Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Вирус от мошенников

В Алматы «заработали» новые способы вымогательства.

Алматинцы, столкнувшиеся с новым сценарием мошенничества, спешат поделиться своей историей в соцсетях. Например, прикрываясь именем Министерства внутренних дел РК, злоумышленники требуют в течение суток погасить якобы неоплаченные штрафы по высланным реквизитам. В противном случае, говорится в сообщении, мобильное устройство подлежит блокировке, а самого владельца мошенники грозятся причислить к… педофилам. Об абсурдном шантаже одним из первых предупредил со своей страницы в Facebook алматинец Аман Смаилбеков.

– Сегодня утром у моей подруги заблокировали телефон. На экране высветилось сообщение от имени МВД РК. В нем настоятельно рекомендуют оплатить штраф в размере 6000 тенге в течение 24 часов. Пробовали перезагрузить телефон или снять батарейку. Безрезультатно, – пишет пользователь. – Эти люди продолжают и дальше блокировать телефоны, а многие, скорее всего, отправляют им деньги. Аферисты предупредили о невозможности самостоятельной разблокировки мобильного устройства.

Из рассылки мошенников: «Если оплата не поступит в течение 24 часов, всем контактам вашего устройства будет отправлено SMS-сообщение о том, что устройство было заблокировано за просмотр запрещенных сцен порнографии. Попытки разблокировать устройство самостоятельно приведут к полной блокировке вашего устройства, а все данные с устройства будут опубликованы в публичный доступ с пометкой «реестр данных педофилов РК».

Девушка обратилась в полицию, а в МВД РК между тем уже прокомментировали инцидент, заявив, что ведомство никак не связано с подобного рода рассылками.

– МВД не имеет отношения к сообщениям предупредительного характера, появляющимся на экранах смартфонов граждан при посещении сомнительных ресурсов. Это распространенная схема мошенничества, – прокомментировал директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев. – Вирус заражает мобильник, вследствие чего блокируется браузер и на экране появляется предупреждение якобы от МВД о нарушении закона. Гражданам рекомендуем ни в коем случае не поддаваться на провокации мошенников, не производить оплату на предлагаемые реквизиты и как можно скорее обратиться в полицию.

Аида МАМЕТОВА

Богатые тоже платят

В Алматы хозяева элитных особняков задолжали 36 миллионов тенге налогов. Их имена будут обнародованы.

– Сейчас Управлением государственных доходов по Медеускому району города Алматы проводится работа по взысканию задолженности налога на имущество и земельного налога, – сообщили в Департаменте госдоходов. – На сегодняшний день налоговая задолженность по элитным домам и квартирам составляет 36,2 миллиона тенге. К примеру, владелец одного из особняков, расположенного в микрорайоне Коктобе, стоимостью 132,6 миллиона тенге и площадью 1568,5 квадратного метра задолжал в бюджет более 1,6 миллиона тенге. И такие примеры не единичны. Также в списке должников числятся лица, имеющие по несколько квартир. К слову, среди них известные люди в Казахстане. Так как налоговая задолженность физических лиц не является налоговой тайной, списки должников после

1 июля текущего года будут опубликованы в СМИ. Во избежание неприятных ситуаций, связанных с уплатой налогов, мы призываем к своевременному исполнению налоговых обязательств.

В случае непогашения налоговой задолженности до 1 июля текущего года материалы будут переданы в судебные органы для принудительного взыскания такой задолженности. Кроме того, будут приостановлены операции по банковским счетам и ограничен выезд за пределы Республики Казахстан.

Между тем, отметили в налоговой, есть повод призадуматься и тем, кто приобрел недвижимость за рубежом или же открыл там счет и при этом своевременно не известил налоговую службу.

С 1 января этого года введен штраф в размере двухсот пятидесяти месячных расчетных показателей, то есть 567 250 тенге, за сокрытие информации, которая должна быть подана в форме 240.00 годовой налоговой отчетности физическими лицами, у которых есть в наличии банковские счета в иностранных банках, а также недвижимое имущество в иностранных государствах.

