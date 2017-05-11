Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Рука помощи

Алматинцы смогут поддержать воспитанников детских домов через спецпроект «Наставники»

Проект объединяет неравнодушных взрослых и подростков, нуждающихся в поддержке. Он запущен по инициативе общественного движения «Ребенок должен жить в семье» и частного фонда «ДАРА» с одной благородной целью – дать детдомовцам шанс обрести себе друга-наставника.

– У детей из детских домов старше 10 лет мало шансов обрести семью, ведь потенциальные усыновители предпочитают брать в семьи малышей. К сожалению, интернатного воспитания недостаточно для того, чтобы войти во взрослую жизнь подготовленной, сформированной личностью, – говорит руководитель ОД «Ребенок должен жить в семье» Шолпан Байболова. – Многие вещи, которым обычные дети учатся в течение всей жизни в семьях, могут быть незнакомы для ребенка из интерната, поэтому важно, чтобы у него перед глазами был пример состоявшегося в жизни человека, который через некоторое время становится значимым взрослым для ребенка. Наставничество – волонтерский вид деятельности социально активных граждан и нацелено на помощь воспитанникам интернатных учреждений в формировании духовных, моральных, культурных ценностей, навыков, необходимых для адаптации к самостоятельной взрослой жизни. Через личное взаимодействие наставники помогают детям в учебе и всестороннем развитии, способствуют их социализации, выбору профессии, учебного заведения, работы.

Наш проект – служение без ожидания награды, направленное на индивидуальное сопровождение воспитанников детских домов. В нем участвуют подростки от 10 до 18 лет, являющиеся воспитанниками и выпускниками детских домов, и наставники – граждане старше 25 лет, имеющие желание и возможность поддерживать долгосрочные отношения с подростком. На встречах наставники общаются с детьми, проводят вместе досуг, помогают делать домашнее задание, передают свой жизненный опыт, служат опорой и поддержкой, участвуют в развитии ребенка, помогают формировать у него бытовые навыки. Программа «Наставничество» предусматривает посещение подопечным семьи наставника в выходные, нерабочие праздничные дни или в период каникул. Для этого наставник заключает с интернатным учреждением и территориальными органами опеки и попечительства договор о гостевой семье.

Обязательным этапом проекта также является психологическое тестирование участников проекта и индивидуальное собеседование с психологами и координаторами проекта. При подборе пар «наставник – подопечный» учитываются такие факторы, как обладание кандидатом в наставники навыков для успешной работы с ребенком, совместимость характеров, наличие общих увлечений, хобби и стремлений.

«Наставничество» реализуется в Алмате, Астане, Караганде. В ближайшее время организаторы планируют запустить проект в Павлодаре, а впоследствии во всех детских домах страны. Сегодня в нем участвует 88 наставников.

Желающий стать наставником должен пройти курс специальной подготовки, по окончании которого выдается сертификат.

Для участия в проекте достаточно связаться с координаторами проекта:

в Алматы: +7 (727) 328 3974, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

в Астане: +7 (7172) 469132, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

в Караганде: + 7 701 951 65 00, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Трудовые санкции

Казахстанцев, отказывающихся работать, будут штрафовать

Со следующего года в Казахстане изменится принцип оказания адресной социальной помощи малоимущим семьям согласно новому законодательству. Материальная поддержка будет разделена на безусловную и обусловленную денежную помощь. Первую направят семьям, члены которых не имеют возможности трудиться в силу объективных причин. Обусловленную помощь получат семьи, в составе которых есть хотя бы один трудоспособный член. Отказ от трудоустройства при отсутствии объективных причин будет грозить административным взысканием.

С семьей будет заключаться социальный контракт, одним из условий которого будет трудоустройство трудоспособного члена и получение им заработной платы параллельно с получением адресной социальной помощи.

– Трудоспособные члены семьи не должны отказываться от трудоустройства. В противном случае к данной семье будут применены штрафные санкции, – сообщила вице-министр труда и социальной защиты РК Светлана Жакупова в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций. – Это означает, что если человек отказывается в первый раз, то сумма пособия уменьшается на 50 процентов для трудоспособных членов семьи. Если беспричинно отказывается во второй раз, то прекращаются выплаты всем трудоспособным членам семьи. Остаются безусловные выплаты для нетрудоспособных – это дети, матери, ухаживающие за детьми до 7 лет.

