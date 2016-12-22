Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Транспортная развязка

Впервые алматинцы смогут жаловаться на работу общественного транспорта напрямую перевозчику – через новый портал alatransit.kz. По статистике в ТОП-3 раздражителей пассажиров входят несоблюдение графика, простаивание на остановках и грубость водителей и кондукторов.

Специализированный ресурс, разработанный городским акиматом при поддержке проекта ПРООН-ГЭФ «Устойчивый транспорт г. Алматы», содержит полную информацию по всем видам общественного транспорта. Удобный интерфейс предоставляет необходимые сведения о работе автобусов, троллейбусов, метрополитена, включая маршрутные схемы, и даже позволяет напрямую адресовать нарекания и предложения самим перевозчикам, а не акимату. Для облегченной обратной связи составлена таблица с курируемыми маршрутами, адресами и номерами телефонов транспортных компаний. Любителям двухколесной езды будет интересен раздел по системе автоматизированного велопроката Almaty Bike с картой велостанций и стоимостью аренды. Также пользователям alatransit.kz доступен перечень наиболее популярных официальных служб такси с тарифами и электронными адресами компаний. Кроме того, портал знакомит пользователей с системой легкорельсового транспорта и предварительным маршрутом линии скоростных трамваев. Здесь же можно прочитать о тарификации системы электронного билетирования «Оңай», правилах пассажирских перевозок и просто найти интересные публикации на тему общественного транспорта.

– Наш проект работает с 2011 года, и вопрос о том, как улучшить информированность граждан о работе общественного транспорта, вставал не один раз. Результаты социсследования показали, что сегодня в Алматы общественным транспортом пользуются более 66 процентов населения – это очень высокий показатель. В городе действуют 91 автобусный и 8 троллейбусных маршрутов. Качественное информирование граждан о работе транспорта лежит в основе устойчивой транспортной системы, – прокомментировала менеджер проекта ПРООН-ГЭФ «Устойчивый транспорт г. Алматы» Елена Ерзакович. – При создании alatransit.kz мы прежде всего задались вопросами о том, какая информация необходима населению, как ее подать и как сделать пользовательский сервис максимально удобным. Мы просмотрели подобные ресурсы для пассажиров в разных городах мира. Оценив около десяти вариантов, мы пообщались с экспертами и узнали у местных жителей, почему они пользуются или, напротив, не пользуются транспортными инфопорталами, и взяли лучшее для Алматы.

Отслеживать передвижение автобусов и троллейбусов в режиме реального времени, говорят разработчики, тоже можно, но перейдя по ссылке в программу City Bus. Создатели alatransit.kz не стали открывать новый, а взяли уже готовый софт по отслеживанию движения маршрутов. База данных City Bus формируется за счет центральной городской диспетчерской. В 2017 году представители проекта «Устойчивый транспорт г. Алматы» планируют оказать содействие в доработке популярной программы, мобильная версия которой доступна пока только пользователям смартфонов с системой Android.

– Транспортный информационный ресурс уже доступен пользователям, хотя пока и работает в тестовом режиме. Главное сейчас – отработать функцию обратной связи, поскольку это наше новшество. Объявления об открывшемся сайте будут расклеены во всех транспортных единицах, – добавляет менеджер проекта «Устойчивый транспорт г. Алматы». – Претензии, жалобы, предложения или какие-либо вопросы можно напрямую обращать к руководству автопарков. Но это не означает, что мы не будем контролировать эту связь. Все ответы в любом случае будут фиксироваться и утверждаться в акимате. Ответы адресата будут проходить через отдел, занимающийся работой с гражданами. В свободном доступе будут публиковаться ответы на самые распространенные вопросы, что облегчит работу всем. При этом традиционный канал связи с акиматом касательно транспортных нареканий не упраздняется. Сайт работает на трех языках – казахском, русском и английском. От иностранных туристов поступало много жалоб на отсутствие доступной для них информации об общественном транспорте, и таким образом мы постепенно решаем эту проблему.

Как пожаловаться на работу общественного транспорта через сайт alatransit.kz?

Текстовое сообщение можно сопроводить фото- или видеофайлом в размере, не превышающем 5 Мб.

Обращение должно содержать конкретный вопрос или четкое описание инцидента, включая маршрут, дату и время.

Адресант должен оставить свои координаты для получения обратной связи.

Марина ПЕСТРЯКОВА

Мобильный блок

Более пяти тысяч украденных у казахстанцев смартфонов заблокировали с начала года операторы сотовой связи совместно с МВД. Владельцев мобильных телефонов призывают к бдительности.