Согласно п. 2 ст. 275 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» административная ответственность возникает в отдельности по каждому объекту имущества, подлежащего государственной или иной регистрации (учету), права и (или) сделки по которому подлежат государственной или иной регистрации (учету) в компетентном органе иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства, а также по каждому банковскому счету в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан.

– Если у граждан имеются счета в иностранных банках, недвижимость за рубежом, нужно было еще до 31 марта сдать налоговый отчет по форме 240.00 за 2016 год, – сообщили в налоговой.

В то же время депутат Мажилиса Парламента Серик Кусаинов отметил неэффективную работу налоговых органов Казахстана.

– По данным Счетного комитета, недоимка по налоговым поступлениям за 2016 год выросла более чем в два раза и составила более 98 миллиардов тенге, – отметил депутат. – Поступления в виде штрафов, пени, санкций, взысканий, налагаемых государственными учреждениями, перевыполнены почти на 181 процент. Это свидетельствует о неэффективной работе налоговых органов по администрированию налогов и применению к налогоплательщикам так называемых карательных мер. Таким образом, используются не все имеющиеся резервы дополнительных поступлений, и это приводит к потерям доходов республиканского бюджета.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Шпаргалка для иска

Алматинцев через мобильное приложение научат грамотно обращаться в суд

Электронным учебным пособием стала специальная программа «Исковые заявления и заявления», разработанная прокуратурой Жетысуского района. Приложение, запущенное две недели назад, представляет собой базу образцов заявлений для обращения в судебные органы. На этот шаг правоохранительные органы подтолкнула возрастающая юридическая безграмотность населения. Шаблоны же готовых документов из Интернета, отмечают специалисты, делу не помогут – зачастую они не соответствуют требованиям. А отклонение от норм формы и содержания искового заявления как раз является самой распространенной причиной отказа в его принятии либо возвращении. Только в Жетысуском районе за прошлый год было возвращено 180 заявлений в связи с несоответствием требованиям ГПК и отказано в принятии 32.

– При рассмотрении гражданских дел мы видим, что зачастую граждане не могут грамотно составить исковое заявление. Многие впервые сталкиваются с судами, поэтому и возникают недоразумения, неточности при подаче иска. Потом люди обращаются к юристам, и те, не учитывая, имеет ли человек финансовую возможность, оказывают свои услуги на платной основе. В связи с этим мы решили гражданам помочь – составили образцы и загрузили их в программу, работающую абсолютно бесплатно. Теперь граждане могут самостоятельно обратиться в суд и при этом не тратить деньги на получение юруслуги, – прокомментировал заместитель прокурора Жетысуского района Динмухаммед Шуйкебаев.

Установив приложение, пользователю достаточно выбрать необходимую категорию заявлений и по образцу просто заполнить графы «Анкетные данные», «Основания» и «Требования». Пока приложение доступно для скачивания только на платформе App Store, то есть для владельцев iphone, в перспективе планируется охватить и систему Android. Статистика о том, сколько заявителей уже воспользовались новым инструментом, пока не ведется, но мониторинг обещают начать уже в ближайшее время.

Между тем для районной прокуратуры это не первый опыт в создании социального электронного проекта. Осенью прошлого года на платформе крупнейшего в Казахстане интернет-портала объявлений olx.kz была запущена программа «Доступная работа». Основная цель – снизить уровень преступности через содействие в поиске быстрого заработка, не требующего определенного уровня образования, навыков и опыта работы. Только за пять месяцев этого года проект помог трудоустроить почти 5500 жителей мегаполиса, было подано свыше 15 000 объявлений. Инициатива, отмечают в прокуратуре, позволила создать цивилизованный рынок разовых работ, где заказчик и соискатель могут легко найти друг друга через Интернет. Программа «Доступная работа» на сайте olx.kz предлагает вакансии и сегодня.

Марина ПЕСТРЯКОВА