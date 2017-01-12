Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Под видом натурального сливочного масла на прилавках алматинских магазинов продавался суррогат

Подделку обнаружил Департамент по защите прав потребителей Алматы во время закупа молочной продукции отечественных производителей и производства стран Таможенного союза на соответствие требованиям действующих технических регламентов.

По результатам экспертизы установлен факт фальсификации образцов масла несоленого сладко-сливочного «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5% производства ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», Республика Беларусь; масла несоленого сладко-сливочного «Крестьянское» с массовой долей жира 82,5%, «Коровье» с массовой долей жира 82,5%, которые производил ОАО «Лепельский МКК» этой же страны. Фасовка масла осуществлялась ТОО «VKV Company»

г. Алматы.

По данному факту департаментом проведены внеплановые проверки объектов торговли и ТОО «VKV Company».

– В ходе проверки объекта установлено, что под товарным знаком натурального масла сливочного производства Республики Беларусь ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», ОАО «Лепельский МКК» частным предпринимателем производился и реализовался растительно-сливочный спред, – пояснила руководитель отдела контроля за соблюдением требований техрегламентов департамента Наталья Дегилева. – При этом в маркировке была указана недостоверная информация в части наименования и состава продукции, наименования и места нахождения изготовителя. Это является нарушением прав потребителя на получение достоверной информации о приобретаемом товаре. Общее количество фальсифицированной продукции составило 3505 пачек, или 1256 кг.

В данное время в ТОО «VKV Company» изымается несоответствующая продукция из оборота, ее утилизация, а также устранение имеющихся санитарных нарушений.

В департаменте призывают потребителей при наличии сомнений в качестве и безопасности приобретаемых продуктов обращаться в территориальные управления по защите прав потребителей, а также непосредственно в организацию по телефонам горячей линии: 382-35-45,

382-36-37.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Кто стучится в дверь ко мне?

Алматинцев не оставляет в покое тема обязательной регистрации по месту жительства. Пользователи соцсетей опасаются: под предлогом проверки в дверь могут постучаться мошенники.

Законодательное новшество, взбудоражившее Казнет, породило разговоры о том, что норма может стать новой почвой для мошенничества. Пользователи считают, что злоумышленникам ничего не стоит замаскироваться под стражей порядка и выйти на подомовой обход для «взыскания штрафов» за отсутствие регистрации. Впрочем, не исключают такой вероятности и сами правоохранительные органы.

– Наличие формы еще не подтверждает, что перед вами представитель власти. Чтобы убедиться в том, является ли это лицо участковым инспектором, мы рекомендуем гражданам потребовать, чтобы он представился и предъявил служебное удостоверение. Также можно уточнить, какое районное управление представляет этот участковый и попросить номер телефона дежурной части. По этому номеру спросите, работает ли там такой сотрудник, – рассказали в пресс-службе Департамента внутренних дел Алматы. – Если не хотите впускать полицейского в дом, переговорить с ним можно на лестничной площадке. При проверке наличия регистрации по месту жительства документы на квартиру предоставлять не нужно – достаточно удостоверения личности. Факт наличия регистрации представитель полиции может проверить через централизованную базу, связавшись по телефону с ДВД. Кроме того, действия полицейского можно снимать на видеокамеру. В дальнейшем этот материал может быть использован в качестве доказательства в случае совершения каких-либо нарушений.

Запись разговора с лицом в полицейской форме можно направить в ДВД через портал egov, чтобы узнать, на самом ли деле ревизор является тем, за кого себя выдает. Отказ же от предоставления служебного удостоверения и запрет на видеосъемку послужат первыми сигналами к набору номера 102.

– Если человек не представляется и грубит, можно вызвать наряд полиции на место. Каждый сотрудник полиции должен представляться по требованию гражданина, – пояснил Азамат Сарсенбаев. – Кроме того, в Казахстане нет практики оплаты штрафов полицейскому на месте. В случае если полицейский накладывает на вас взыскание, заполняются четыре документа – по две копии административного протокола и административного постановления.

Юристы также подтверждают, что впускать полицейских в квартиру не обязательно. В случае необходимости полицейский может вручить повестку, согласно которой гражданин обязан явиться в полицейский участок.

Между тем в Алматинском ДВД уточнили, что проверка временной регистрации начнется примерно через месяц. Сейчас силы стражей порядка брошены на проведении оперативно-профилактических мероприятий в преддверии Универсиады-2017.

– Мы заблаговременно проинформировали об этом граждан 5 января. Цель – профилактика правонарушений и выявление лиц, склонных к совершению правонарушений. Отработка проходит с 6 по 25 января, – отметили в полиции. – При обходе по домам сейчас в основном проверяется подучетный контингент – ранее осужденные, состоящие на учете в психдиспансере, имеющие сложности с алкоголем, наркотиками, неблагополучные семьи. Также проводится обход владельцев оружия.

Марина ПЕСТРЯКОВА

Плата за популярность

На киностудии «Казахфильм» предупредили о мошенниках, которые объявляют фальшивые кастинги и собирают деньги с желающих в них поучаствовать.

По словам PR-директор киностудии Дмитрия Шишкина, перед Новым годом группа предприимчивых граждан «объявляла кастинг» от «Казахфильма» на несуществующие киносъемки. На великую комбинацию их натолкнули названия проектов, которые они увидели в новостях. Схема у мошенников следующая: они собирают данные граждан, а затем для якобы какой-то регистрации просят перечислить 500–1000 тенге на QIWI-кошелек. После этих манипуляций новоиспеченные остапы бендеры просто исчезают.

«Пожалуйста, запомните: никогда никакие деньги за участие в кастингах платить не надо - если у вас просят заплатить - этих людей можно смело сдавать в полицию! – пишет в соцсетях Шишкин. - Кроме того, информация о текущих кастингах не распространяется на сайтах объявлений! Для этого у нас есть сайт киностудии, пресса и соцсети, где есть официальные аккаунты студии, есть я, сотрудники пресс-службы Kazakhfilmstudios.kz Айнур Исаева и Бауыржан Усенов. Можно обратиться к самим режиссерам проектов, которых всегда можно переспросить и проверить. Но главное, еще раз: НИКОГДА не платите деньги. Это верный признак сетевых мошенников. Не попадайтесь на ложные интернет-объявления о кастинге! Наши кастинг-агенты работают на студии, они со всеми лично говорят по телефону. И просят личную информацию только при встрече на киностудии «Казахфильм». Всякие интернет-объявления и интернет-анкеты, в которых не работают контактные номера - это лохотрон, будьте бдительны!»

К слову, это не первые происки мошенников, которые наживались на желании граждан сняться в кино. В июле прошлого года на сайте olx.kz. якобы от имени киностудии «Казахфильм» появилось объявление о наборе людей для съемок фильма, проводимых в Шымкенте. За участие в съемках обещали оплату в размере 2000 тенге за час и 10 000 тенге за день работы. При этом просили перечислить деньги на электронный счет в виде гарантии прихода на съемки участника. Тогда доверчивых граждан также обирали с помощью электронного QIWI-кошелька через подставных людей и даже обещали им гарантии в случае возврата денег в случае, если съемки будут перенесены или не состоятся.

Нелли СТАСОВА