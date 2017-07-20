Что обсуждали алматинцы на этой неделе

«Сюрприз» по Интернету

Горожане рискуют стать жертвами нового вируса мобильного банкинга.

Нацбанк РК рекомендует проявлять бдительность при получении сообщений на мобильный телефон, с использованием которого осуществляется доступ в интернет/мобильный банкинг.

Если пришло электронное сообщение от банка с просьбой заполнить форму с данными платежной карты или предоставить иную конфиденциальную информацию, не стоит спешить с ответом.

Гражданам, поддавшимся на уловки мошенников и сообщившим злоумышленникам данные своих карт, необходимо срочно обратиться в свой банк с просьбой заблокировать и перевыпустить карту.

– Национальным банком Республики Казахстан в рамках мониторинга рисков, связанных с обеспечением кибербезопасности в финансовой системе Республики Казахстан, на постоянной основе проводится анализ текущей ситуации и возможных угроз, – сообщили в финансовой структуре. – При проведении данных работ Нацбанк активно сотрудничает с финансовыми организациями страны, прорабатывает меры, направленные на применение системных решений по предупреждению и обнаружению возможных угроз.

Значительную роль при предотвращении угроз играет осведомленность граждан об используемых схемах кибер-

атак и рассылаемых вирусах, а также мерах, направленных на снижение возможных рисков.

В частности, получены сообщения о выявленных в некоторых странах случаях распространения нового типа вредоносной программы (вируса), несущей угрозу для пользователей SMS-банкинга и мобильного банкинга в части несанкционированного доступа к мобильным банковским приложениям, установленным на базе операционной системы Android. Данный вирус распространяется посредством SMS-сообщений, содержащих ссылку на «просмотр» фотографии или иного мультимедийного файла.

Необходимо применять следующие меры, направленные на снижение риска заражения и его последствий:

– внимательно просматривать входящие сообщения и не переходить по предлагаемым ссылкам от неизвестных адресатов, при получении ссылок от известного адресата и наличии подозрений на вирус (ранее данный адресат не присылал ссылок по такой тематике) рекомендуется также не открывать ссылку;

– на поступающие на мобильное устройство сообщения об установке неизвестных программ и (или) предоставлении им дополнительных прав рекомендуется отвечать отказом;

– использовать надежный антивирус, периодически обновлять его и операционную систему;

– регулярно отслеживать на сайтах банков, услугами которых вы пользуетесь, либо посредством новостных лент сведения об имеющихся потенциальных угрозах и методах их предотвращения;

– не передавать конфиденциальные сведения (реквизиты) по платежным карточкам и банковским счетам (PIN-код, код СVV на обратной стороне карточки, пароль от интернет/мобильного банкинга) третьим лицам.

Нелли СТАСОВА

Чем дитя тешилось?

Казахстанские специалисты предупреждают о возможном вреде новомодных спиннеров.

Главный эксперт Управления контроля за техническим регламентом Комитета охраны общественного здоровья Розалина Ермекпаева сообщила, что продавцы спиннеров обязаны иметь соответствующий сертификат.

Так как спрос на них на данный момент гораздо выше, чем предложение, спиннеры начали производить нелегально и из некачественных материалов. Есть случаи изъятия игрушек, выкрашенных некачественной краской с примесью ртути и свинца. После попадания в организм эти вещества вызывают сильное отравление и патологические изменения. Специалист рекомендует не покупать игрушки с рук, а также обращать внимание на их резкий химический запах или повышенный шум.

– Спиннеры используются не только детьми, но и взрослыми как средство против стресса. Подлежат сертификации органами госстандарта. Это легко проверить, если нет – обяжем, – со своей стороны отметил председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК Жандарбек Бекшин.

Kcтaти, cпиннepы ужe зaпpeтили вo мнoгиx учeбныx учpeждeнияx CШA. Это сделано нa ocнoвaнии peзультaтoв иccлeдoвaний пcиxoлoгoв, a тaкжe из-зa тoгo, чтo игpушки oтвлeкaют дeтeй и cтудeнтoв oт учебы. Главная идея игрушки – успокоение слишком нервных детей и концентрация их внимания, но, судя по резкому снижению успеваемости, спиннер дает обратный эффект.

