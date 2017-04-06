06 апреля 2017 Как жить 39-06.04.2017 40

Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Скользская продукция

На базарах Алматы обнаружено фальсифицированное подсолнечное масло, вес которого далек от маркировки.

Эту малоприятную новость обнаружила рачительная горожанка, когда приобрела подсолнечное масло «Алтын казан» в пятилитровой канистре. Для удобства использования женщина решила перелить масло в литровые емкости. К своему изумлению, она обнаружила, что литраж, заявленный на маркировке, не соответствует действительности и в бутыли не хватает без малого 350 миллилитров от общего объема.
На следующий день алматинка приобрела масло другой марки под наименованием «Богатовское золото» также общим объемом пять литров. Женщина в качестве эксперимента решила проверить литраж бутылки. В результате замера потребителем также вновь обнаружен недолив в размере 300 миллилитров.
За защитой своих прав и законных интересов потребитель обратилась в общество по защите прав потребителей «Адал».
Сотрудники общественной организации произвели закуп подсолнечного масла «Алтын казан» и «Богатовское золото» на оптовых рынках Алматы для дальнейшей сдачи в аккредитованную экспертную лабораторию. Для более объективного и детального рассмотрения заявления и, как говорится, для чистоты эксперимента «Адал» также приобрел подсолнечное масло «Российское солнышко», которое впоследствии также было передано в лабораторию. Выяснилось, что на рынке присутствует два вида подобного масла с аналогичной этикеткой, но вот на маркировке указаны разные изготовители.
– Жалоба потребителя нашла свое подтверждение. Согласно протоколам испытаний, подсолнечные масла «Алтын казан», «Богатовское золото» и «Российское солнышко» не соответствуют требованиям ГОСТа 1129-2013 по объему (вместимости), – говорит президент общества по защите прав потребителей «Адал» Артык Сейткалиева. – Более того, на маркировке подсолнечного масла «Алтын казан» отсутствует информация об организации, принимающей претензии в РК (импортер), адрес, что является нарушением законодательства, и не дает возможности в соответствии с законодательством РК направить претензию в адрес поставщика. На маркировке подсолнечного масла «Богатовское золото» и «Российское солнышко» к тому же нет информации на государственном языке.
При совершении покупки продавцами не были представлены декларации о соответствии товара. В связи с чем наша организация полагает, что ввоз данной продукции может производиться нелегально и представленное масло является фальсифицируемым. На основании вышеизложенного было подано соответствующее заявление в государственные контролирующие органы с просьбой оказать содействие и принять меры по недопущению реализации подсолнечных масел до устранения нарушений.
Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

 

Шлема не будет

В Министерстве внутренних дел опровергли слухи о защитных шлемах для водителей и пассажиров автомобилей.

На этой неделе соцсети всколыхнула новость о том, что якобы с 1 января 2018 года водителей и их пассажиров обяжут надевать защитный шлем при выезде за город. По цепной реакции казахстанцы передавали друг другу фотографию с фрагментом материала из неизвестного издания. По распространенной информации, нововведение в ПДД якобы касается автомобилей, не оборудованных подушками безопасности. Адресанты подчеркивают: уклонение от новой нормы закона будет составлять 3 МРП по статье 620 Кодекса об административных правонарушениях.
Часть пользователей отнеслась к рассылке с юмором, приняв сообщение за первоапрельскую шутку. Однако большинство автолюбителей отнеслись к анонимной новости со всей серьезностью. Отсутствие в тексте какой-либо географической привязки насторожило немногих – на публикацию в соцсетях обрушился шквал злорадствующих комментариев.

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Слухи официально опровергли в Комитете административной полиции МВД РК.
– МВД к данной информации отношения не имеет, – сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь комитета Ирина Лукьянина.
Тот факт, что введение в Правила дорожного движения подобных норм не ожидается, подтвердили и в Департаменте государственного языка и информации МВД.
Марина ПЕСТРЯКОВА

 

Сезон охоты

Алматы готовится к очередному этапу дератизации против грызунов, увеличить эффект которой призывают и горожан. Что следует знать о методах борьбы и действии ядов?

