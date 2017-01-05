Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Канатка в порядке

На днях Казнет облетело видео, запечатлевшее якобы сорвавшуюся кабинку с гондольной дороги Медеу – Шымбулак. Администрация курорта опровергла слухи и обещала разобраться с дезинформаторами.

Как заверило руководство горнолыжной базы, никакого инцидента с канаткой не зафиксировано – она лишь была приостановлена. А иллюзия якобы сорвавшейся кабинки вызвана у пользователей по простой причине – ракурс видео повернут автором на 90 градусов. На самом же деле, по словам специалистов, пользователи могли увидеть лишь провисание троса.

– На видео отчетливо видно, что все кабинки находятся на тросе. Краткосрочная остановка гондольной дороги была произведена в штатном режиме по причине препятствия гостей курорта закрытию дверей при посадке, – прокомментировал маркетинговый директор горнолыжного курорта «Шымбулак» Владислав Семенов. – То есть приостановка всех кабинок происходит тогда, когда пассажиры впрыгивают в кабину в момент закрытия дверей, вследствие чего происходит приостановка движущейся кабинки. Провисание троса с одной стороны происходит ввиду короткой остановки за счет законов физики, при этом провисание троса происходило в пределах допустимых норм. Из-за остановки никто не пострадал. Сейчас канатная дорога работает в штатном режиме.

По словам Семенова, администрация в срочном порядке подаст заявление в правоохранительные органы с целью найти распространителей ложной информации и привлечь их к ответственности за клевету.

Между тем в бурной полемике, развернувшейся в соцсети Instagram, далеко не все набрасываются на администрацию курорта с критикой и подтверждают слова руководства своим опытом. К слову, менее чем за сутки видеозапись набрала почти 10 тысяч просмотров.

– Когда в этом месте происходит остановка, кабинки всегда качает вверх-вниз. Сам не раз и не два попадал в такую ситуацию. Думаю, это происходит из-за большого расстояния между опорами… – написал в комментариях к посту на странице @shymbulakskiresort пользователь @abzal_gm.

Администрация горнолыжной базы просит отдыхающих сохранять спокойствие и очередность при посадке.

Марина ПЕСТРЯКОВА

«Скорая помощь» не для всех

В Алматы участились случаи обращения в скорую помощь. Это связано с тем, что в связи с погодными условиями наблюдается рост острых респираторных и вирусных заболеваний среди горожан.

Это вызывает большую обеспокоенность у медиков. Как сообщили в горздраве, на сегодняшний день нагрузка на одну бригаду «скорой помощи» превышает норму более чем в два раза, что составляет 22 вызова за сутки. Стоит отметить, что обслуживание одного вызова занимает около одного часа, включая выезд, транспортировку и госпитализацию.

В связи с этим Управление здравоохранения призывает население Алматы вызывать «скорую помощь» в случаях, необходимых для оказания экстренной помощи. Если эту помощь может оказать врач поликлиники, нужно обратиться к специалистам поликлиники по месту жительства.

– Только с начала декабря 2016 года за скорой помощью обратились более 65 000 человек (для сравнения: в декабре 2015 года более 42 000 человек), – сообщили в горздраве. – Из числа обратившихся нуждались в оказании скорой помощи около 23 000 пациентов (50%), остальным гражданам помощь могли оказать специалисты поликлиники по месту жительства. Когда вызывают бригаду «скорой помощи» для измерения температуры или давления, предоставления консультации или назначения препаратов при ОРВИ и ОРЗ, другой пациент в этот момент мог нуждаться в оказании экстренной медицинской помощи. Порой пробки крупного мегаполиса в часы пик или необоснованные вызовы не дают возможности своевременного выезда «скорой помощи», ведь каждое обращение за экстренной медицинской помощью – это спасение жизни человека, на месте которого может оказаться каждый из нас!

Напомним, правила вызова «скорой помощи» и информацию, при каких случаях необходимо обращаться за скорой медицинской помощью, а также памятка для населения и родителей по симптомам острых вирусных заболеваний размещены на сайте управления: www.almatyzdrav.kz. и сайтах городских поликлиник. Жителям города при заболеваниях ОРЗ и ОРВИ необходимо в первую очередь обратиться в поликлинику по месту жительства.

Поликлиники города работают с 8.00 до 20.00, в период подъема заболеваний организованы дежурства сотрудников поликлиник в выходные и праздничные дни.

На сайте управления www.almatyzdrav.kz размещены телефоны саll-центров и телефоны доверия всех подведомственных медицинских организаций города, а также поликлиник города. Кроме того, каждый горожанин может обратиться в круглосуточный единый саll-центр управления по телефону 3000-103 или в общественную приемную управления – 274-45-19. Все обращения будут рассмотрены оперативно.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

По месту жительства

Бурное обсуждение казахстанцев в Интернете вызвал закон об обязательной регистрации граждан по месту жительства.

Регистрацию по месту жительства и снятие производят подразделения миграционной полиции органов внутренних дел. Прием и выдача документов на регистрацию и снятие с регистрации производятся центрами обслуживания населения (ЦОНами).

