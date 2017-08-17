Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Без родителей

В школе скоро узаконят такие понятия, как попечительский совет и спонсоры.

Приказ Министерства образования, призванный решить вопрос поборов в школах, в данный момент находится на утверждении у Минюста.

– Сейчас министерством проводится активная работа по искоренению поборов в школах и узакониванию спонсорских поступлений, – говорит заместитель директора Департамента дошкольного и среднего образования МОН РК Зейнеп Максутова. – Важно, чтобы благотворительные и добровольные взносы, которые получает школа, были направлены исключительно на нужды самой школы, а не кому-то в карман. Никто не имеет права требовать от родителей денег. Но мы ничего не имеем против благотворительных и добровольных взносов. Главное, чтобы они отвечали принципу добровольности. Сейчас мы вносим изменения в нормативно-правовые акты и приказы, чтобы всем этим понятиям дать четкое определение. Чтобы школа могла иметь свой счет, на который бы открыто поступали деньги, а попечительские советы при каждом учебном заведении отслеживали бы эти поступления, а потом отчитывались перед родителями за все траты, обосновывая их и подтверждая чеками или квитанциями. Уже сегодня любой спонсор может прийти в школу и оказать поддержку, а в качестве благодарности его именем могут назвать класс.

– Нам давно пора узаконить такие понятия, как попечительский совет и спонсоры! Дело в том, что в школах попечительский совет часто путают с родительским, – комментирует президент ОФ «Улагатты жануя» Марианна Гурина. – На самом деле участие родителей как зависимой части от администрации школы в нем должно быть минимальным. В составе совета из 12 человек лишь двое родителей начального и среднего звена имеют право участвовать в принятии решений. Независимость и активное участие в жизни школы – вот залог успеха. Но таких советов на данный момент не существует, как нет и нормативных документов по созданию таковых. И если бы они были, то именно они привлекали бы спонсоров для оказания помощи школе. В данное время администрация вынуждает оказывать помощь школе, шантажируя тем, что не примут в первый класс, не переведут в девятый, будут упрекать ребенка всенародно перед классом за забывчивость родителей сдать деньги в общественный совет школы, где не выдаются квитанции, или его возглавляют родственники директора. К сожалению, такие примеры у нас есть. То есть идет негласная, но стойкая программа по вытягиванию денег, которую не задушишь и не убьешь. И сколько приказов не спускают сверху по поводу запретов на поборы, школа находит разные формы, вынуждающие родителей подчиняться. В Грузии да и в других постсоветских странах, где мне приходилось бывать, денег в школе не платят дополнительно ни копейки, и страны изыскивают возможность даже кормить детей бесплатно.

Если врач оказался вдруг…

Неэтичное и непрофессиональное поведение врачей возмущает алматинцев

Так, на днях в городе был уволен врач-офтальмолог, который принимал пациентов… в нетрезвом состоянии.

Один из посетителей городской поликлиники № 13 заподозрил врача в том, что тот находится в алкогольном опьянении на рабочем месте, и зашел в кабинет с включенной камерой, чтобы снять происходящее на видео. С вещдоком он обратился к руководству лечебного заведения. В поликлинике было проведено расследование. На основании публикации администрацией поликлиники была создана комиссия, решением которой врач освобожден от занимаемой должности. Заместителю главного врача и заведующей отделением специализированной помощи объявлены выговор за ослабление контроля за оказанием медицинской помощи и дисциплиной.

Как пояснили, «прославившийся» врач-офтальмолог работал на полставки в поликлинике более пяти лет. Пациентов врач принимал ежедневно с 17.00 до 20.00 и с их стороны жалоб не было, ведь он являлся опытным и к тому же оперирующим врачом. По словам руководства клиники, ранее неадекватного поведения врача во время проведения приемов не наблюдалось.

Между тем в «Вечерку» также поступают жалобы на поведение врачей из частных клиник, куда прикрепились горожане.

– Когда я пришла на прием в частную поликлинику, куда прикрепилась, уйдя из общегородской, – обрадовалась, – жалуется алматинка Дина Аюпова. – У врача-офтальмолога не было очереди, а прием вела пожилая женщина, которая, по логике вещей, должна была обладать достаточным опытом работы. Но специалист общалась со мной в резкой форме, а потом стала активно навязывать бады компании «Алое Вера». Она навыписывала препаратов на сумму около 20 тысяч тенге. А затем взяла номер моего сотового телефона, чтобы внести меня в базу данных своих клиентов. Вместо выписанного рецепта врач вручила мне листовку с каплями от аллергии. Когда я пришла в аптеку, то выяснилось, что эскулап даже не указала нужную дозировку. Я была просто обес­куражена!

– Мы настаиваем на том, чтобы пациенты не умалчивали данные факты и немедленно обращались к руководителям поликлиники, – говорит и. о. руководителя отдела лечебно-профилактической деятельности и государственных услуг гор­здрава Алматы Лейла Имангалиева. – Они должны знать, как ведут себя их врачи и вовремя принимать к ним соответствующие меры. Но зачастую люди просто разворачиваются и уходят, думая, что не в силах ничего изменить. В случае, о котором вы рассказали, явно имеет место факт нарушения общепринятых норм медицинской этики и деонтологии. Никто не дает права врачу грубить пациенту. В случае необходимости он должен в письменном виде выдать рекомендации, где четко и ясно прописать все необходимые манипуляции. В частности, указать дозу, частоту и время приема лекарств. В данном случае пациенту не нужно теряться, а обращаться к заведующему отделением, зам. главного врача. К слову, многие граждане пользуются таким правом. Причем делать это нужно не анонимно. Мы, в свою очередь, доводим данные жалобы до руководителей и принимаем меры дисциплинарного взыскания к подобным горе-специалистам. Как вам известно, из-за нарушения норм медицинской этики и деонтологии недавно был уволен врач-офтальмолог поликлиники № 13.