Cпиннep – вpaщaющeecя вoкpуг цeнтpaльнoй ocи плocкoe издeлиe c нecкoлькими paдиaльными лoпacтями. B цeнтpe уcтpoйcтва уcтaнoвлeн пoдшипник, нa лoпacтяx – утяжeлитeли или тaкиe жe пoдшипники. Изгoтaвливaeтcя cпиннep из плacтикa, мeтaллa, деpeвa, кepaмики.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Права без преград

Недавний ввод ограничений профессиональной или предпринимательской деятельности граждан-нерезидентов, не имеющих водительских прав, выданных уполномоченными органами российского правительства на территории РФ, усложнил жизнь для остальных граждан Евразийского союза.

Возникли трудности в отсутствие взаимного признания национальных и международных водительских удостоверений, выданных в одном государстве – члене Союза, для осуществления предпринимательской или трудовой деятельности на территории другой страны ЕАЭС. Это и стало темой очередного заседания Евразийской экономической комиссии – были рассмотрены некоторые ограничения, зафиксированные ранее комиссией совместно с правительствами пяти стран – членов Евразийского союза.

По информации ЕЭК, есть договоренность отрегулировать этот вопрос отдельным соглашением, чтобы это не противоречило принципам Союза и идее общего рынка труда. Оно определит единые правила для взаимного признания национальных водительских удостоверений и удостоверений международного образца. Кроме того, внесено предложение с просьбой к России внести поправки в соответствующие законы, исключив распространение ограничения на граждан государств – членов ЕАЭС. В этом случае белорусские и казахстанские права будут действительны и в России.

Для того чтобы эта проблема была решена как можно скорее, вносятся поправки в национальное законодательство. В частности, с 14 июля этого года внесена поправка в Закон «О дорожном движении». А именно – норма о запрете использования международных или иностранных водительских прав дополнена формулировкой: «за исключением граждан государств – членов ЕАЭС».

Чуть раньше Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о внесении поправок в ранее принятый Закон «О безопасности дорожного движения», согласно которому запрет не распространяется на граждан Республики Кыргызстан, а также граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального.

Семен ДОССОР

Несчастье помогло

Жительница Алматы Акмарал Жаксылыкова не собирается возвращать деньги благотворительному фонду «Қайырымды жандар».

Эти деньги волонтеры собирали на операцию для больной дочери женщины. Но выяснилось, что мать бесплатно пересадила почку – за счет государства, а донором стал родной дядя ребенка. Все это женщина тщательно скрывала. Сегодня общественники добиваются возвращения средств, которые они собрали на операцию и заграничное лечение 12-летней девочки.

В мае этого года суд уже вынес решение, согласно которому гражданка обязана вернуть фонду 10 миллионов тенге, которые предназначались на операцию. Волонтерам удалось доказать, что средства не были использованы по назначению, в связи с чем предложили отдать их другим семьям, чьи дети нуждаются в дорогостоящей операции. Однако 20 июня алматинка подала на апелляцию, слушания должны состояться в следующие два месяца.

– Это деньги, которые собирались для моей дочери, деньги народа. Эти деньги никогда не будут возвращены, – заявила получившая благотворительную помощь гражданка. – Моя дочь все еще лежит в больнице в Аксае, деньги уходят на ее лечение. Столько анализов приходится сдавать, много денег после операции уходит. Только Всевышнему известно, вылечится она или нет. Ей пожизненное лечение нужно. Я надеюсь, что не все суды одинаковы и на апелляции будет вынесено справедливое решение. Если нет, то я пойду дальше, до Верховного суда.

– Обратившаяся к нам женщина сообщила, что не может найти донора в Казахстане для своей дочери. Она заверила, что поедет в Израиль и найдет там донора, попросила денег в размере 30 тысяч евро, – рассказал член волонтерской группы «Қайырымды жандар» Маулен Алгазы. – Тогда мы собрали для нее почти 11,5 млн тенге. Но когда мы узнали, что она не платила за операцию, мы потребовали вернуть деньги и обратились в суд. Она же написала на нас заявление в полицию.

Между тем юрист Жанна Шапатова, которая представляет интересы благотворительного фонда, сообщила, что нашла документы, подтверждающие покупку жилья гражданкой после перевода денег на ее счет. Факт купли-продажи подтвердили в департаменте.

Нелли СТАСОВА