Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Прямая связь

В Алматы открыта горячая линия по взысканию алиментов

Услуга заработала в рамках реализации проекта «Алименты. 30 шагов против неуплаты». Инициатива нацелена на создание эффективной системы взыскания алиментов с родителей, уклоняющихся от содержания несовершеннолетних детей.

Горячая линия, сообщает пресс-служба городской прокуратуры, принимает обращения по вопросам несвоевременного исполнения судебных актов по взысканию алиментов. Контакт-сервис доступен в будние дни с 09.00 до 18.00 по номеру 265-03-27.

Согласно статистике в прошлом году в Казахстане было выявлено около 25 тысяч злостных неплательщиков алиментов. Общая сумма долга составила 1,8 миллиарда тенге.

Прокуратура напоминает: алиментные обязательства родителей относятся к обязательствам первой очереди – родители обязаны содержать своих детей независимо от того, если ли у ребенка другие родственники. Сумма алиментов складывается из нескольких факторов. Алименты в Казахстане удерживаются с любых видов доходов.

Аида МАМЕТОВА

Тепло в кубе

Добрые дела стали для алматинцев еще доступнее. Теперь передавать вещи нуждающимся можно через городскую сеть специальных боксов.

Удобный, быстрый и надежный способ поддержки нуждающихся предлагает алматинцам социальный проект «Тепло». Первые мобильные боксы от частного благотворительного фонда SINAI Foundation появились в городе в середине января. За это время милосердием нового формата удалось осчастливить более алматинских 80 семей, и сеть пунктов приема помощи растет. В ближайшее время создатели проекта намерены выйти в регионы.

– Главная миссия проекта «Тепло» – быть проводником между теми, кто творит добро, и теми, кто его с радостью примет. Он ориентирован на организацию сбора вещей для нуждающихся граждан. Действовать инициатива будет на постоянной основе. Сегодня в Алматы организовано уже одиннадцать точек сбора, – прокомментировал представитель фонда Руслан Запорожец. – Большой популярностью пользовались дополнительные пункты, установленные в стартовом и финишном городке VI «Алматы Марафона». Участники откликнулись на наш призыв, благодаря чему удалось собрать немалое количество вещей для тех, кому они так необходимы.

Фирменные боксы, сообщили в фонде, открыты для приема одежды, обуви, нескоропортящихся продуктов питания, медикаментов, предметов личного пользования, посуды. Принимаются также книги, бытовая техника, игрушки и аксессуары. Адресатами помощи избраны подопечные центров социального обслуживания, а также различных фондов и организаций, работающих с горожанами из социально уязвимых слоев. Кроме того, на безвозмездной основе может обратиться за помощью и любая нуждающаяся семья.

Проект «Тепло» творит доброе дело и на другом фронте – на рынке труда. Созданы рабочие места для людей с особыми физическими потребностями, пенсионеров и тех, кто попал в сложные жизненные обстоятельства. В технологической цепочке эти люди важны не меньше благотворителей.

Все начинается с логистики. Ежедневно осуществляется сбор всех собранных вещей и их транспортировка на общий склад. Далее вещи проходят этап ручной сортировки, за которым приходит очередь химчистки. Вещи направляются на стирку, двухэтапную дезинфекцию сухим паром и глажку. После этих процедур настает время повторной сортировки, где вещи относят к одной из трех категорий – брендовая одежда, новая одежда или в отличном состоянии, ветошь.

– Одежда из первой категории реализуется в специальном благотворительном магазине проекта. Вырученные средства направляются в фонд заработной платы сортировщикам и на развитие самого проекта, – пояснил Руслан Запорожец. – Одежда из второй категории распределяется между обратившимися за помощью гражданами. Вещи в ветхом состоянии – ветошь – направляются на утепление питомников для животных.

Адреса пунктов приема помощи:

площадь перед ТРЦ Esentai Mall – Esentai Square;

ТРЦ Dostyk Plaza (мкр. Самал-2, 111, уровень Р1, лобби гипермаркета Galmart);

ТРЦ MEGA Alma-Ata (ул. Розыбакиева, 289, лобби гипермаркета «Рамстор»);

Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления (ул. Жамакаева, 142);

клиника On Clinic (ул. Габдуллина, 94а);

ресторан здорового питания Pita Green (пр. Абая, 17);

университет КИМЭП (пр. Абая, 2, уг. пр. Достык);

бар Union (пр. Аль-Фараби, 33);

кафе Presso (пр. Абылай хана, 62, здание «ЦУМ»);

кафе Aurora (пр. Абылай хана, 96/59, уг. ул. Жамбыла);

кафе Giginova (ул. Желтоксан, 118).

Контакты: +7-775-315-81-31, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Марина ПЕСТРЯКОВА

Цены на вторичное жильё в Казахстане стремительно падают

По информации Казахстанской федерации недвижимости, в апреле этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года цены на первичном рынке недвижимости снизились на 10–15% для классов элит и бизнес и на 15–20% для классов комфорт и эконом. Квадратный метр первичного жилья, кроме элиткласса, продавался в среднем по 275 тысяч тенге.

– Цены на вторичное жилье падают от 25% до 35% от реальных сделок, – сообщили в КФН.– Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья второй, третьей и четвертой категорий составляет 155 000 тенге. Она более активно снижалась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за девальвации, уменьшения долларового эквивалента и перехода расчетов по недвижимости в национальную валюту. Из-за нестабильной ситуации рынок замер в ожидании, что привело к снижению стоимости квадратного метра. По нашим прогнозам, с середины текущего года снижение цен на первичном рынке достигнет 25%, а на вторичном – 40% в зависимости от региона и расположения в городской черте.

Эту тенденцию подтвердили и в Ассоциации риелторов. С начала года стоимость снизилась на 3–5% в зависимости от района расположения. На первичном рынке, напротив, отмечается растущий спрос, что держит цены на одном уровне. Здесь совершается порядка 60% сделок купли-продажи жилой недвижимости. Специалисты также сообщили, что появится новый инструмент для покупок со стороны государства – ипотека с субсидированной ставкой, которая будет выдаваться под 10% годовых.

Вместе с тем, по данным издания по покупке и продаже недвижимости «Крыша», квартиры в Алматы с начала года потеряли в цене почти миллион. После непродолжительного перерыва на рынок жилья нашего города вернулась заметная отрицательная динамика. Темпы снижения индекса цен, которые были зафиксированы аналитиками портала в марте, оказались с октября прошлого года рекордными. Подобного не наблюдалось уже более полугода. По данным издания, в целом с начала этого года рынок просел на 5%. В марте, в частности, индекс потерял порядка 3%. В феврале статистические показатели стоимости были выше почти на 10 000 тенге. В этом месяце, согласно аналитической информации ресурса, единица площади выставлялась на продажу в среднем за 342 400 тенге. На примере условной однокомнатной квартиры площадью 40 квадратных метров сумма приобретения недвижимости в последние месяцы по сравнению с январем снизилась почти на миллион (-700 тысяч тенге) и теперь составляет 13,7 миллиона тенге. Алматы находится в тройке городов страны с самым заметным снижением цен вместе с Актау (-9,3%) и Уральском (-3,1%).

Нелли СТАСОВА