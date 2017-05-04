Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Победа добра

Алматинцев просят помочь подарить праздник ветеранам войны и труженикам тыла к Дню Победы

Волонтерам благотворительного сообщества «Клуб добряков Алматы», проекты которого поддерживает «Вечерка», вновь нужна помощь горожан. Добровольцы призывают жителей мегаполиса вместе поздравить ветеранов и тружеников тыла с наступающим Днем Победы акцией «Мы помним, мы гордимся». Каждый алматинец может внести вклад в благое дело, поучаствовав в организации праздничного обеда и адресной помощи участникам войны. Для этого достаточно купить специальный «билет добра» стоимостью 5000 тенге. Волонтеры переживают, что не успеют продать оставшиеся 30 из 300 билетов – ровно столько приглашений было отправлено ветеранам, и призывают горожан подключиться к акции. Благотворительный обед и концертная программа с участием звезд эстрады состоятся 5 мая в ресторане «Бахчисарай».

Содействие в формировании списков оказал городской Совет ветеранов, больше четверти приглашенных – подопечные клуба.

– Часть фонда для акции составили средства от продажи выпечки, сувениров и услуги визажистов на благотворительной ярмарке клуба, прошедшей в выходные в ТРЦ «Галерея». Помогли и объявления на нашей странице в Instragram – алматинцы откликнулись на посты не словом, а конкретной помощью. В общей сложности мы собрали 1,2 миллиона тенге, не хватает еще 300 тысяч, – прокомментировала волонтер «Клуба добряков Алматы» Дениза Суханбердиева. – Каждый «билет добра» – это не только посадочное место в ресторане, но и помощь в сборе около 100 продуктовых корзин для прикованных к постели ветеранов. Подарочные наборы включат в себя крупы, муку, макароны, молочную продукцию, яйца, овощи, фрукты, конфеты и печенье. На оставшиеся деньги закупаем бытовую химию, плюс к каждой корзине – цветы. Эти подарки совместно с волонтерами из Almaty SOS мы доставим ветеранам на дом в День Победы, 9 мая. Подопечных, кому позволит состояние здоровья, мы готовы сопроводить на парад.

«Билет добра» волонтеры готовы привезти покупателю с доставкой, либо можно пересечься в любом удобном месте. Времени на подготовку совсем мало.

Телефон курирующего волонтера: +7-702-935-66-58.

Адрес страницы в соцсети Instragram: @club_dobryakov_almaty.

Марина ПЕСТРЯКОВА

Очистить от синтетики

Алматинцы решили самостоятельно бороться с распространением синтетических наркотиков

Алматинка Ольга Агапова, на своей странице в Facebook обратилась к горожанам за помощью в борьбе с рекламой синтетических наркотиков, которая, по ее словам, буквально наводнила мегаполис.

– На стенах домов в Алматы в последний месяц начали массово появляться надписи с рекламой синтетических наркотиков, – пишет Агапова. – Мы и раньше обращали на них внимание, но сейчас пошла прямо массовая атака. Сегодня мы прочесали один район, закрасили там, где увидели... Выявить каналы распространения наркотиков сейчас гораздо сложнее. Все благодаря Интернету, всяким мессенджерам (WatsApp, telegram и прочее) и анонимным платежным системам (QIWI например). Делать «закладки» нанимают подростков, которые уже употребляют и нуждаются в деньгах... Потом эти ребята сами проходят реабилитацию. Огромная просьба ко всем, кто не равнодушен и далек от уверенности, что «меня это не коснется», – посмотрите внимательно на свой район. Найдите время и баллончик краски, чтобы закрасить эту гадость! Хотя бы один канал «оповещения» мы можем перекрыть.

Алматинцы отреагировали на призыв, некоторые согласились взять баллончик с краской и пройтись по своему району.

Как сообщают в городском наркоцентре медико-социальной коррекции, число горожан, употребляющих новые виды наркотиков, растет. Если за I квартал 2016 года за квалифицированной наркологической помощью обратилось 39 человек, употребляющих новые психоактивные вещества

(НПАВ), то в текущем году за аналогичный период эта цифра уже составила 49 человек.

– Данные цифры, конечно же, не отражают реальную ситуацию с употреблением синтетических психоактивных веществ, – говорит врач-нарколог ГНЦМСК Надежда Черченко. – Это в первую очередь связано с боязнью постановки наркозависимых на диспансерный учет. Неоднократно находясь на лечении в частных медицинских наркологических центрах, в итоге больные попадают в ГНЦ МСК с запущенными случаями зависимости, в тяжелом состоянии.