В каждой поликлинике должен быть размещен телефон службы поддержки пациентов и телефон доверия. Если в администрации клиники не будут приняты меры, пациент может написать жалобу и в горздрав. Здесь есть телефон Call-центра 300-01-03. Можно позвонить и на телефон общественной приемной 274-45-19. Он работает как в рабочие, так и в выходные дни с 9.00 до 18.00, перерыв – с 13.00 до 14.00. Так что если действительно врач нарушил этику поведения с пациентом, будем принимать меры. Также рекомендую написать на блог руководителя горздрава, который размещен на сайте www.almatygorzdrav.kz.

Прикрепили, куда надо

Казахстанцы жалуются на прикрепление к частным поликлиникам без их согласия

Пользователи Интернета недовольны тем, что их прикрепляют не только к частным поликлиникам вместо государственных, но и к клиникам в других городах. Люди требуют наказать специалистов, ответственных за процесс прикреп­ления.

Прикрепление к медорганизации позволяет гражданам получать доступ к бесплатной медицинской помощи, такой, как консультации врачей. От количества прикрепленного населения зависит финансирование медицинской организации, и граждане считают, что такие действия ограничивают их права на медпомощь. В Минздраве РК сообщили, что прикреплением к поликлиникам занимаются ответственные медработники, которые имеют доступ к Регистру прикрепленного к организациям первичной медико-санитарной помощи населения.

– Прикрепление к организации ПМСП осуществляется на основании заявления произвольной формы и документа, удостоверяющего личность, а также при личном обращении или через веб-портал «электронного правительства», – сообщили в Министерстве здравоохранения РК. – Оно осуществляется по месту постоянного или временного проживания, работы, учебы с учетом права свободного выбора врача, медицинской организации в пределах одной административно-территориальной единицы. Зона территориального обслуживания определяется управлениями здравоохранения. Документом, свидетельствующим о прикреплении гражданина к организации ПМСП, является талон прикрепления к медорганизации, который выдается регистратором медицинской организации. В случае, если количество прикрепленного населения превышает плановую мощность поликлиники, управление здравоохранения соответствующего региона или города с целью равномерного распределения нагрузки, качественного медицинского обслуживания и снижения очередности перераспределяет зоны территориального обслуживания между городскими поликлиниками. В случае если медработник допустил нарушения при прикреплении граждан к лечебной организации, то к нему принимаются меры дисциплинарного характера. Но не менее важно научить специалиста впоследствии не допускать подобных ошибок. При обращениях граждан с вопросами по прикреплению необходимо разбираться в каждом конкретном случае и принимать соответствующие меры. Бывает, что ситуации возникают из-за неосведомленности граждан.

При возникновении подобных проблем можно обратиться в местную службу поддержки пациентов, созданную при медорганизациях, Call-центры управлений здравоохранения. В Алматы телефон Call-центра 3000103.

В основном проблемы решаются на местах. Но если этого не происходит, можно обратиться на блог или сайт Министерства здравоохранения.

Результаты конкурса образовательных грантов в этом году не оправдали надежд всех участников Единого национального тестирования

Далеко не все выпускники получили грант на обучение. Это означает, что большинство студентов будут обучаться на платной основе.

– В целях поддержки студентов и абитуриентов в оплате обучения была внедрена государственная программа гарантирования образовательных кредитов, в рамках которой возможно оформление образовательного беззалогового кредита на имя самого студента с процентной ставкой от 10 процентов годовых сроком до 12 лет, – пояснили в Министерстве образования и науки РК. – Гарантом выступает АО «Финансовый центр» Министерства образования и науки Республики Казахстан. Образовательные кредиты под гарантию финансового центра могут получить как абитуриенты, так и студенты всех вузов и колледжей Казахстана по всем формам обучения.

В настоящее время образовательные кредиты предоставляются банками-партнерами финансового центра на разных условиях. География действия программы широка, банки-партнеры работают во всех регионах республики. Механизм выдачи кредитов одинаков: заемщик обращается в банк, получает консультацию, собирает необходимые для оформления документы и сдает их в банк. Образовательный кредит перечисляется на расчетный счет учебного заведения каждый семестр или год по мере необходимости. Для получения образовательного кредита под гарантию финансового центра требуется наличие одного или двух созаемщиков. При этом учитывается платежеспособность созаемщика, т. е. доходы, полученные по основному месту работы.

Сумма кредита не ограничена, главное, чтобы она не превышала стоимости за весь период обучения. Необходимо добавить, что существует льготный период, то есть в период обучения и 6 месяцев после его окончания дается отсрочка по выплате кредита. Досрочное погашение кредита осуществляется в любое время без взимания штрафных санкций.

Благодаря государственной программе гарантирования образовательных кредитов студент сможет самостоятельно планировать свое будущее.

А для тех, кто желает запланировать успешное будущее своих детей уже с раннего возраста и не испытывать трудностей с оплатой обучения, дается возможность накапливать на будущее обучение на образовательном депозите в рамках государственной образовательной накопительной системы, получая при этом деньги от государства.

Материалы подготовила Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