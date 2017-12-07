Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Как же его бросить

О многочисленных спорах вреда “срывов” и новых попытках “завязать” среди курильщиков, а также, чем заменить никотин рассказала директор национальной коалиции «За Казахстан, свободный от табачного дыма» Джамиля Садыкова.

– Бытует мнение, что чем чаще человек пытается бросить курить, тем сложнее это сделать…

– Это большое заблуждение. Надо помнить, что у человека в норме – до 12 попыток бросить курить. И с каждой новой попыткой вероятность, наоборот, возрастает. Он подходит к этому более осознанно и понимает, что побудило его сорваться в тот или иной момент, и тогда каждый следующий раз он уже не повторит таких ошибок.

Самый эффективный способ – бросать курить одномоментно. Тем самым вы сразу прекращаете доступ вредных химических веществ.

Относительно того, что моментальный отказ от курения ведет к раку, очередное заблуждение. Чаще всего человек курит, когда он нервничает, переживает стресс. Действительно, никотин, проникая в организм, вызывает кратковременный расслабляющий эффект, который длится около двух часов. После этого времени он выводится, и организм, находящийся в состоянии абстиненции, снова попадет в состояние стресса и мозг уже начинает требовать следующую дозу никотина. Таким образом, курящий человек становится более раздражительным, чем тот, который этой вредной привычки не имеет.

– А что делать, если тяга к курению не проходит?

– Нужно понимать, что бывших курильщиков, так же как и бывших алкоголиков, не бывает. Чтобы справиться с тягой к сигаретам, требуется выработать в себе волевые качества, и, конечно, необходима высокая мотивация. Если об этом постоянно помнить, то будет легче справиться со своими нездоровыми привычками.

При тяжелой степени зависимости, когда человек курит по пачке сигарет и больше в день продолжительное количество времени, здесь кроме психологической высок уровень физической зависимости. В этом случае требуется никотинозаместительная терапия. То есть в организм человека при помощи таблеток, пластырей или назальных спреев вводится чистый никотин, без семи тысяч химических элементов, которые содержатся в сигарете. Назначаются эти препараты врачом поликлиники по месту жительства. Сначала по схеме подбирается дозировка – от максимальной по убыванию. Срок лечения – около трех месяцев. Если такой метод лечения не поможет, то нужно обращаться к наркологу.

– А как вы относитесь к электронным сигаретам?

– Это новый вид табачной эпидемии. Табачная индустрия понимает, что постепенно образ человека с сигаретой вытесняется из общества, так как сегодня повсеместно запрещают курение. Но, чтобы закрепить образ курящего человека, компании придумали такой симбиоз из сигареты и электронного устройства. Пока исследований нет, мы не можем утверждать, вредны ли электронные сигареты. Однако частичек табачного дыма там гораздо меньше, чем в сигарете. Но вот табачному курильщику при переходе на электронные сигареты трудно подобрать индивидуальный уровень поступающего из них никотина. У кого-то он 1.2, у кого-то 0.3. В капсуле, которая вставляется в электронную сигарету, никотин составляет 0.7. Для кого-то это много, и он получает никотиновое отравление, а другой, наоборот, не может накуриться. В течение месяца многие курильщики, не получая ожидаемого удовольствия, отказываются от электронных сигарет. Но 100–150 долларов они уже отдали. Так что получается вот такой курильно-электронный лохотрон. К слову, я не знаю ни одного курильщика, который бы отказался от курения с помощью электронной сигареты.

Минус электронных сигарет в том, что при их курении происходит еще большая никотиновая зависимость благодаря действию пара. И человек даже может таким образом повышать свою потребность в этом вредном веществе. Если человек начинает с электронных сигарет, то рано или поздно перейдет на обычные.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Душевное отношение

Работа казахстанских школ станет прозрачной и подконтрольной общественности. В стране внедряется проект «Подушевое финансирование».

В массовом порядке проект будет применяться в полнокомплектных школах с 2019 года, а в пилотных колледжах уже с нового, 2018 года. Новшество направлено на повышение конкурентоспособности и качества самих школ и учебных программ. Теперь управлять деньгами и внутренними делами учебных заведений будут родители, благотворители и социальные партнеры. Все расходы и начисления станут прозрачными, а попечительский совет получит шанс контролировать на местах качество образования, моральный климат и финансы. Это касается как бюджетных средств, так и благотворительной помощи.

