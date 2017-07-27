Что обсуждали алматинцы на этой неделе

В зоопарк из джунглей

Бурю обсуждений в Интернете вызвал случай в Алматинском зоопарке. Так, на днях в Сети появилось видео, как семья посетителей кидала в отдыхающего льва камни, чтобы разбудить его. Такое негуманное отношение к животному засняли на мобильный телефон случайные свидетели. Молодые люди прекратили атаковать льва лишь тогда, когда заметили, что их снимают.

Это не первый случай, когда посетители используют жестокие методы общения с обитателями зоопарка. Две недели назад мужчина швырнул камень в 23-летнего гималайского медведя Байкала. Сделал он это, как выяснилось, чтобы позабавить внука. Тогда полицию вызывать не стали и нарушителя отпустили, лишь сделав ему замечание. Но, как убеждены многие горожане, пора администрации зоопарка более строго пресекать такие выходки посетителей.

В свою очередь, директор Алматинского зоопарка Ержан Еркинбаев отметил, что жестокость к животным недопустима и впредь к нарушителям будут приниматься соответствующие меры. По случаю со львом администрация зоологического парка уже написала заявление в полицию.

Ержан Еркинбаев обратился с просьбой к алматинцам и гостям города: «Прежде чем посещать зоопарк, ознакомьтесь с правилами поведения. Они написаны для того, чтобы сделать пребывание в зоопарке более комфортным и для посетителей, и для животных. Кроме того, мы прорабатываем комплексный подход к решению этой проблемы. Будут работать профессиональная охрана, установлены видеонаблюдение, предупреждающие знаки, а также будем привлекать СМИ. Начата реконструкция вольеров, постепенно большинство наших питомцев перейдут в новый формат домов, где вместо решеток будут стекла, и тогда уже обидеть животное будет сложнее».

Серафима ПИРОГОВА

Сюжет с исчезновением

Из социальных домиков по обмену книг в Алматы постоянно воруют литературу

На этот раз открытые читальные домики, расположенные в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, лишились не только книг, но и стекол в дверцах. Это обстоятельство вызвало волну негодования не столько у организаторов проекта, сколько у самих горожан, привыкших проводить время в парке с книгой в руках.

– Уже второй год я в свободные дни прихожу в парк, чтобы почитать, и всегда приношу с собой книгу взамен. Благо домашняя библиотека богатая и я могу себе позволить поделиться ею с горожанами. Но обидно, что кто-то просто берет, не возвращает да еще и портит то, что делается для всех, – рассказал нам, позвонив в редакцию, читатель Алексей Горных.

Проект социальных книжных домиков был запущен в нашем городе в 2014 году. Регулярно их пополняют новой литературой, которую практически сразу умудряются умыкнуть недобросовестные книголюбы. Всего с начала проекта было «одомашнено» более трех тысяч книг.

– Честно говоря, мы уже сбились со счета, сколько книг мы постоянно относим в читальные домики. С самого начала проекта и до сих пор мы пополняем книги во всех точках, только их тут же разбирают. Находятся много неравнодушных горожан, которые безвозмездно отдают нам свои книжные коллекции, чтобы мы могли поделиться ими со всем городом. Кстати, стекла в дверцах домиков мы тоже меняем уже не первый раз. Хочется верить, что люди будут относиться более ответственно к тому, что активисты стараются делать на благо всего города, – рассказала представитель государственного фонда развития молодежной политики Алматы Татьяна Ануфриева.

К слову, в этом году город пополнился еще одной постоянной читальной точкой. На станции метро «Байконыр» открыта «книжная полка». Библиотеки города и горожане предоставили для подземной библиотеки уже свыше двух тысяч книг.

Горожане, желающие поделиться книгами, могут обращаться по телефону 233-41-90.

Наталья ГЛУШАЕВА

Курить нельзя запретить

В ресторанах и кафе Алматы несмотря на запрет активно практикуется курение кальянов, а также табачных изделий. Между тем, на юридические лица, в числе которых рестораны и кафе, если штраф накладывается впервые, он составляет 20 МРП. Физлицу, то есть посетителю, затянувшемуся сигаретой или кальянным дымом в непреду­с­мотренных для этого местах, придется заплатить 3 МРП. Если это произойдет повторно, то придется заплатить в два раза больше. Штраф на должностных лиц варьируется от 5 до 10 МРП.

