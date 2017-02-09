Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Это не игра

Родители казахстанских детей встревожены распространением в Интернете «смертельных игр» среди несовершеннолетних. На сайтах их призывают вступить в игры «Синий кит», «Беги или умри», «Тихий дом» и другие.

К примеру, суть игры «Синий кит» заключается в том, что каждый игрок должен выполнить 50 заданий. Для начала игрокам нужно порезать вены и нарисовать на руке с помощью лезвия кита. Последним из заданий является суицид. Если ребенок отказывается его выполнить, ему угрожают гибелью его близких. В другой игре под названием «Беги или умри», которая также пришла к нам из России, дети намеренно дожидаются красного сигнала светофора и перебегают дорогу перед движущимися машинами. Опасно то, что дети переносят виртуальные действия в реальность. Так, в одном из российских городов группа школьников стояла на обочине оживленной дороги. Внезапно один из них бросился прямо под колеса автомобиля. Как выяснилось позже, сделал он это на спор, участвуя в «Беги или умри».

О том, что опасная игра пришла и в Казахстан, предупреждает СМС-рассылка, которой уже обмениваются местные родители. Ее автор призывает родителей следить за своими детьми, а автовладельцев – быть внимательнее на дорогах. К счастью, официально подобных случаев в Казахстане пока не зарегистрировано.

По данным МВД РК, в прошлом году по республике было расследовано девять уголовных дел по фактам доведения до самоубийства несовершеннолетних. Однако каких-либо сведений о влиянии на их поведение социальных сетей и групп не получено. В МВД призывают родителей усилить контроль за виртуальной жизнью своих детей, а также сообщать в полицию обо всех фактах вовлечения в суицидальные группы в социальных сетях, по которым незамедлительно обещают принять соответствующие меры. К слову, инициатор и автор «смертельных игр» в социальной сети «ВКонтакте» Филипп Будейкин, известный под ником Филипп Лис, уже задержан в России. Ему предъявлено обвинение по статье «Доведение до самоубийства», и сейчас идет следствие. Со своей стороны Министерство образования и науки РК в МИК РК направило в организации образования письмо о незамедлительном блокировании страниц в соцсетях, призывающих вступить в «группу смерти», а также соответствующих хештегов. Кроме того, ведомством направлены рекомендации по корректному освещению проблем суицида в средствах массовой информации. Ассоциацией родителей Казахстана через WhatsApp разосланы предупреждающие сообщения родителям.

По мнению директора и психолога общественной организации «Родник» Нины Балабаевой, чтобы оградить детей от подобных опасных сайтов, прежде всего необходимо больше с ними общаться и внимательно прислушиваться к тому, что они обсуждают, что их волнует.

– Важно, чтобы ваш ребенок общался со своими друзьями в реальном мире, а не сидел в виртуальном, – говорит Балабаева. – Если вы заметили, что ваш ребенок мало разговаривает, замкнут и сидит, уткнувшись в компьютер или смартфон, это уже повод бить тревогу. Также должен встревожить тот факт, когда дети перестают спорить со своими мамами и папами и становятся удивительно послушными. Не зря же говорят, что в тихом омуте черти водятся. Дело в том, что дети воспринимают «смерть» как некий выход из-под контроля родителей, школы. В возрасте от 12 до 18 лет психика подростков очень хрупкая и их легко можно, как говорится, сбить с истинного пути, привлечь к вещам, которые кажутся им необычными и окутанными некоей романтикой, – предупреждает психолог.

Свое мнение об играх в соцсетях, побуждающих детей совершить самоубийство, высказала общественный деятель и основатель добровольного общества «Милосердие» Аружан Саин:

– Я не буду давать ссылки на эти сайты, потому что боюсь, что это может помочь в популяризации этого ужасного явления. У моих девочек есть подружка, которая участвует в подобной группе, и они в своем кругу подружек это обсуждают. Хорошо, что мои дети дружные, и они сейчас обсуждают, как помочь этому ребенку, отвлечь от этой группы «ВКонтакте». Да и мама ребенка в курсе. Меня очень беспокоит, что наши дети втягиваются в эту историю.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Денежный переполох

Алматинца, предлагавшего нуждающимся деньги, попросили прекратить соцэксперимент.

