Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Учиться только за партами

Министерство образования и науки отменит домашние задания для школьников в праздничные и каникулярные дни

Согласно специальному документу на треть уменьшатся и часы выполнения уроков дома. Работать по новой методике учителя и школьники начнут со следующего учебного года. В то же время запрет на подарки учителям, как и прежде, в силе.

– Половина детей не справляются с домашними заданиями, – говорит директор Департамента АО «Информационный аналитический центр» МОН РК Елдос Нурланов. – Поскольку объем домашнего задания достаточно большой, им приходится прибегать к помощи других. Половина обращается к своим родителям. Порядка одной трети – к учителям. Для исправления ситуации мы разработали новые методические рекомендации по организации и выполнению домашних заданий. Таким образом, число уроков, заданных на дом, сокращают на одну треть. Не больше 50 минут в день на домашнюю работу отводится учащимся 2-х классов, 70 минут – 3-4-м, 90 минут – 5-6-м, 110 минут – с 7-го по 9-й класс и 130 минут в 10-11-х классах. Первоклассникам по этой методике предлагается не задавать уроки на дом вообще. Кроме того, школьников освободят от домашнего задания в праздничные и каникулярные дни. Правда, теперь учителям придется тщательно высчитывать каждую минуту, отведенную на домашнюю работу. Предложенные нами рамки позволят не только сократить нагрузку на детей. В первую очередь у них и родителей появится свободное время, которое они смогут потратить на общее развитие.

– Предварительно проект методических рекомендаций Министерства образования по организации и выполнению домашнего задания в школах обсуждался во всех средних учебных заведениях страны, нашего города, – говорит руководитель Ауэзовского районного отдела образования Гульнар Ходжабергенова. – Основной целью сокращения домашних заданий является сохранение психического и физического здоровья школьников, недопущение перегрузок обучающихся. Думаю, что этот шаг давно назрел. Этому предшествовал шквал возмущений родителей по этому поводу в соцсетях. То, что значительно сокращается объем и время выполнения домашнего задания, с одной стороны – хорошо. Это обязывает учителей как можно больше информации давать детям на уроках и закреплять его.

В старших классах учителя больше задают задания исследовательско-творческого характера. Причем ранее это происходило без согласования педагога одного предмета с другим, из-за чего и возникали перегрузки. Теперь имеется ограничение – не более одного задания исследовательского характера.

Наши педагоги и раньше на выходные дни не давали детям задания, как и во время каникул. Только во время летних каникул по литературе просили прочитать определенные книги по программному материалу. Теперь и это запрещено. Я, как практик, считаю, что данное задание все же нужно оставлять, тем более что мы постоянно сетуем, что дети совсем не читают.

Что касается поборов в школах, управление образования города в начале текущего учебного года распространило приказ, который категорически их запрещает. Родители не обязаны одаривать учителей и школы, сдавая деньги на подарки, ремонт и так далее. Сейчас приближаются последний звонок, выпускные вечера. Строго-настрого запрещено собирать с родителей деньги на эти цели. 12 мая прошло общенациональное школьное родительское собрание, где мы предупредили об этом родителей. Мы живем в мегаполисе, и детей, конечно, нужно развивать в эстетическом плане. Родительские комитеты вывозят детей на экскурсии, в театры и так далее, и это никто не лимитирует. Но к этому ни в коем случае не должны быть причастны классные руководители. За это они понесут наказание вплоть до увольнения. Вместе с тем создание попечительских советов, спонсорство со стороны родителей, которые хотят помочь школе, допускается.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Соседские отношения

Казахстанцы не могут управлять автомобилями с кыргызскими номерами по доверенности

Жителям Казахстана запрещено управлять по доверенности автомобилями, состоящими на регистрационном учете в Кыргызстане, сообщает МВД РК. Граждане нашей республики, по информации ведомства, должны зарегистрировать завезенные из Кыргызстана автомобили в своей стране. При этом подчеркивается, что казахстанцы не могут управлять зарегистрированными в соседней республике транспортными средствами вне зависимости от года ввоза и постановки на учет.

Автомобили, прибывшие в Кыргызстан до 1 января 2014 года, признаются товарами Таможенного союза и подлежат регистрации в Казахстане при условии их соответствия техническим параметрам. Требования включают в себя: соответствие экологическому классу авто Евро-4, наличие антиблокировочной системы и фронтальной подушки безопасности, наличие крепления для детских сидений ISOFIX. За автомобили, ввезенные в Кыргызстан позже этой даты, владельцы должны будут оплатить разницу ставки таможенных платежей и налогов. Условия будут действовать до 2025 года.