Грызуны наносят серьезный экономический ущерб населению и представляют опасность в распространении опасных инфекционных заболеваний. Финансовые средства на проведение мероприятий по истреблению крыс и мышей на территории Алматы выделяются из республиканского бюджета с 1998 года. За последние годы площадь территории города увеличилась, а вместе с ней и объем проводимой сплошной дератизации.
Обработка против крыс на своих объектах и прилегающих территориях входит в обязанности руководителей организаций и предприятий всех форм собственности, а также жителей города, что законодательно закреплено статьей 152 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения».
Самыми распространенными видами грызунов для нашего мегаполиса являются домовая мышь и серая крыса. Последняя, по оценке экспертов Всемирной организации здравоохранения, относится к одному из вреднейших представителей отряда грызунов и является самым злейшим врагом человечества среди животных. Крысы очень плодовиты, в природе могут размножаться круглогодично. Беременность продолжается всего 21-23 дня, за один приплод самка приносит от 8 до 18 особей. В благоустроенных домах серые крысы обитают, как правило, в подвалах, на лестничных площадках и на первых этажах зданий. Излюбленные места обитания в природе – русла рек и арыков, места скопления бытового мусора. Несвоевременный вывоз бытовых и пищевых отходов способствует распространению грызунов.
В борьбе с грызунами применяются биологические, физические и химические способы. Первый подразумевает естественных врагов грызунов – кошек и собак. Физический метод – уничтожение грызунов при помощи различных видов ловушек, давилок, капканов. Химический метод заключается в применении ядов (родентицидов) и является наиболее распространенным и эффективным. Доказали свою действенность и инновационные технологии. В качестве отпугивающих грызунов средств на объектах и в жилых помещениях применяются бытовые и промышленные ультразвуковые приборы. Оборудование обладает не только высокой эффективностью, но и доступностью в цене для населения.
Жителям следует знать, что в населенных пунктах для проведения мероприятий по уничтожению грызунов или дератизации рекомендуется применять дезсредства 3-го класса токсичности с пролонгированным действием – умеренно опасные (бромадиолон-0,25%, клерат, ланират, бараки и т. п.). Но процедуру должны проводить только специально обученные работники дезинфекционных организаций во избежание отравлений. Дезсредства используются в виде отравленных приманок – наиболее привлекательных для грызунов злаковых зерен или пищевых продуктов.
Особенность действия ядов пролонгированного действия в отличие от ядов острого действия в том, что отравление наступает не сразу после поедания приманки. Поэтому зачастую в ходе проведения сплошной дератизации на территории города в поле зрения попадают крысы, потерявшие под действием яда ориентацию в пространстве и природную бдительность. Общественность, в том числе СМИ, ошибочно расценивают выход отравленных особей на открытые местности как увеличение их численности, а распухших под действием яда крыс визуально принимают за упитанных. Имеющаяся в приманках доза яда нарушает свертываемость крови, повышает проницаемость кровеносных сосудов, в результате чего происходит кровоизлияние во внутренние органы грызунов. Их тело раздувает, и наступает их гибель в среднем в течение 5 – 7 дней.
Родентициды 1-2-го класса опасности не рекомендуются для применения в населенных пунктах ввиду высокой токсичности для людей и животных. Родентициды 4-го класса опасности, содержащие ядовитые вещества в минимальных дозах, используются без ограничений в применении.
Не следует забывать, что содержание помещений в чистоте и порядке, улучшение степени защищенности зданий от грызунов только дополнят эффект дератизации.
Кайрат БАЙМУХАМБЕТОВ, главный государственный санитарный врач г. Алматы

 

За свои права

Алматинцы смогут внести предложения по вопросам защиты прав собственности.

О начале приема предложений по решению проблемных вопросов в сфере защиты права собственности объявили в Министерстве юстиции РК. Направить соответствующее обращение в ведомство можно будет до 10 мая текущего года.
– Все поступившие предложения рассмотрят члены рабочих групп, в состав которых вошли представители государственных органов, гражданского сектора и бизнес-сообщества, – говорится в сообщении. – На основании полученных сведений будет проведен анализ. В результате будут выработаны поправки в законодательство. Министерство юстиции ожидает от населения проявления активной гражданской позиции и конструктивных предложений, направленных на усиление защиты права собственности и устранение проблем в данной сфере.
Предложения принимаются на электронный почтовый адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Аида МАМЕТОВА