– Раньше временный учет был по желанию, – пишет на своей странице в Facebook Джохар Утебеков. – Полиции можно было показать адресную справку из своего города и пояснить, что в другом проживаешь временно, приехал подзаработать, погостить. Главное при этом было вообще иметь регистрацию. Доказать, что ты живешь в новом городе постоянно и должен зарегистрироваться в нем, полиции было тяжело. Теперь в Законе «О миграции населения» появилось понятие «место временного пребывания (проживания)». Советую всем его запомнить хотя бы для возможного диалога с участковым или патрульными. Оно отличается от места жительства, где вы живете постоянно или преимущественно. Несоблюдение нового закона повлечет административный штраф в 7 МРП (почти 16 тысяч тенге). Если человек уезжает из своего города в другой, то в течение месяца ему надо оформить временную регистрацию. То же самое касается ситуации, если в своем городе человек, например, на лето переедет к родственникам. В случае если регистрация не будет оформлена, будет выписан штраф.

Есть вопрос: как участковый установит, что человек живет на новом месте уже месяц? Видимо, с показаний соседей, запросов на место работы, учебы. По иногородним студентам все очевидно. Приехал 1 сентября на учебу. Если не хочешь менять постоянную регистрацию на родине, то до 1 октября проходишь временную регистрацию.

Новый закон в первую очередь коснется арендодателей. Если арендатор живет у них больше месяца без временной регистрации, то для них это повлечет штраф в 10 МРП (почти 23 тысячи тенге). Теперь стало удобнее сдавать участковым неугодных соседей-квартиросъемщиков. И хозяина квартиры, и арендатора без временной регистрации с показаний соседей легко оштрафуют.

Свое мнение высказал финансовый аналитик Тимур Чигиров:

– Как я понял, в связи с возросшей угрозой терроризма и экстремизма теперь необходимо будет зарегистрироваться по новому месту пребывания, если планируете находиться там более месяца. Эта мера предпринимается, чтобы другим неповадно было, дабы у законопослушных граждан не возникало «левых», крамольных мыслей. Одновременно отменяются въездные визы для граждан развитых государств на период не более 30 дней. Я так понимаю, это связано с предстоящей выставкой EXPO, дабы повысить престиж и имидж страны на международной арене и привлечь множество платежеспособных туристов.

Нелли СТАСОВА

Код страховки

Казахстанских туристов обязали получать спецкод, гарантирующий помощь по возврату на родину. На отказ турфирм в его оформлении теперь можно пожаловаться.

Первыми новый формат подстраховки проверили на практике десятки казахстанских туристов, в канун Нового года оказавшихся заложниками непогоды в аэропорту Шарджи (ОАЭ). Защита при столкновении лицом к лицу с нештатными ситуациями туроператоров появилась у казахстанцев, выезжающих за рубеж, с ноября прошлого года. Новые правила туррынка, защищающие потребителя, регламентируют обязательное присвоение ему индивидуального туристского кода. Нововведение распространяется лишь на тех, кто выбирается за границу не самостоятельно, а пользуется услугами туркомпаний. Как подчеркнули в фонде «Туристiк Қамқор», туркод обязан иметь любой турист вне зависимости от типа рейса, которым он воспользуется, – чартерным или регулярным. Если по каким-либо причинам туркомпания отказывает клиенту в присвоении номера, потребитель услуги имеет полное право связаться с фондом и разрешить ситуацию в присутствии оператора.

При этом туроператоры должны платить обязательные взносы в бюджет фонда. Ожидается, что в текущем году общая сумма членских платежей составит не менее 180 миллионов тенге, за счет которой, по подсчетам экспертов, можно будет покрыть заказ от 5 до 8 чартерных рейсов при необходимости экстренного вывоза туристов из-за рубежа. На сегодняшний день в фонд уже вступили 55 компаний, средства находятся под контролем уполномоченных органов.

– Система, начавшая работать с 7 ноября, столкнулась с первым экстренным случаем, когда 31 декабря в Шардже из-за непогоды остались казахстанцы. Ситуация как раз и показала, что когда авиакомпания, выполняющая регулярные авиаперелеты, сняла рейс, нарушив все свои обязательства, привез этих людей фонд «Туристік Қамқор», – прокомментировала председатель фонда Инна Рей. – Сейчас будем в регрессном порядке возвращать данные средства со стороны виновных лиц. Мы начинаем оформлять иски и добиваться возвращения средств за перевоз туристов, которые имели туркоды.

Эксперты напоминают, что, планируя путешествие, необходимо выполнить следующие действия:

– проверить, является ли туроператор участником системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма. В этом случае компания должна предоставить свидетельство участника;

– после оформления тура при получении документации проверить наличие туркода, выданного на каждого участника путешествия. Занесенный в реестр туркод гарантирует возврат в РК при возникновении трудностей у данного туроператора. Проверить наличие кода в базе данных необходимо на сайте fondkamkor.kz в окне «Проверка туркода». При отсутствии данных в реестре нужно оформить на сайте обращение к администратору системы.

Марина ПЕСТРЯКОВА