Кражи смартфонов составляют значительную часть в реестре фактов хищения чужого имущества – свыше 20 процентов. Правоохранительные органы объясняют растущую статистику не только все большим спросом населения на устройства, но и удобством для самих преступников – мобильный улов можно легко и быстро сбыть на рынке. Однако новые договоренности стражей порядка и сотовых операторов перекроют злоумышленникам проторенные тропы и обезопасят покупателей подержанной техники.

В целях профилактики в текущем году департамент криминальной полиции МВД РК и операторы сотовой связи заключили меморандум о блокировании похищенных мобильных устройств. В компании сотовой связи на данный момент направлено более семи тысяч постановлений о блокировке, перекрыт доступ уже более чем к пяти тысячам смартфонов.

Правоохранительные органы напоминают, что в случае кражи мобильного телефона потерпевшему необходимо незамедлительно обратиться с заявлением в органы внутренних дел по месту совершения преступления или в ближайшее отделение полиции. Заявление должно содержать обстоятельства преступления, характерные приметы похищенной ценной вещи и анкетные данные свидетелей при их наличии. К заявлению следует прикрепить документы, подтверждающие право владения телефоном.

– Ни в коем случае не следует покупать подержанные телефоны из рук у незнакомых людей, а также в ломбардах, на рынках, в других неспециализированных торговых точках. Можно случайно купить краденый телефон, местонахождение которого сотрудники полиции рано или поздно установят и в соответствии с законом возвратят владельцу, – говорится в сообщении МВД РК. – При разговоре по телефону рекомендуется обращать внимание на окружающих. Лицо, намеревающееся похитить мобильное устройство, не станет этого делать, если заметит, что потенциальная жертва контролирует ситуацию. Также не стоит беспечно относиться к своему имуществу, оставляя его на видном месте и без присмотра. Ни под каким предлогом нельзя давать пользоваться своим телефоном другим лицам, даже если они находятся на виду.

Аида МАМЕТОВА

Составлен рейтинг опасных для казахстанцев продуктов

В преддверии новогодних праздников, которые всегда сопровождаются обильными застольями, специалисты страховой компании Kompetenz провели исследование и составили рейтинг опасных продуктов для казахстанцев. Это связано с тем, что по медицинской статистике острые кишечные инфекции в Казахстане занимают второе место среди наиболее частых заболеваний.

По информации страховщиков, наибольшее количество массовых пищевых отравлений приходится на Акмолинскую область и город Алматы. Как правило, люди получают отравления продуктами питания, которые были приготовлены в больших объемах за несколько часов до употребления. Также на рост патогенных бактерий в пище влияет несоблюдение технологии приготовления блюд – несоблюдение правил личной гигиены поварами, а также контакт продуктов с сырой и приготовленной пищей.

В результате тестирования выяснилось, что чаще всего причиной отравлений становятся кондитерские изделия, а именно пирожные и торты. На них приходится более 39 процентов всех случаев.

На втором месте – колбаса и сосиски. Специалисты СК «Kompetenz» связывают этот факт с тем, что зачастую в колбасе натуральное мясо заменяют коктейлем из сои, крахмала, соединительной ткани, сала, жира, шкуры, а также добавки с кодом «Е».

Третье место занимают салаты, особенно содержащие майонезную заправку и большое количество ингредиентов. Этот продукт часто используется при приготовлении таких традиционных новогодних салатов, как оливье и селедка под шубой.

На четвертом месте оказались молоко и молочные продукты. Последнее место заняли самса, пирожки и блинчики с мясом, которые часто приобретаются на улице.

В исследовании не были рассмотрены случаи отравлений алкогольной продукцией.

– Мы настоятельно не рекомендуем приобретать такие продукты, как кондитерские изделия с масленым кремом, салаты, варенье в местах стихийной торговли, – говорит руководитель отдела эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями Департамента по защите прав потребителей Алматы Алмаш Ахметова. – Ведь неизвестно, в каких условиях они готовились и из каких продуктов. В преддверии новогодних праздников хотелось бы посоветовать нашим жителям не готовить пищу в большом количестве, а также в обязательном порядке хранить ее в холодильнике. Заливные блюда и студни в холодильнике хранят не более 12 часов, пирожные и торты (приготовленные дома или приобретенные в магазине) с белково-взбитым кремом или фруктовой отделкой – не более 72 часов, со сливочным кремом – 36 часов, с заварным кремом – 6 часов.

Незаправленные салаты даже в холодильнике рекомендуется держать не более 6–12 часов. Условия окружающей среды таковы, что хоть компоненты за это время и не скиснут, активность патогенных бактерий будет довольно высока. Мясные и рыбные блюда при условии, что они не были заправлены майонезом, хранят не более 16–18 часов при температуре не выше 4ºС

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