Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Отцы и эти

Более трех тысяч мужчин в Алматы укрываются от уплаты алиментов. В общей сложности у них накопилось 16 миллионов тенге долгов перед собственными детьми.

– По сведениям Министерства юстиции, общий долг по алиментам в стране превысил 1,8 млрд тенге. Ситуация более чем критическая, – говорит директор центра социально-психологической реабилитации и адаптации для женщин и детей «Родник» психолог Нина Балабаева – Чтобы ее разрешить, нужно усовершенствовать систему принудительного взыскания алиментов, разработать и утвердить алгоритмы взаимодействия уполномоченных органов по вопросам взыскания алиментов.

Также требуется изменить законы и сложившуюся практику для эффективного взыскания алиментов и внедрить новые формы деятельности для улучшения процедуры взыскания алиментов. За пять лет в Казахстане число производств о взыскании алиментов увеличилось в два раза (со 135 586 до 279 386). Причиной такого роста являются увеличение количества рожденных детей и числа расторгнутых браков. По версии британского журнала Economist, в 2014 году Казахстан вошел в первую десятку стран по количеству разводов. Периодически не получают алименты свыше 160 тысяч детей. По 25 тысячам производств алименты не выплачиваются свыше трех месяцев.

Как показывает статистика, уголовных дел в судах в отношении алиментщиков стало меньше. Это обусловлено тем, что их прекращают на стадии следствия. Основной причиной является несостоятельность должников, отсутствие реальной возможности погасить задолженность.

В соответствии с соответствующей статьей Конституции РК судисполнитель не обладает правом принуждения должника трудоустроиться. Это позволяет ему не искать работу для того, чтобы исполнить решение суда. В итоге из-за отсутствия мер правового воздействия на должника многие дети и не получают предусмотренные законом алименты.

Кроме того, в законодательстве Казахстана о браке и семье нет механизмов, разрешающих конфликты между бывшими супругами. По данным социсследований, чем теснее общение отцов с детьми, тем реже случаи неплатежей алиментов. К примеру, в Испании существует институт совместной опеки. Ее суть в сохранении отношений ребенка с родителями после развода. Они сами определяют порядок содержания ребенка. Совместная опека невозможна при разводе из-за алкоголизма, пьянства, наркомании либо насилия.

По статистике, примерно третья часть всего населения США хотя бы раз в жизни имела дело с психологом. Американцы большое внимание уделяют психологической стороне вопроса о супружеской жизни. Любые ситуации разбираются со всех сторон. В Казахстане же этого пока нет. Всего в стране насчитывается 490 семейных психологов, что, конечно, явно недостаточно.

Нелли СТАСОВА

Достать КСК из тени

В Алматы заработал новый сайт topksk.kz, презентация которого состоялась во время заседания клуба «Ротари Алматы».

– Так как у жителей города много нареканий на работу КСК, мы решили выступить с полезной инициативой, чтобы помочь улучшить качество их жизни в многоквартирных домах, – говорит инициатор проекта бизнесмен Медет Рахимбаев. – Во время предварительного исследования мы выяснили, что наши жители сталкиваются с тремя основными проблемами: в чем заключается работа КСК, какие расходы берет на себя эта организация и куда идут целевые. Людей также беспокоит непрозрачность расходов КСК.

Мы провели 150 встреч с жителями многоквартирных домов, во время которых узнавали поразительные истории. Например, в одном из жилых комплексов жила очень активная старушка. Когда было общее собрание, председатель КСК отправила слесаря, чтобы тот… заколотил ее дверь, чтобы женщина не могла на него прийти.

Изучая эту проблему, я пришел к выводу, что не нужно иметь нефтяную скважину, лицензию на месторождение, поля, заводы, достаточно быть председателем хорошего большого КСК. Правда, при этом нужно быть не очень честным. И в этом случае вы становитесь настоящим долларовым миллионером. КСК – настоящий клондайк. Вы знаете, что в аренду можно сдавать канализационные люки? Вылить туда канализационные отходы частного сектора может стоить порядка полумиллиона тенге в месяц.

Мы решили создать сайт Тopksk.kz, цель которого – построение конструктивного диалога между жителями, КСК и городскими властями. Наша задача – чтобы работа КСК наконец стала прозрачной.

Несколько месяцев назад проводился республиканский конкурс стартапов, и наш проект вошел в десятку лучших.

Мы изначально сделали сайт бесплатным для алматинцев и КСК. Платные услуги касаются только бизнес-структур, которые будут заключать договоры с КСК.

