все страхи тоже содержатся в костях, наша задача – выгнать их оттуда. В результате этой практики происходит омоложение костного мозга, желтый костный мозг снова становится красным, как в детстве. Это возвращение молодых процессов и регенерация всего организма. Поэтому отнеситесь к практике со всей серьезностью. Если выполнять ее хотя бы раз в неделю в зимнее время, до весны вы основательно поправите свое здоровье. Летом, во время жары, эту практику делать не нужно.

«Прожигание костей»

1. Исходное положение: сидя на стуле, ноги расслаблены на ширине плеч, позвоночник прямой, руки лежат на коленях ладонями вниз. Глаза закрыты. Начинаем практику с указательного пальца левой руки, разомните кончик пальца, чтобы его почувствовать. Наполнение костей огненной энергией идет по принципу «линия – спираль – уплотнение». Вдох неглубокий, акцент идет на выдох. Выдыхаем с приглушенным звуком «ха-а-а». Звук такой же, как вы обычно дышите в ладошки, согревая их от мороза. Итак, начинаем на выдохе представлять, как в указательный палец входит огненная энергия толщиной в карандаш, от начала пальца до запястья. Когда ощутили жар в указательном пальце, приступайте к наполнению остальных четырех пальцев. Когда все пальцы левой руки до запястья заполнены огненными линиями, переходим к следующему этапу. Теперь огненная энергия входит в каждый палец спирально, как бы наматываясь на кости по направлению от себя. Заполнив таким образом все пальцы до запястья, вы почувствуете тяжесть в руке. Начинайте правой рукой хлопать по левой кисти, вбивая и утрамбовывая огненную энергию в кости. Мягко хлопайте сначала с одной стороны, потом с другой.



2. Суставы обрабатываются следующим образом: представляете сустав, как огненный клубок ниток, они наматываются на него, образовывая огненный шар. Теперь забейте правой рукой эту энергию плотно в сустав со всех сторон. Когда закончите, повесьте обе руки вдоль туловища и посмотрите, какая из них тяжелее. Если вы все сделали правильно, левая рука будет казаться намного тяжелее правой.



3. Переходим к локтевой и лучевой костям. В каждую из них на выдохе вводим по огненной линии толщиной с карандаш. Работаем от запястья до локтя. Следующим идет спиральный ход, плотно наматываете огненную энергию на трубчатые кости руки. Уплотняем энергию, забивая ее в кости. Локтевой сустав обрабатываем так же, как запястье.



4. От локтя до плеча работаем по той же схеме. Когда левая рука и плечевой сустав уже заполнены горячей огненной энергией, переходите на правую руку. Выполняем ту же самую последовательность действий.



5. Ноги заполняем от кончиков пальцев и до тазовых костей подобным же образом. На этапе уплотнения энергии можно встать со стула и похлопать руками по ногам. Обратите особое внимание на коленные чашечки. В результате колени должны стать похожи на светящиеся клубки. Тазовые кости обрабатываем как суставы, представляя, как огненная энергия наматывается вокруг каждой кости, образуя большой клубок.



6. Переходим к позвоночнику. Снизу в основание позвоночника входят сразу несколько толстых огненных линий и идут до самого черепа, не заходя в голову. Головной мозг всегда должен оставаться холодным, с ним мы не работаем. Если вдруг в процессе тренировки вы почувствовали, что голова нагрелась, остановитесь. Сделайте глубокий вдох и представьте, как голова наполняется чистой холодной водой. Выдохните и продолжайте практику. Спирально намотайте на позвоночник огненную энергию, а когда закончите, мягко похлопайте себя по спине, уплотняя энергию. В итоге позвоночник становится похож на ярко светящийся огненный столб.



7. Приступим к ребрам. Можно представить, как сразу в каждое ребро входит огненная линия, затем огненная спираль наматывается на кости. На этапе уплотнения похлопайте руками себя по ребрам.

8. Последний этап прожигания костей – это укрепление зубов. Представьте, как в каждый зуб из челюсти вырастает огненный штырь. Если вам сложно представить сразу все, делайте по одному. Либо сначала представляйте верхнюю челюсть, потом нижнюю. Зубы – это тоже кости. Намотайте на каждый зуб огненную спираль и уплотните энергию, слегка постукивая кончиками пальцев по челюсти.



9. Когда все кости обработаны, нужно прогреть почки, они связаны с костями. Все страхи у нас копятся именно в почках. К этому моменту вам уже должно быть очень жарко. Встаньте со стула, ноги на ширине плеч, чуть присогнуты в коленях. Потрите руки и положите их на почки. Сделайте глубокий вдох и надуйте почки. На вдохе заполните почки белым светом, задержите дыхание. На выдохе произнесите звук «чу-у-у» громким шепотом, это мантра почек. На выдохе заполните почки ярко-синим цветом. Проделайте этот цикл три раза.



10. Сядьте обратно на стул, закройте глаза. Улыбнитесь сердцу Земли, как только вы улыбнулись, снизу через ваше тело пойдет столб белого света. Теперь поднимите голову и улыбнитесь Небу, оттуда также пойдет поток белого света. Эти потоки смешиваются и проходят через ваше тело. Это канал единства Неба и Земли. Пусть эта практика принесет пользу не только вам, но и всем живым существам во Вселенной!

Ольга АКСЮТИНА