Что написано на заборе?

Дежурный по городу

В мегаполисе трудно найти входную группу, угол здания, забор и даже фонарный столб без наклеенных как попало рекламных объявлений.

Неряшливо наклеенные полуободранные листки можно увидеть на стенах офисных зданий и жилых домов, на остановках, киосках и дверях подъездов многоэтажек, на столбах и деревьях.

Что только не рекламируют физические и юридические лица! Распродажу одежды и обуви по сверхнизким ценам, выгодные турпоездки и омолаживающие косметические процедуры, дешевые квартиры и ускоренные языковые курсы, услуги магов и ремонтные работы по договорным ценам…

К «дежурному по городу» обратилась алматинка Светлана Спатарь:

– Вот такая «красота» встречает горожан и гостей города в самом туристическом сердце Алматы – на улице Зенкова, 15, – сообщила нам Светлана и приложила к посланию красноречивое фото. – То же самое – у Зеленого базара, Музея национальных инструментов и парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев.



Тему вездесущих рекламных объявлений продолжают и другие горожане:

– Подскажите, как можно наказать за расклейку рекламных объявлений на деревьях, столбах и других неразрешенных местах? – возмущается алматинец Алмат. – Я готов бесплатно фотографировать и предоставлять эти фотографии в определенные инстанции, чтобы расклейщиков и заказчиков такой расклейки наказывали!

– А как быть с объявлениями на входных дверях подъездов? – спрашивает Айлана. – Неприятно, когда входная дверь выглядит как доска объявлений!

– Одна и та же компания постоянно расклеивает объявления на щитках нашего подъезда, – жалуется алматинка Зинаида. – Недавно нами был сделан ремонт, но сотрудников данной компании это не останавливает: клеят объявления на свежую краску, все испортили. Как с этим бороться?

А вот это фото рекламного объявления колдуньи-мага Лолиты прислала нам алматинка Ольга Пестова. Она сфотографировала это возле двери своего подъезда дома № 75/1 по улице Бухар жырау.

Фасады зданий, наружные двери жилых домов и столбы, обклеенные неряшливыми объявлениями, мусор на тротуарах и в арыках… Неужели таким увидят наш город гости Универсиады?

«Дежурный по городу» отправился по указанным адресам и убедился, что проблема с расклеенными повсюду рекламными объявлениями по-прежнему существует. Но кто должен следить за тем, чтобы фасады зданий, столбы и ограждения не были «украшены» таким образом?



– Случаи, когда объявления крепят на входные двери многоквартирных жилых домов клеем, можно квалифицировать как порчу общедомового имущества, – предупреждает юрист Нурлан Еренчин. – Следить за состоянием подъездных дверей и наружных стен – обязанность органа управления объектом кондоминиума. То есть председатель КСК в случаях, когда двери подъездов, наружные стены или стены входных групп оказываются оклеенными рекламными объявлениями, должен принять все меры к их очистке. Например, позвонить по указанным в этих объявлениях телефонным номерам и предложить рекламодателям приехать и самим очистить общедомовые поверхности от их объявлений и остатков клея. В случае отказа председатель может обратиться к участковому инспектору полиции. УИП обязан отреагировать: в соответствии со статьей 505 КоАП РК составить протокол и наложить штраф на нарушителя общественного порядка. Главное в таких ситуациях – не молчать и не оставлять безнаказанными подобные нарушения. Иначе ваша подъездная дверь может превратиться в доску объявлений.

Правила благоустройства территории города Алматы (статья 168) гласят однозначно: «Не допускается наклеивание и развешивание на зданиях, заборах, павильонах городского пассажирского транспорта, опорах освещения, деревьях каких-либо объявлений и других информационных сообщений».

Эта же статья предписывает возлагать организацию работ по удалению самовольно размещаемых рекламных и иных объявлений, надписей, изображений со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, опор контактной сети и наружного освещения и т. п.) независимо от их ведомственной принадлежности на аппараты акимов районов, а также на собственников или арендаторов указанных объектов.

Наказание за подобные нарушения предусмотрено Кодексом об административных правонарушениях Республики Казахстан, статья 505:

1. Нарушение правил благоустройства территорий, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры города и населенных пунктов влекут предупреждение или штраф: на физических лиц – в размере двадцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческой организации – в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере сорока, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф: на физических лиц – в размере тридцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческой организации – в размере сорока, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере трехсот месячных расчетных показателей.

Напомним, что один МРП в 2017 году составляет 2269 тенге.

Пока материал готовился к печати, «дежурному по городу» пришли хорошие вести.

– Работы по наведению порядка на улице Зенкова, 15, начались! – сообщает Светлана Спатарь. – Идет реконструкция фасада. Стены очищены от объявлений. Часть мусора вокруг дома убрана. Мы сами в ответе за наш город! Вместе сделаем его чище и красивее. Вот только жаль, что на то, чтобы достучаться до районных коммунальщиков, потребовалось три месяца. Ведь осенью порядок навести было намного проще.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА