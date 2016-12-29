Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Добрый год

В новогодней суете алматинцы не забыли о тех, кто больше всего нуждается в эти дни во внимании и заботе. «Вечерка» благодарит горожан, научивших друг друга доброте и подаривших всем праздник.

Более 770 желаний маленьких алматинцев с особыми потребностями и детей-сирот исполнит в канун Нового года благотворительный фонд «Аяла». Сегодня в кинотеатре «Арман» подойдет к своей кульминации VI ежегодный проект «Письмо Деду Морозу», охвативший воспитанников школы-интерната № 9 для детей с тяжелыми нарушениями речи, школы-интерната № 10 для детей из малообеспеченных семей и специализированного комплекса «Жануя». Соберутся на праздничной елке и получат долгожданные подарки из рук Деда Мороза и ребята из детского дома № 1, а также учащиеся коррекционных классов школы № 133. Все они написали письма доброму волшебнику о своем новогоднем желании. Чаще всего Деда Мороза просили подарить коньки, санки, наборы юного врача, повара и художника. Ребятам постарше больше всего хотелось получить мобильный телефон. Письма с детскими пожеланиями были развешаны на елках, установленных в ТРЦ Esentai Mall, офисах Samsung Electronics Central Eurasia и ADD Capital. Каждый желающий мог выбрать конверт, прочесть письмо и вложить в него деньги на подарок. Часть посланий для почты Деда Мороза была передана сотрудникам Народного банка Казахстана, компаниям Oriflame и Chevron.

Благодаря проекту и поддержавшим его спонсорам поздравления пришли и к воспитанникам дома-интерната для детей с психоневрологическими заболеваниями, школы-интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, детям с ограниченными возможностями Турксибского и Бостандыкского районов, а также ребятам из Центра дневного пребывания для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями. В качестве подарков им вручили планшеты, конфетные наборы и многие другие приятные сюрпризы.

Поздравительная суета кипит в эти дни и у волонтеров благотворительного сообщества «Клуб добряков Алматы», акции которого «Вечерка» поддерживала в течение года. Официальная страница организации в социальной сети Instagram @club_dobryakov_almaty насчитывает уже свыше 32 тысяч подписчиков, и большая часть готовых прийти на помощь нуждающимся, конечно, алматинцы. На недавней новогодней ярмарке от имени клуба «Подари чудо», что прошла в ТРЦ «Алмалы», добровольцам удалось собрать более 600 тысяч тенге. На эти деньги волонтеры принесли праздник в дома малообеспеченным и многодетным семьям, исполнили новогодние желания онкобольных детей и детей-сирот. В ближайшие часы с продуктовыми корзинами и тортами волонтеры навестят пенсионеров, а оставшиеся 150 тысяч тенге передадут в два приюта для бездомных животных. К новогодним поздравлениям тех, кому сложнее всего поверить в чудо, подключился и бизнес.

– Если говорить о нуждающихся семьях, которые числятся в нашей базе, то своими силами мы смогли бы охватить только около ста. Благодаря бизнесу, который, подчеркну, вышел на нас сам, до 31 декабря, думаю, нам удастся поздравить около 130–140 малоимущих семей. Радует, что многие организации захотели стать частью доброй миссии, последние 2–3 дня телефоны вовсе разрывались, – говорит руководитель «Клуба добряков Алматы» Мадина Мырзахметова. – Сотрудники Банка ЦентрКредит связались с нами еще в ноябре, мы предложили им поздравить детей с диагнозом ДЦП. Около 50 ребят написали письма Деду Морозу. Затем обратилась компания Nestle – им мы передали заботу о ребятах из детского дома «Ковчег». Также подключился Sulpak. Обычно, когда мы устраиваем акции, нам самим приходится искать спонсоров и партнеров, и то, что произошло сейчас, в канун праздника, для нас настоящее волшебство.

Устроили «добряки» сюрприз и ребятам из детского дома «Нур», что в Талгаре, не забыли и о воспитанниках из приюта для временного содержания несовершеннолетних. Но добрых дел у клуба еще невпроворот: в первых числах нового года волонтеры отправятся с грузом гуманитарной помощи в поселок Жетыген. Жители отдаленных районов, по словам добровольцев, нуждаются в поддержке больше всего. Горожане, не сомневаются активисты, в этом солидарны. К слову, чуть больше чем за год появился костяк тех, кого о помощи даже не приходится просить.

– В Алматы мы стартовали в сентябре 2015 года, и за это время клуб обрел около 70 активных волонтеров, постоянно предлагающих новые идеи и готовых откликнуться на просьбу о помощи в любое время. «Клуб добряков» за этот год сделал себе имя, которому можно доверять. Наши друзья и партнеры убедились в том, что помощь поступает прозрачно и прямых финансовых сборов мы не ведем, – добавила глава клуба. – А мы убедились в том, что среди алматинцев немало людей с большим сердцем. Может, это и не так заметно, но помощь идет постоянно. Просто многие творят добрые дела не ради саморекламы и желают остаться анонимами. Мы их поддерживаем, ведь главное – это сами поступки, и ни один наш пост на странице @club_dobryakov_almaty не остается без внимания подписчиков. У нас даже недавно появился еще один пункт приема одежды для малообеспеченных семей. Мы официально не объявляем адреса благотворительных складов, поскольку не успеваем раздавать даже имеющийся объем – поступает очень много помощи.

В канун Нового года, 29 и 30 декабря, алматинцы смогут поучаствовать в еще одной праздничной благотворительной акции – «Елка желаний». Фитнес-клуб World Class Almaty при поддержке генерального партнера VI «Алматы Марафон» компании Kaspi предлагает горожанам примерить на себя образ Деда Мороза и исполнить новогодние желания детей из малоимущих семей. Послания с заветными словами можно найти на елке, установленной в холле фитнес-клуба. Желания этих ребят – не гаджеты последних моделей и не брендовые вещи, а продукты для семейного стола и предметы первой необходимости. Схема проста: даритель снимает с елки любую из карточек с фотографией ребенка и описанием желания, приобретает подарок и оставляет его на рецепции клуба в любое время с 7.00 до 24.00 по адресу: ул. Наурызбай батыра, 89/2. Справки по телефону 341-07-32.

Марина ПЕСТРЯКОВА

Цены праздника

В Управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы сообщили о приятной для горожан новости - торговые сети города в преддверии Нового года запустили скидки до 60 процентов.

Как сообщили в ведомстве, в предновогоднюю продажу включились все 13 торговых сетей Алматы, в которых работают 120 магазинов. Они организовали скидки более чем на 150 позиций от 19 до 60 процентов. К скидочным товарам преимущественно относятся продукты питания.

В частности, супермаркет «Магнум» определил товары со скидкой из 42 позиций. Если ранее картофель белый (Казахстан) стоил здесь 89 тенге, то со скидкой будет 65 тенге; 5-литровое подсолнечное масло «Маслозавод №1» было 2269 тенге, а стало 1849 тенге. Сметана Adal (10% жирности, 380 гр) будет со скидкой стоить 255 вместо 365 тенге. Подешевело и сливочное масло «Жайлау» облегченное – 129 тенге, со скидкой – 89 тенге. А сервелат «Сава» раньше стоил 1139 тенге, со скидкой – 629 тенге.

Кроме того, в супермаркете Carrefour действуют скидки до 58% на продукты питания, средства гигиены и текстиль, в сети «Реалист» – от 19% до 45%. Вместе с тем в торговой сети «Рамстор» действует система скидок выходного дня. Так, алматинцы могут приобрести товары в супермаркете «Рамстор» в субботу и воскресенье дешевле до 50 процентов.

В супермаркете «Магнум» многие горожане по вполне приемлемой цене смогут сделать подарки своим близким и детям. Например, симпатичного плюшевого медвежонка продают по 699 тенге, со скидкой 50 процентов, игрушечную машинку от 499 тенге (скидка составила 44 процента). С 55-процентной скидкой, за 269 тенге, можно приобрести махровое кухонное полотенце.

Если вы еще не наряжали елку, здесь также можно купить недорогие украшения.

Набор елочных шаров стоит 499 тенге (скидка 38 процентов), елочка – 1199 тенге (минус 40 процентов). Хлопушка стоит не 499, как раньше, а 299 тенге. На 25–30 процентов подешевели и сладкие новогодние подарки. Самый дешевый набор из конфет обойдется в 395 тенге. Значительно подешевела и посуда. Салатницы вместо 919 стоят 555 тенге, а набор для холодца – 1999, в то время как раньше был 3299 тенге. В предновогодние праздники самое время приобретать кухонную утварь. Так, эмалированную кастрюлю можно купить всего за 2399 тенге, в то время как до скидок она стоила 3999 тенге.

Также здесь значительные скидки на товары для отдыха и занятия спортом. Санки, к примеру, продают за 5599 вместо 9499 тенге, а фигурные коньки за 11 999, в то время как раньше они стоили почти 19 000 тенге.



Нелли СТАСОВА

Оранжевое настроение

В Алматы опровергли слухи отравления мандаринами.

Пользователи WhatsApp до сих пор обсуждают полученную рассылку.

На аудиозаписи неизвестный мужской голос рассказывает о маленьком ребенке, который якобы заболел гриппом после употребления зараженных китайских мандаринов.

Как пояснили в департаменте по защите прав потребителей Алматы, возможно, речь идет о ротавирусной инфекции или вирусной диарее. Рост заболеваемости происходит зимой. Поэтому нельзя употреблять немытые фрукты и овощи, перед употреблением в пищу их желательно ошпарить кипятком.

Вместе с тем в текущем году не регистрировались летальные случаи от ротавирусной инфекции, а также гриппа и ангины. В целом эпидситуация за истекший период года в Алматы по этим заболеваниям стабильная и показатели не превышают контрольного уровня заболеваемости.

– Причиной заболеваемости ротавирусной инфекцией является употребление в пищу загрязненных ротавирусами пищевых продуктов, воды, тесный контакт с больным человеком, а также с его выделениями, – сообщили в департаменте. – В самих мандаринах, других фруктах, а также овощах ротавирусы не находятся, и инфицирование человека возможно при несоблюдении личной гигиены и употреблении немытых овощей и фруктов. Грипп и ангина через пищевые продукты не передаются. Мандарины на территорию Алматы завозятся из Китая, Марокко, Аргентины. Они реализуются на рынках и в местах торговли продуктами. За этот год на соответствие санитарно-химическим показателям исследовано 186 проб плодов, овощей, фруктов, не соответствующих нормам техрегламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» не выявлено. На содержание остаточного количества нитратов исследовано 718 проб плодов, овощей и фруктов, их повышенных показателей в цитрусовых также нет. В то же время нужно учесть, что мандарины могут храниться в холодильнике длительное время при температуре +6. Кстати, эти цитрусовые могут раздражать почки, слизистую оболочку желудка и кишечника. По этой причине мандарины не следует есть людям, страдающим язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритами с повышенной кислотностью, энтеритами, колитами и обострениями воспалительных заболеваний кишечника.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