– При несоответствии требованиям транспортные средства, зарегистрированные в Кыргызской Республике, регистрации на территории Казахстана не подлежат, – сообщили в МВД РК. – Передача автомобилей, зарегистрированных за гражданами Кыргызской Республики, во временное пользование гражданам Республики Казахстан, постоянно проживающим на территории Казахстана, запрещена. В то же время казахстанцы, имеющие вид на жительство в Кыргызстане, так же, как и лица, постоянно проживающие в Кыргызской Республике, могут временно ввозить автомобили, зарегистрированные на территории Кыргызстана, на территорию Казахстана и управлять ими без уплаты таможенных пошлин, налогов.

Между тем в феврале текущего года в Департаменте государственных доходов Алматы заявили о старте рейдов по автомобилям, зарегистрированным в Кыргызстане. Владельцам разъяснили правила ввоза транспортных средств.

Аида МАМЕТОВА

Цена вопросов

Базу данных ЕНТ предлагали алматинским абитуриентам мошенники в соцсетях

Злоумышленники воспользовались предэкзаменационными хлопотами и начали «продавать» выпускникам якобы ключи к тестовым заданиям 2017 года. Мобильную программу, гарантировавшую высокие баллы, мошенники открыто рекламировали в сообществе «Каз ЕНТ», созданном в соцсети ВКонтакте. Одним из первых о подозрительных объявлениях рассказал на своей странице в Facebook алматинец Дидар Марданов. Сегодня указанная страница закрыта, но не исключено существование в Сети ее аналогов.

– «Знает ли Министерство образования и науки о том, что в социальных сетях распространяется некое приложение, которое помогает обмануть национальную систему тестирования и якобы набрать хорошие баллы? Попахивает мошенничеством. Рекомендую изучить информацию и принять меры», – написал пользователь и приложил скриншоты сообщений.

Подписчикам страницы, судя по копиям объявлений, предлагались не все предметы. На государственном языке якобы доступны были математика, история Казахстана, физика и биология, на русском – те же дисциплины за исключением биологии. Легкий путь к успешной сдаче предлагали и тем, кому предстоит комплексное тестирование абитуриента – КТА.

В чате доверчивым пользователям прописали четкий алгоритм действий, первый шаг – купить программу, пополнив номер QIWI-кошелька. Цена услуги – 1500 тенге. Ключ к базе – за фотографию чека. Приложение, обещали разработчики, способно работать в режиме оффлайн – без подключения к Интернету. Приложением, доказывают скриншоты переписок, интересовались и столичные абитуриенты.

Между тем информацию об утечке данных в МОН РК и Национальном центре тестирования опровергли.

«МОН РК и НЦТ не располагают информацией, какие тестовые задания предлагают разработчики данного предложения. Вся база тестовых заданий хранится в секретном режиме и защищается Законом РК «О защите государственных секретов», – ответили в министерстве.

Сведения, пояснили в ведомстве, раскрывающие содержание тестов и кодов ответов к ним, используемых при проведении ЕНТ и КТА, относятся к государственным секретам. В настоящее время правоохранительные органы уже занимаются поиском мошенников.

Тем временем специалисты рекомендуют абитуриентам в процессе подготовки использовать материалы из официальных источников на сайтах министерства и Национального центра тестирования. На базе филиалов центра проводится пробное тестирование. Адреса и контакты можно узнать на сайте testcenter.kz. На сайте центра можно проходить онлайн-тестирование.

Напомним, с 20 июня по 1 июля выпускники казахстанских школ будут сдавать единое национальное тестирование в новом формате. Первый этап – школьные экзамены по пяти предметам, второй – ЕНТ. Пороговый уровень для желающих поступить в вуз не изменился – 50 баллов.

Марина ПЕСТРЯКОВА

Наказание за подделку

В Казахстане за подделку документов привлечен 171 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев

К уголовной ответственности за подделку документов привлечен 171 человек. По информации Садубаева, органами внутренних дел с начала года зарегистрировано 1530 уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 385 УК РК «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград».

– В основном подделывают авиабилеты, дипломы, оттиски печати временной регистрации службы миграционной полиции на миграционной карточке, водительские удостоверения и материалы по оформлению прав на земельные участки», – отметил Садубаев.

При этом граждане, изготавливающие фальшивки, не задумываются о том, какое наказание их ждет.

Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, либо сбыт такого документа, а равно изготовление или сбыт поддельных штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград Республики Казахстан или СССР наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Те же деяния, совершенные неоднократно или группой лиц по предварительному сговору, наказываются штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до 300 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 240 часов, либо арестом на срок до 75 суток.

Нелли СТАСОВА