– Несмотря на то, что все больше людей в нашей стране ведут здоровый образ жизни и отказываются от вредных привычек, сегодня в Казахстане 4,5 млн курильщиков, и мы должны учитывать их интересы тоже, – говорит президент ассоциации ресторанно-гостиничного бизнеса «HORECA Казахстан» Игорь Копайлов. – Санитарные требования к организации мест для курения в заведениях общепита приняты Министерством национальной экономики в согласовании с Минздравом в 2015 году. Как отмечается в документе, такие места должны располагаться в помещении и быть оборудованы вентиляцией, их чистка и уборка должна осуществляться на регулярной основе. В прошлом году был снят мораторий на проверку малого и среднего бизнеса. Так что точки общепита практически только недавно стали задумываться над тем, что нарушают действующее законодательство. Поэтому надо не пугать отечественных бизнесменов какими-то карательными мерами, а помочь им. Ведь запрещение курения в ресторанах той же России принесло им от 20 до 70 процентов убытков. В нашем законе говорится, что в заведениях общепита курить можно, но только в том случае, когда в них есть специально отведенные для этого места. Однако только порядка 15 процентов ресторанов оборудованы специальными помещениями.

Ассоциация готова оказывать помощь при оборудовании специализированных мест для курения на предприятиях общественного питания в соответствии с утвержденными нормами, а также осуществлять контроль над исполнением требований по оборудованию мест для курения. Мы бы также хотели участвовать в проверке ресторанов на предмет соблюдения ими законодательства. Нам известны случаи, когда у руководителей точек общепита вымогали деньги проверяющие органы. У нас работает «горячая линия» 8-777-777-20-07, и мы готовы проконсультировать по вопросам проверок всех желающих предпринимателей. Нужно знать, что плановая и выборочная проверка обязана проводиться с уведомлением проверяемого объекта не позднее чем за 30 календарных дней, а внеплановая – в случае какого-то нарушения – за сутки. Внезапно приходить с проверкой имеют право только правоохранительные органы при проведении каких-то акций. Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в год. Выборочные осуществляются вплоть до устранения нарушения.

Также в поле зрения представителей ассоциации попала и тема курения кальянов.

Запрет на курение кальяна в общественных местах был введен в действие еще в 2013 году постановлением главного государственного санитарного врача РК. При этом рестораторов смущают основания для введения такого запрета.

– Основанием для запрета кальяна в ресторанах послужили проверки, которые были проведены в 12 заведениях Казахстана, – говорит юрист ассоциации «HORECA Казахстан» Куаныш Серкенов. – Там были выявлены нарушения санитарных норм. На основании этого был введен запрет на использование кальяна во всех ресторанах страны. На наш взгляд, нужно упорядочить этот процесс. Как показывает практика, в Казахстане немало любителей кальяна, и требуется какой-то компромисс. Необходимо на законодательном уровне разработать санитарные нормы, как должны обрабатываться кальяны, содержаться, где должны готовиться курительные смеси. Мы намерены поднять все эти вопросы на уровне Парламента страны.

А пока знаки препинания в фразе «Курить нельзя запретить» каждый ставит так, как считает нужным

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

«Стучите» онлайн

Алматинцы объявили охоту на водителей автобусов, нарушающих ПДД

Бороться с лихачами за рулем общественного транспорта намерены активисты группы в соцсети Facebook «Гражданский патруль – Казахстан» (facebook.com/groups/civil.patrol.road). Онлайн-инициатива против дорожного хамства уже привлекла внимание немалого числа пользователей, пополняющих группу все новыми нелицеприятными фактами. Материалы с нарушениями ПДД водителями автобусов или троллейбусов, зафиксированными на мобильную видеокамеру, направляются модераторами в полицию.

– Наше движение, направленное на поддержку гражданской позиции и на помощь людям, стремящихся ее проявлять, существует уже несколько лет. Отработку же по общественному транспорту запустили лишь на прошлой неделе. Мы решили пойти навстречу неравнодушным людям и сообщать о нарушениях от своего имени. К счастью, существующее законодательство позволяет это делать в случае публикации нарушения в СМИ, а все сайты к ним приравнены, – прокомментировал представитель группы «Гражданский патруль – Казахстан» Тимур Крапивов. – На данный момент количество присланных видео довольно небольшое, а с учетом сроков ответов полиции на обращения реакции еще не последовало. Тем не менее учет поступивших материалов, разумеется, ведется. Мы будем периодически публиковать результаты отработки. На саму же новость о начале работы отреагировало множество людей, что говорит о небезразличии к этой проблеме. Поэтому со своей стороны мы приложим максимум усилий для достижения положительных результатов.

Для обращения с собственной жалобой необходимо следовать ряду требований группы. Условия следующие:

1. Видео должно быть опубликовано на сайте YouTube.com – в группе размещается ссылка на видео.

2. В записи должен быть четко виден номер автобуса или троллейбуса.

3. Дата и время обозначаются в материале обязательно.

4. В описании к материалу на YouTube.com указываются город и точный адрес нарушения и его суть.

5. В кадр должен попадать узнаваемый объект или указатель улиц.

6. Для каждого факта – отдельный пост.

Марина ПЕСТРЯКОВА