– Ежедневно к нам поступает как минимум два-три пациента, которые пристрастились к синтетическим наркотикам, – сообщил нарколог-психотерапевт центра EMIRMED Юсуп Мухамедов. – Чаще всего люди прибегают к их употреблению для того, чтобы расслабиться после рабочих будней и снять стресс. Если раньше это были молодые люди от 25 до 35 лет, то сейчас не редкость и 50-летние. Самая большая проблема синтетических наркотиков в том, что они достаточно быстро поражают центральную нервную систему. Также отравляются клетки печени. Когда природный фильтр не работает, отравляется весь организм. Поэтому намного быстрее протекают процессы старения. У людей появляются различные психические отклонения, расстройство сознания, и они склонны к шизофрении. Люди становятся крайне агрессивными и неуправляемыми. Также происходит почти необратимое нарушение сна. Даже после полного прекращения приема наркотиков он не возвращается к человеку долгие месяцы. У наркомана полностью исчезает самокритика, то есть он считает себя способным уйти от зависимости.

Синтетические наркотики в сотни раз опаснее тех, с которыми мы сталкивались раньше. Этих больных очень сложно реабилитировать. Если героиновую зависимость врачи научились лечить, для этого существуют определенные кодировочные препараты, то от синтетических наркотиков таких методов пока не придумали. Процент излеченных от зависимости, которую вызывают синтетические наркотики, крайне мал. И, как правило, зависит от огромного желания самого пациента. Максимум 20 из 100 процентов обративших к нам за помощью избавляются от пагубной привычки. Но даже эти наркоманы постоянно находятся в группе риска. Так как человек, который однажды попробовал синтетические наркотики, в любой момент может прибегнуть к ним снова. Психотерапевты и наркологи спорят, к кому относятся такие пациенты. У них наблюдается интоксикация, которую должны снимать наркологи, и психические отклонения, что лечатся психотерапевтами. Но чаще всего эти специалисты не локализуются в одном стационаре. Поэтому для потребителей синтетических наркотиков комплексное лечение получать весьма затруднительно. В итоге они просто плывут по течению и не предпринимают никаких шагов, чтобы излечиться.

Синтетические наркотики можно купить по Интернету и по зашифрованным объявлениям, которые понимает только покупатель, или сетевому маркетингу, где отельные слова выделяются крупным шрифтом не в тему рекламы того или иного продукта. Объявления часто развешивают в подъездах домов. Как правило, шифры постоянно меняются. Например, в объявлении может быть написано «соль» или «легально».

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Прячьте YouТube от детей

Маленьким казахстанцам намерены ограничить доступ к социальным сетям и YouТube

Вопрос о том, чтобы операторы связи сформировали специальные детские пакеты услуг, уже прорабатывается. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Министерства информации и коммуникаций РК Михаил Комиссаров, отвечая на вопросы депутатов на презентации законопроекта по защите детей от информации. Отмечается, что речь идет о создании так называемых белых списков информации, доступ к которым будут иметь дети только определенных возрастных категорий. Ограничение планируется ввести независимо от существующей функции IDC-контроля.

– Мы сейчас прорабатываем вопрос с операторами связи по предоставлению детских, школьных пакетов доступа, где информация будет отфильтрована не на уровне каких-то ключевых слов. Просто будут отключены отдельные опции, где эта информация может содержаться, – прокомментировал Михаил Комиссаров. – То есть в детском пакете, на наш взгляд, не должны содержаться соцсети, не должно быть YouТube, либо это должен быть Kaztube, предварительно очищенный для детей. Должны быть какие-то образовательные или игровые ресурсы. Тот контент, который позволителен детям. Потому что полностью очистить Интернет от непозволительного контента на сегодняшний день физически невозможно.

Аида МАМЕТОВА

Аптеки – не кормить

В Казахстане предложили ввести штрафы за навязывание пациентам дорогостоящих медикаментов

Законопроект, предусматривающий данную норму, планируется передать на рассмотрение депутатам уже осенью текущего года. О нововведении сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов. В кулуарах пленарного заседания мажилиса глава ведомства пояснил, что наряду с нормами по этическому продвижению лекарств и фиксацией цен на лекарства планируется законодательно закрепить ответственность не только врачей, но и фармацевтов за неэтичное продвижение лекарств и навязывание дорогостоящих препаратов. Поправки, отметил он, могут быть внесены в законодательство уже этой осенью. Речь идет только об административном наказании.

– Соответствующие контрольно-надзорные функции, установленные законом, исполняют Комитет фармации, а также Комитет охраны общественного здоровья, в функции которых входит контроль за соблюдением законодательства. В первую очередь – по жалобам пациентов. Мы на данный момент прорабатываем национальную лекарственную политику, – сказал Елжан Биртанов.

Министр сообщил, что концепция законопроекта по ценовому регулированию лекарств в розничной сети уже разработана. Полное государственное регулирование цен на лекарственные препараты в Казахстане планируют ввести в 2018 году. Между тем законопроектом не исключается возможность того, что контролировать цены в аптеках смогут «тайные покупатели».

Аида МАМЕТОВА