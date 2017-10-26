Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Скидка на обман

В МВД предлагают на 30 процентов снизить штрафы за обман потребителя. Депутаты же уверены, что следует, наоборот, усилить ответственность недобросовестных продавцов.

Проект Кодекса об административных правонарушениях предусматривает снижение штрафов на 30% за обман потребителя и продажу товаров без документов.

– Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда приходит в супермаркет, где на ценнике одна цена, а на кассе пробивается другая, – говорит депутат Мажилиса Снежанна Имашева. – Уже не говоря о том, что никто из нас не проверяет вес расфасованных продуктов в супермаркете. Если брать такой факт, как введение в заблуждение относительно свойств и качества товара, то много жалоб на аптеки и магазины цифровой и бытовой техники. Учитывая распространенность таких фактов, скажите, пожалуйста, чем обосновано снижение штрафов?

– Непонятно, чем руководствовалось министерство, внося подобную поправку. Обсчет, обвешивание, обмеривание, заблуждение насчет качества товаров. Все это очень актуально, – уверен спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин. – Со всем этим сталкиваются наши граждане в повседневной практике. Я бы еще добавил сроки той или иной продукции, которая реализуется. Это очень распространено, а вы норму убираете из Административного кодекса. Надо, наоборот, усилить ответственность. Есть вопросы к Министерству национальной экономики, которое отвечает за защиту прав потребителей. Как вообще можно было согласовывать такую позицию?

Заместитель министра внутренних дел РК Берик Бисенкулов со своей стороны парировал, что в этом году выявлено всего десять фактов обмана наших потребителей. Это, по его мнению, связано с поздними обращениями граждан.

Нелли СТАСОВА

Сдавайтесь, платите налоги

В Алматы с октября начались проверки владельцев сдаваемых в аренду квартир и домов. Чем это грозит тем, кто не зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя для данной деятельности?

– В соответствии с законом РК государственная регистрация физических лиц, осуществляющих частное предпринимательство, носит явочный характер, – пояснили в Управлении госдоходов Алматы. – Человек может встать на учет в качестве индивидуального предпринимателя в территориальном налоговом органе по месту нахождения. Доход, полученный от сдачи в аренду имущества, относится к имущественному доходу физлица. Согласно статье 157 Налогового кодекса РК, если его размер выше 12 МЗП в год (1 МЗП = 24 459 тенге), то необходимо зарегистрироваться в качестве ИП. При выборе работы по патенту отчисляемая налоговая сумма составляет два процента от прибыли. При этом наличие кассового аппарата необязательно.

При сдаче имущества в аренду индивидуальный предприниматель может выбрать и другой режим исчисления и уплаты налогов – на основе упрощенной декларации. В этом случае средства необходимо оплачивать не позднее 10 рабочих дней после срока, установленного для сдачи декларации по индивидуальному подоходному налогу, то есть 31 марта следующего года.

При этом наличие кассового аппарата и выдача кассового чека обязательны. Сумма налога в этом случае составляет 10 процентов от суммы дохода. Согласно Налоговому кодексу индивидуальный предприниматель, работающий на основе упрощенной декларации, уплачивает налог в три процента от суммы дохода.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях РК, если сдающий квартиру или дом в аренду в первый раз не представил налоговую отчетность в установленный срок, то ему будет применена мера взыскания «предупреждение». За непредставление в налоговый орган налоговой отчетности в течение года после наложения административного взыскания предусмотрена административная ответственность статьи 206 КоАП в виде штрафа в размере 15 МРП.

Наложенный административный штраф подлежит уплате не позднее 30 календарных дней со дня вступления постановления в законную силу. В случае неуплаты штрафа в добровольном порядке физлицом данное постановление направляется по месту работы для удержания суммы штрафа из его заработной платы.

Нелли СТАСОВА

Детская неожиданность

Алматинцев взбудоражила волна сообщений по WhatsApp о массовом отравлении детей лекарствами.

Якобы в мегаполисе скончались 12 детей в возрасте от от 3 до 12 лет из-за применения определенных лекарств. Тревожная весть быстро облетела родительские и другие чаты мессенджера.

Информация оказалась ложной. Как заверили в управлении здравоохранения Алматы, подобных случаев в нашем городе зафиксировано не было, более того, такие неправдивые новости пользователи WhatsApp пересылают друг другу уже не первый год.

Как удалось выяснить, подобную «чернуху» пересылают друг-другу не только казахстанские любители слухов, но и российские. Кто запустил такую утку и для чего – пока на этот вопрос пытается ответить полиция. Но следует отметить, что за распространение ложной информации предусмотрено серьезное наказание.

В соответствии с Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрена статья о наказании за распространение ложной информации. В качестве наказания распространителям может быть назначен штраф от 1 тысячи МРП и вплоть до лишения свободы. В том случае, если ложная информация причинит крупный ущерб гражданину, организации или государству, распространитель может получить срок от 3 до 7 лет.

Милана БАРАБАШ

Трудовой патруль

Международный правозащитный центр совместно с Профсоюзным центром Алматы реализуют проект «Еңбек сақшысы».

Он выполняется по государственному социальному заказу городского Управления внутренней политики. Проект направлен на выявление социально-трудовых проблем, предупреждение и минимизацию трудовых споров, повышение правовой грамотности населения.

По данным городского Управления государственной инспекции труда и миграции, в прошлом году в ведомство обратилось более 4000 граждан и компаний. В ходе проверок инспекция выявила более тысячи нарушений трудового законодательства, установила задолженность по заработной плате на 123 предприятиях Алматы на сумму почти 600 миллионов тенге.

Проведено анкетирование 1000 сотрудников 20 предприятий города, по итогам которого психологи проекта вывели основные имеющиеся социально-трудовые проблемы, определили предприятия с неблагоприятным морально-психологическим климатом, которые находятся на стадии кадрового кризиса, выявили причины такого состояния, получили информацию о видах и способах разрешения работниками трудовых конфликтов на предприятии и другое. Психологи дали рекомендации по конкретным мерам, которые необходимо предпринять на предприятиях и в организациях для изменения сложившейся ситуации.

В рамках проекта проведены семинары для 350 сотрудников предприятий, представителей профсоюзов, членов согласительных комиссий 180 организаций различных сфер деятельности. Участники встреч получили ответы на вопросы по трудовому законодательству, приобрели навыки ведения переговоров для урегулирования трудовых споров, получили консультации по пенсионному законодательству, программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, обязательном социальном медицинском страховании, судебной практике рассмотрения трудовых споров. Информационный видеоролик об основных правах работников и порядке разрешения трудовых споров транслируется в социальных сетях и размещен на сайте mpc-info.kz.

Практика показывает, что имеются вопросы, требующие дополнения и изменения действующих норм Трудового кодекса РК. Как утверждает руководитель проекта «Еңбек сақшысы» Жандильда Жакупов, нормы, регулирующие вопросы обязательного создания и работы согласительных комиссий в организациях при возникновении трудовых споров, требуют существенной доработки, поскольку отсутствие таких комиссий и мер ответственности препятствует обращению гражданина в суд и реализации его судебного права на защиту.

Виктория ИЗБИЦКАЯ