Сегодня пособия получают семьи, чей доход ниже 40 процентов от прожиточного минимума, а также семьи, имеющие детей до 18 лет с доходом ниже 60 процентов от прожиточного минимума. Отдельные госпособия выплачиваются многодетным семьям, имеющим от четверых детей и более. В министерстве прогнозируют, что численность получателей будет доходить почти до 1,5 миллиона человек.

Марина ПЕСТРЯКОВА

Стали невыездными

Свыше девяти тысяч алматинских автовладельцев не смогут выехать за границу из-за долгов

В целом по состоянию на 1 мая 2017 года задолженность по налогу на транспорт на общую сумму 5,2 миллиарда тенге имеют около 120 тысяч алматинцев. Сообщается, что в отношении злостных неплательщиков материалы направляются в судебные органы для принятия решения о взыскании налоговой задолженности и соответствующих мер в случае ее неуплаты.

– В настоящее время в суды Алматы направлена 21 тысяча материалов в отношении владельцев автотранспортных средств, не уплативших налог на транспорт на сумму более 2,6 миллиарда тенге. Решением суда уже ограничен выезд из Республики Казахстан 9067 должникам и наложен арест на имущество 4067 физических лиц, – прокомментировали в департаменте госдоходов Алматы.

В ведомстве отметили, что в связи с приближением сезона отпусков и во избежание неприятных ситуаций департамент напоминает о необходимости своевременной уплаты налога на транспорт и погашения имеющейся задолженности по нему. Сведения о наличии или отсутствии налоговой задолженности можно проверить в электронном сервисе по адресу kgd.gov.

Мировая практика показывает, что временное ограничение права на выезд из страны – достаточно действенная мера, приносящая видимые результаты: долги по исполнительным обязательствам погашаются чаще. С данной проблемой иногда сталкиваются и непосредственно при прохождении пограничного контроля, когда уже приобретены билеты, путевки или забронированы гостиницы.

– Главной причиной отказа в выезде за пределы страны является задолженность, долг, невыполнение исполнительных документов, – пояснили в Департаменте госдоходов. – Если у вас есть задолженность перед государством по налогам, штрафам или долг другим людям, которые уже обращались в суд, необходимо как минимум быть настороже. Неплательщиком могут посчитать человека, который не только не выплатил алименты или дорожные штрафы, но и задолжал коммунальным службам города. В списки могут попасть люди, у которых есть неоплаченные счета начиная от 700 тенге и суд уже постановил взыскать этот долг.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

На те же грабли

Депутат предупредил казахстанцев о новой финансовой пирамиде

Мажилисмен Тлеухан Бекболат посетовал на финансовую неграмотность казахстанцев, которая помогает различным мошенникам вытягивать из них деньги, и отправил запрос генеральному прокурору РК Жакипу Асанову.

– Многие люди вкладывают деньги в финансовые пирамиды, которые появляются ежегодно под новыми названиями. Потом сожалеют об этом, теряя деньги и получая проблемы. В этом году ходят слухи о финансовой компании под названием Questra World. Доверчивые люди верят словам «ты инвестор» и вкладывают свои накопления туда. Люди размещают на счет этой компании все средства, которые копили на покупку автомобиля, дома, открытие бизнеса, и обманываются насчет того, что за короткие сроки получат прибыль, – сказал депутат на пленарном заседании Мажилиса. – В настоящее время многие люди вкладываются в компанию Questra, берут кредиты, сдают золото в ломбард, продают авто и дома. Вот-вот и эта компания закроется, лопнет, как надутый пузырь. В конце концов у кого-то случится инсульт, инфаркт. Кто в итоге окажется плохим? Правительство. Потому что ему следовало проверить и остановить такую финансовую компанию, обучить людей финансовой грамотности.

По словам депутата, компании, подобные Questra, хоть и находятся в Испании, основным их адресом являются офшоры вроде Виргинских островов. Все эти фирмы вне закона.

– Они не платят Казахстану налоги. Компании, которые были до этого, собрали миллиарды тенге с народа и закрылись, – говорит Тлеухан Бекболат. – Кто-то проводил расследование после этого? Если да, то почему мы не объявляем результаты? Деньги скольких наших граждан утекут и потеряются за границей, кто за это ответит? Пока люди берут кредиты, лезут в долги, нужно быстрее расследовать дела таких мошеннических иностранных компаний. Нужно предпринять меры, чтобы это остановить.

Нелли СТАСОВА