Житель мегаполиса Андрей Лобанов прославился в Казнете необычным поступком. Парень вышел на улицы города с плакатом «Возьмите, если вы нуждающийся», обклеив свою куртку несколькими купюрами номиналом 1000 и 2000 тенге. Такой формат материальной помощи вызвал весьма неоднозначную реакцию. Если одни искренне восхитились идеей, то другие посчитали это лишь саморекламой. Сотни пользователей просто поддержали Андрея добрым словом.

– Все помогают как могут. Не осуждайте его за это, не умничайте. Вы даже так не делаете. Парню – респект. Надо помогать людям, – написал в комментариях к нашумевшему посту пользователь Жомарт Кадыр @zzh.kz.

Как позже прокомментировал сам благотворитель Андрей Лобанов, поступок его был лишь частью социального эксперимента. Проходил он близ парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев. В организации помогала сестра и двое знакомых, наблюдавших за чистотой опыта со стороны. Суть его заключалась в том, чтобы проследить за реакцией прохожих. Однако блюстители порядка расценили эксперимент как нарушение общественного порядка и попросили его организаторов перестать раздавать деньги на улице.

Надо сказать, что алматинец стал участником мирового социального эксперимента. Впервые, флешмоб «Костюм из денег» появился в США. Там блогер, обвесившись долларами, ходил по улицам Нью-Йорка. Как ни удивительно, большую часть денег забирали обеспеченные люди. Затем к эксперименту присоединились блогеры из Европы и России. В Санкт-Петербурге, Ставрополе, Грозном — они провели флешмоб, в котором навешивали купюры на одежду, вставали посреди улицы с табличкой «Берите, если нуждаетесь». Цель эксперимента, говорят его участники, показать людям, что значит настоящая нужда. «Если не хватает на метро — это не есть нужда, если не хватает на еду — это нужда. Нужно понимать, что такое нуждающийся человек. У нас молодежь не очень это понимает.»

Эксперимент продолжат как в российских городах, так и в Азербайджане, Армении, Молдавии и Беларуси. На фоне остальных городов выделились жители Грозного. Там люди вместо того, чтобы брать деньги, стали прикреплять к костюму свои собственные. Они также предлагали помощь и защиту, звали парня в «костюме из денег» в кафе погреться, а затем проводили его к больной женщине, которой действительно требовались деньги. В итоге деньги от блогера почти никто не взял. «Поразила Чеченская Республика, так же как и всю нашу аудиторию. Я до сих пор поражен менталитетом чеченского народа и с радостью туда поеду еще раз», — пишет один из участников эксперимента.

Марина ПЕСТРЯКОВА

Объём домашних заданий в средних школах планируется сократить

– Мы хотим ввести электронный дневник, электронный учебник и, самое главное, шкафы в коридорах школ, – сообщил министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев после заседания правительства. – Будут ограничения по домашнему заданию. У нас есть предложение сократить время на выполнение домашнего задания от одного часа до 40 минут. Такой шаг вызван тем, что казахстанские школьники уделяют слишком много времени подготовке домашнего задания. По данным международного исследования PISA, Казахстан в этом плане занимает четвертое место из 65 стран. При этом выяснилось, что на успеваемость детей лучшее влияние оказывает небольшой объем домашнего задания. К тому же при подготовке к урокам наши дети прибегают к помощи своих родителей чаще своих сверстников из других стран мира. И в этом наша страна занимает первое место из 65 стран.

– Две группы казахстанских специалистов внесли два предложения по сокращению времени на выполнение домашних заданий. Они рекомендуют в основной и старшей школе проводить сдвоенные уроки по языковым предметам и математическим дисциплинам (геометрия, алгебра и начала анализа). Учителям-практикам предложено сочетать задания-минимум, то есть обязательные для выполнения, и задания-максимум, которые предназначены для добровольного выполнения. Кроме того, не задавать домашние задания на выходные, праздничные, каникулярные дни, после выполнения контрольных работ, – пояснили в пресс-службе МОН РК.

– Думаю, что это правильное решение. Моя дочка ходит в третий класс, но я удивляюсь тому объему заданий в школе, который она уже сейчас получает. Что же будет дальше? – делится отец алматинской школьницы Владимир Лазарев. – Вспоминая свои школьные годы, могу точно сказать, что нас так не загружали, но мы в итоге получили хорошие знания, поступили в вузы. Кроме того, в сообществе родителей нашего класса на WhatsApp мамы и папы постоянно спрашивают друг друга, как выполнить то или иное задание, будь то точные науки или гуманитарные предметы. Если взрослым не ясно, как их делать, что уж говорить о детях?

Нелли СТАСОВА