Подключиться к нашему проекту достаточно просто. Нужно зайти на сайт topksk.kz, зарегистрироваться и оставить там сообщение с указанием проблемы. Если у вас, к примеру, не работает лифт или перегорела лампочка в подъезде, вы можете создать заявку в нашем портале через свой интерфейс в Интернете либо через мобильное приложение в телефоне. Затем от зарегистрированного у нас КСК приходит сообщение, что заявка принята. Для ее решения через наш же портал при необходимости КСК может привлечь какие-то сервисные организации или жилищные службы. Обязательное условие – отчитаться о проделанной работе. А после этого жильцы могут оценить качество выполнения заявки.

В Алматы 836 КСК, и сейчас к нашему проекту уже подключились 73. Признаться, разговаривать с председателями КСК оказалось довольно непросто. Среди них только 2,5 процента инноваторы, те люди, которые готовы взять на вооружение новые прогрессивные начинания. Самая многочисленная аудитория – так называемые «улитки», которые не хотят менять свою жизнь. Когда мы обзванивали КСК, то всегда старались найти первую категорию граждан. Но, как правило, сталкиваемся с последней категорией, на которых просто бесполезно тратить время.

На сегодняшний день у нас уже зарегистрировано 558 пользователей сайта. Было 272 обращения, из которых 148 были решены.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Верным курсом

Сбербанк опроверг информацию о скачке обменного курса до 410 тенге за доллар США, вызвавшую панику среди пользователей WhatsApp.

Массовая рассылка прогноза о якобы резком росте курса валют активно распространилась среди пользователей мобильного мессенджера. Несколько дней абоненты в панике передавали друг другу фотографию некоего документа с прогнозом стоимости тенге по отношению к главным мировым валютам на срок до и после 15 февраля текущего года. Авторство предрекаемой планки до 410 тенге за доллар источник приписывал АО «Сбербанк». Фининститут поспешил развеять панику, прояснив ситуацию. Аналитики лишь просчитывали вероятные риски, что является обычной практикой и не влияет на фактический обменный курс.

– На фото, которое распространяется через мобильные мессенджеры, изображен внутренний нормативный документ банка, который не имеет никакого отношения к операциям по купле-продаже валюты, – сообщили в пресс-службе АО «Сбербанк». – Данный документ содержит прогнозные показатели курса иностранных валют с целью обеспечения контроля объема обязательств по кредитным операциям корпоративных клиентов, о чем говорится в тексте документа. В связи с действующим режимом свободно плавающего курса тенге в банке ежедневно просчитывается множество вариантов развития событий, в том числе риск-модели, в которых содержатся прогнозные показатели, исходя из колебаний и изменений курса валют.

Специалисты обещали произвести проверку по факту утечки конфиденциального документа, предназначенного исключительно для внутреннего пользования.

Аида МАМЕТОВА

Газовая атака

Алматинцам бесплатно отремонтируют потенциально взрывоопасные кухонные плиты Bosch.

Только в России, по информации официального сайта Росстандарта, представительство немецкой компании Bosch отзовет 4700 потенциально опасных газовых кухонных плит. Как уточнили в ООО «БСХ Бытовые Приборы», при определенных условиях конический адаптер (штуцер), поставляемый вместе с плитами, может треснуть или сломаться. Добровольному отзыву подлежат следующие модели, продававшиеся с 2009 по 2015 год: HGG223120E, HGV745250, HSG223020E, HSG223155R, HSV625120R, HSV745020 и HSV745050E. Бытовая техника, несущая риск утечки, а в худшем случае – взрыва газа, может оказаться и на казахстанском рынке. «Вечерка» обратилась в филиал Bosch за разъяснением ситуации: гарантируют ли и нашим потребителям устранение опасного брака?

– Производитель бытовой техники, немецкая группа компаний BSH Hausgeräte GmbH, проводит добровольную меру предосторожности для ряда отдельностоящих газовых плит. Причина – вероятность возникновения повреждения соединительного элемента для подачи газа в ограниченном количестве приборов, вследствие чего в некоторых условиях может произойти утечка газа, а в чрезвычайно редких случаях – возникнуть возможность взрыва, – прокомментировала глава PR-департамента ООО «БСХ Бытовые Приборы» Алия Клинг. – Компания-производитель в ходе аудита качества продукции выявила вероятность повреждения соединительного элемента и запустила соответствующую меру предосторожности в мировом масштабе, так как безопасность потребителей стоит для компании на первом месте. Подчеркну, что мера предосторожности является добровольной, и в Казахстане она тоже действует. Компания оповестила пользователей техники, также были проинформированы соответствующие госорганы.

В компании подтвердили, что клиентам предлагается бесплатная замена соединительного штуцера, которую инженеры произведут каждому владельцу прибора с неисправностью. Устранят ее специалисты в доме клиента, со стороны которого ничего не требуется.

Проверить наличие технического брака пользователи могут по инструкции, размещенной на сайте gascookingsafety.com/ru-kz. Замена производится на месте использования, выполняется бесплатно и не требует дополнительных затрат или усилий со стороны клиента.

Марина ПЕСТРЯКОВА