– Это не ноу-хау Казахстана. Проект придуман уже давно и успешно используется во всем мире, – говорит президент АО «Финансовый центр» Аскар Ибраимов. – Уверен, что с его внедрением в нашей стране учитель не будет заинтересован работать 27 часов в неделю, а останется доволен и 18. Потому что прежде всего упор он будет делать на качество учебной программы, а не на объем. Суть подушевого финансирования – платить учителю не только за уроки, но и за все виды образовательной деятельности, которую он осуществляет. Будут устанавливаться стимулирующие надбавки и премии, гарантирующие экономическую защищенность учителя. Это станет мощным стимулом для самосовершенствования учителей со стажем, а также привлечения в казахстанские школы молодых талантливых учителей.

В некоторых казахстанских школах учитель уже увидел реальную дифференциацию своего труда. Там уже активно включился в работу попечительский совет школ. Если раньше система оплаты труда работников организаций образования не была связана с конечными результатами работы, то теперь группа учителей, работающих в конкретном классе, заинтересована в них. У школ появилась возможность закупать развивающую литературу для учащихся, оплачивать услуги приглашаемых лекторов.

По словам директора школы № 5 Назым Сапаковой, учебное заведение в пилотном режиме уже четыре года работает по данному проекту. За это время многие педагоги стали проявлять большую инициативу, активнее проводить с детьми внеклассную работу. Однако еще остались такие нерешенные вопросы, как стимулирующие надбавки к зарплате.

– Пришло время переходить к системе контрактных отношений с учителем. Новые методы финансирования должны защищать автономию школы, – сообщила вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова. – Пока в наших школах повсеместно идет погоня за освоением денег. Некоторые работают по нормативам, которым уже по 10–12 лет, с советских времен остались СанПины и СНиПы. Все это предстоит исправить. Перед нами стоит большая задача – до 2020 года охватить проектом все казахстанские школы.

Нелли СТАСОВА

Без сюрпризов

Решение проблемы «неожиданных» штрафов предложил председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры Казахстана Багдат Мусин.

Нередко прямо перед загранпоездкой казахстанцы узнают о наличии штрафов, из-за которых их не выпускают за границу. Такие неприятные сюрпризы достаточно часто случаются просто потому, что человек не знал о наличии долга.

По мнению руководителя ведомства, для уведомления нарушителей каждому водителю необходимо создать бесплатную электронную почту, привязанную к номеру автомобиля и к ИИН, которая будет присваиваться при оформлении техпаспорта на авто или водительского удостоверения. По его словам, эту задачу уже намерен взять на себя национальный почтовый оператор.

– В случае нарушения ПДД на этот электронный адрес будет приходить уведомление о наложении штрафа, в том числе по правонарушениям, зафиксированным видеокамерами. Сюда же могут направляться все сообщения от госорганов и других организаций (о налогах, страховке, банковских операциях и другом), – написал Багдат Мусин на своей официальной страничке в Facebook.

По его словам, в настоящий момент в Казахстане работают около двух тысяч камер фиксации нарушений ПДД. Далее результаты фиксации поступают в специальные отделения Управления дорожной полиции, где сотрудники полиции вручную обрабатывают эти сведения. После данные проходят через мониторинг, составляются предписания, которые распечатываются на бумаге и в конвертах через «Казпочту» отправляются по адресам владельцев автотранспортных средств, указанным при регистрации авто. Но, как показывает практика, не все письма доходят до адресатов.

– Поэтому зачастую люди не знают, что их зафиксировала камера, что есть штраф, который надо бы оплатить. Уже немало казахстанцев столкнулись с этой проблемой, а многие сломали свои планы на отдых из-за того, что в аэропорту их просто не выпускают из страны, потому что висит один, а порой несколько штрафов за нарушение ПДД или другие задолженности. Само собой, есть и злостные неплательщики, которые намеренно игнорируют правила, но ведь есть и добросовестные люди, которые готовы оплатить штрафы, да только не знают они про них, не видели они никаких предписаний, никто их не останавливал на дороге, – пояснил ситуацию чиновник.

По его данным, только за десять месяцев 2017 года зафиксировано около миллиона нарушений с видеофиксаторов, по которым вынесено 539 тысяч предписаний на сумму более десяти миллиардов тенге. Однако с нарушителей взыскано только 4,314 миллиарда.

– Получается, остальные 60 процентов обладателей штрафов либо не хотят платить, либо не знают об их существовании. Однозначно нужно менять способы уведомления людей, – написал он.

Серафима ПИРОГОВА